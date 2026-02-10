Se-ntoarce norocul la Hanul Evreilor, cândva înfloritor, acum pe ducă. Cine va salva monumentul, pe vremuri plin de prăvălii ținute de negustori israeliți din București

Monument istoric de importanță majoră, care la începuturile sale era plin de prăvălii la parter și de camere de locuit la etaje, Hanul Neculescu zis și „al Evreilor” este singurul han din București atestat în impresionant de multe documente de epocă. Este, poate, cel mai vechi han din București.

De la istoricul George Potra aflăm că proprietatea Neculescu a fost constituită în îndepărtatul an 1768, prin comasarea unor prăvălii deja existente.

Hrisoave de vânzare-cumpărare sau de închiriere spun povestea unei proprietăți cu vad deosebit de tentant în mahalaua „Carele cu pește cele vechi”, numită mai apoi și „Răzvan”, pe Podul cel Mare, adică pe Podul Târgului de Afară, azi Calea Moșilor. În mod remarcabil, istoria hanului Neculescu poate fi recompusă în cele mai mici detalii, de la primii până la ultimii proprietari.

Dar, pe cât este de veche și spectaculoasă povestea Hanului Evreilor, pe atât e de uitată. Clădirea din Calea Moșilor a ajuns într-o stare de degradare dezolantă pentru privire, rușinoasă pentru starea patrimoniului de arhitectură din București.

