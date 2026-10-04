Reacția lui CTP după ce susținătorii lui Călin Georgescu au aprins lumânări cu inițialele sale

Cristian Tudor Popescu a avut o scurtă reacție pe tema clipului care circulă pe rețelele sociale și în care se observă că susținătorii lui Călin Georgescu au scris cu lumânări aprinse inițialele gazetarului pe pavajul de la sediul Arestului Central , unde fostul candidat la prezidențiale este arestat preventiv, iar simpatizanții săi protestează.

„Se pare că am murit”, a scris CTP, duminică, pe Facebook.

„Circulă pe facebook un clip cu titlul: «Lumânări pentru ziaristul CTP», în care se pot vedea inițialele CTP alcătuite din lumânări. O voce comentează: «Salutare tuturor, oameni buni! La arestul central este ora 12 noaptea. Am aprins câteva lumânări ziaristului CTP, adică ziaristul sistemului». O voce feminină din fundal intonează: «Veșnica pomenire, veșnica pomenire!»”, a povestit gazetarul.

Sâmbătă a fost a cincea seară consecutive de proteste în fața Arestului Central, unde Călin Georgescu se află de marți, de când a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat că a înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Pe rețelele sociale au devenit virale secvențe în care se observă că susținătorii fostului candidat la prezidențiale au scris cu lumânări aprinse inițialele lui Cristian Tudor Popescu pe pavajul de la sediul Arestului Central. Pe fundalul clipului se aude vocea unei femei, care îl acuză pe gazetar că „dorea moartea domnului Călin Georgescu”.