Scriitorul Stephen King și-a cerut scuze după ce o afirmație a sa despre Charlie Kirk a fost pe larg criticată

Stephen King fotografiat la sosirea la ediția din 2024 a Festivalului Internațional de Film de la Toronto, unde a avut premiera lungmetrajul „The Life of Chuck" bazat pe nuvela sa cu același nume

Celebrul scriitor american Stephen King, unul dintre cei mai prolifici autori de ficțiune în viață, și-a cerut scuze după ce a afirmat că activistul conservator Charlie Kirk „a pledat pentru lapidarea homosexualilor”, relatează revista Variety.

King a făcut afirmația inițială într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare după ce Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, la un eveniment public pe care îl găzduia la Utah Valley University.

„Îmi cer scuze pentru că am spus că Charlie Kirk a pledat pentru lapidarea (n.r. omorârea cu pietre) a homosexualilor. Ceea ce a demonstrat, de fapt, a fost modul în care unii oameni selectează pasaje biblice după bunul plac,” a scris autorul în vârstă de 77 de ani pe platforma de socializare „X”. El a șters de asemenea mesajul său inițial.

În acesta el făcea referire la comentarii pe care Kirk le făcuse în podcastul său în 2024, în care o critica pe Ms. Rachel, o vedetă YouTube cunoscută pentru videoclipurile sale pentru copii. Aceasta citase în unul dintre videoclipurile sale un pasaj din Levitic referitor la „iubirea aproapelui”, spunând că aceasta ar trebui să îi includă și pe homosexuali.

Kirk i-a răspuns în emisiunea sa: „Apropo, doamnă Rachel, poate ar trebui să mai răsfoiți Biblia dumneavoastră. Într-o mențiune mai puțin cunoscută, din aceeași parte a Scripturii, în Leviticul 18, scrie că «cel ce se va culca cu un alt bărbat să fie lapidat». Doar zic”.

Moment Charlie Kirk: “god’s perfect law says gay people should be stoned to death” pic.twitter.com/jviEnKEKeo — WORLD NEWS (@worldnews_247_) September 11, 2025

Mesajul lui Stephen King a atras un val de critici

Mesajul inițial al lui King a fost pe larg criticat de conservatorii americani, printre aceștia numărându-se senatorul republican Ted Cruz, care l-a numit pe autor „un mincinos oribil, malefic și bolnav” în comentariul său.

King a răspuns direct comentariului congresmenului, notând: „Minciunosul oribil, malefic și bolnav își cere scuze. Asta pățesc pentru că am citit ceva pe Twitter [fără] să verific faptele. Nu se va mai întâmpla”.

King are o prezență prolifică pe rețeaua „X” deținută de Elon Musk, unde a fost un critic activ și vocal al președintelui Trump.

Kirk s-a afirmat în ultimii ani ca una dintre cele mai importante figuri ale mișcării conservatoare din SUA, cofondând organizația de activism Turning Point USA și devenind un aliat al lui Trump, după ce a pledat pentru mobilizarea electoratului tânăr în favoarea candidatului republican.