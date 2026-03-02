Scriitorul Dan Simmons, apreciat pentru seria de romane „Hyperion Cantos”, a murit la vârsta de 77 de ani

Dan Simmons, autorul a peste 30 de romane și volume de povestiri care acoperă genuri precum horror-ul, thrillerele politice și science fiction-ul, inclusiv apreciata serie „Hyperion Cantos” și „The Terror”, a murit la vârsta de 77 de ani, anunță luni The Guardian.

Simmons a murit în localitatea Longmont din statul american Colorado pe 21 februarie, avându-le alături pe soția și pe fiica sa, potrivit anunțului necrologului său.

Autorul american era cel mai bine cunoscut pentru „Hyperion”, romanul său science fiction din 1989, care a câștigat prestigiosul premiu Hugo pentru cel mai bun roman și un premiu Locus. Simmons a scris ulterior trei continuări pentru acesta.

De-a lungul carierei, a mai câștigat două premii World Fantasy, peste 10 premii Locus, premiul Shirley Jackson și mai multe premii Bram Stoker.

„The Terror”, romanul său din 2007 care prezintă o versiune fictivă a evenimentelor petrecute în cadrul „expediției pierdute” a lui Franklin pentru găsirea Pasajului de Nord-Vest al Arcticii, a fost adaptat într-un serial de televiziune apreciat de critici în 2018.

Serialul poate fi închiriat în România contracost pe platforma Amazon Prime Video, fiind prezentat ca „Sezonul 1” al unei serii de antologie.

Cele mai cunoscute cărți scrise de Dan Simmons

Născut în Peoria, Illinois, în 1948, Simmons a crescut în Illinois și Indiana. A lucrat ca învățător timp de 18 ani, în Missouri, New York și Colorado, unde a fost la un moment dat finalist pentru titlul de Profesorul Anului în Colorado.

„În fiecare zi, după prânz, Dan le spunea elevilor săi câte un episod dintr-o poveste epică începută în prima zi de școală”, se afirmă în necrolog.

„În timp ce ascultau, elevii colorau ilustrațiile pe care le desenase pentru ei. Când povestea a ajuns, în cele din urmă, la final în ultima zi de școală, mulți își amintesc că au fost reduși la lacrimi. Această poveste avea să devină Cantosurile Hyperion ale lui Dan”, adaugă acesta.

„Song of Kali”, primul roman al lui Simmons, a fost publicat în 1985. Printre celelalte cărți ale sale se numără romanul horror cu vampiri „Carrion Comfort” (1989), „Summer of Night” (1991), epopeile science fiction „Ilium” și „Olympos”, precum și „Drood ”(2009), inspirat din ultimii ani ai vieții lui Charles Dickens.

Controversa provocată de scriitor înspre partea de final a vieții sale

„Flashback”, thrillerul său politic din 2011, a fost însă criticat pe scară largă ca fiind o diatribă anti-stânga, imaginând un viitor distopic în care imigrația în masă, „farsa” schimbărilor climatice, „programele socialiste de asistență” și eșecurile de politică externă din timpul lui Barack Obama au dus la ruinarea Americii, la un „Al Doilea Holocaust” și la apariția unui „Nou Califat Global” islamic.

Ca răspuns la critici, Simmons a subliniat că scrisese o versiune sub formă de povestire încă din 1991, care imagina o Americă post-Reagan, declarând într-un interviu:

„Am fost numit nazist. Am fost numit rasist. Oameni care nu au nicio idee despre viața mea, despre ce am făcut, despre cum am susținut drepturile civile de-a lungul întregii mele vieți sau despre care au fost convingerile mele politice și pentru ce candidați democrați am scris discursuri… Cred că în carte l-am vizat doar pe Obama; ei bine, înainte era Reagan, iar dacă aș fi așteptat câțiva ani, ar fi fost oricine altcineva ar fi fost președinte”.