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Cristian Tudor Popescu Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda
Actualitate

Reacția lui CTP după ce susținătorii lui Călin Georgescu au aprins lumânări cu inițialele sale

Vladimir Ionescu
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Cristian Tudor Popescu a avut o scurtă reacție pe tema clipului care circulă pe rețelele sociale și în care se observă că susținătorii lui Călin Georgescu au scris cu lumânări aprinse inițialele gazetarului pe pavajul de la sediul Arestului Central, unde fostul candidat la prezidențiale este arestat preventiv, iar simpatizanții săi protestează.

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