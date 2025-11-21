Se face și mai frig: ANM anunță ninsori, ploi şi răcire semnificativă a vremii în zilele următoare / Cod galben în șase județe până sâmbătă

Meteorologii anunţă ploi importante cantitativ, ninsori şi răcire a vremii, până duminică în toată ţară. Pentru unele zone, a fost emis cod galben de precipitații, valabil până mâine dimineață.

Informarea meteo de vreme rea este valabilă până duminică, 23 noiembrie, la ora 14.00.

În acest interval, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10…15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali de 20…30 l/mp, și izolat de peste 60 l/mp.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, nordul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat vor fi depuneri de polei, apoi va ninge. La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri vor fi rafale de 70…90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică și în restul țării.

Cod galben de ploi

În același timp, ANM a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până mâine, la ora 10.00.

Vizate sunt zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu, unde va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.