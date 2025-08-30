Se schimbă vremea. Cod galben de furtuni și vijelii în mai multe județe în acest weekend. HARTA zonelor vizate

Meteorologii au emis sâmbătă mai multe alerte cod galben de furtuni și vijelii, valabile până duminică seară pentru numeroase județe ale țării. În același timp, este în vigoare o alertă de caniculă pentru sudul țării, până diseară.

Codul galben de caniculă este valabil astăzi, de la ora 12.00, până diseară, la ora 21.00. Vizate sunt jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale. Aici, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade.

Ulterior, de la ora 23.00, va intra în vigoare o alertă cod galben de furtuni, valabilă până mâine, la ora 10.00.

Astfel, potrivit ANM, în Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Cel de-al doilea cod galben de furtuni intră în vigoare de mâine, de la ora 10.00, și este valabil până seara la ora 21.00.

Vizate sunt Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.