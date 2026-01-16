Școli închise în următoarele săptămâni, la Kiev, după atacurile Rusiei asupra rețelei energetice. Măsurile anunțate de primarul Klitschko

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunţat vineri că şcolile din capitala ucraineană vor fi închise până la 1 februarie, în plină criză provocată de recentele bombardamente ruseşti care au dus la întreruperi masive în livrările de curent electric şi agent termic, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

„Începând cu 19 ianuarie, şcolile din capitală vor fi închise până la 1 februarie”, a indicat Klitschko pe contul său de Telegram.

Administraţia municipală a anunţat de asemenea instituirea începând de vineri a unor noi măsuri pentru economisirea de electricitate: iluminatul stradal va fi redus la 20% din capacitate, iar iluminatul decorativ va fi stins.

După vacanţa de la sfârşitul anului, cursurile au fost reluate în şcolile din Kiev pe 12 ianuarie, atât cu prezenţă fizică, cât şi prin intermediul lecţiilor online, potrivit autorităţilor locale.

Însă bombardamentele recente ale Rusiei asupra infrastructurilor energetice ucrainene au provocat într-atât de multe pagube încât preşedintele Volodimir Zelenski a decretat „stare de urgenţă” în acest sector.

„Situaţia rămâne foarte dificilă”

Atacurile ruseşti din 9 ianuarie asupra sistemului energetic au provocat la Kiev unele dintre cele mai grave întreruperi în alimentarea cu curent electric şi căldură de la începutul invaziei Rusiei pe scară largă în februarie 2022.

Pe ger şi temperaturi extrem de scăzute, 6.000 de imobile de locuit, adică jumătate din cele ale oraşului, rămăseseră fără căldură. Autorităţile locale depun eforturi în continuare, încercând să repare pagubele.

„Situaţia privind alimentarea cu energie, de care depinde furnizarea serviciilor publice, rămâne foarte dificilă”, a declarat primarul Vitali Klitschko vineri, adăugând că aproximativ 100 de clădiri rezidenţiale erau încă fără încălzire.