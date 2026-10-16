Sebastian Stan va lucra cu unul dintre cei mai mari regizori din lume pentru următorul său film

Studiourile Warner Bros și DC au anunțat că aclamatul regizor american Steven Soderbergh va interveni pentru a ajuta la finalizarea filmului „The Batman: Part II”, în care actorul român Sebastian Stan va juca un cunoscut personaj.

Sebastian Stan a dezvăluit într-un interviu acordat în august publicației franceze Le Journal du Dimanche, că îl va juca în „The Batman: Part II” pe Harvey Dent, mai cunoscut drept antagonistul „Two-Face”, el punând astfel capăt numeroaselor speculații despre personajul pe care îl va interpreta.

„Nu pot să spun nimic nici despre «The Batman: Part II», al lui Matt Reeves (n.r. regizorul inițial al filmului), unde îl joc pe Harvey Dent. Frumusețea acestei profesii stă și în participarea la proiecte de această amploare, pe care le iubesc ca spectator”, a declarat actorul de origine română.

Rolul a fost interpretat anterior de Billy Dee Williams în filmul „Batman” din 1989, Tommy Lee Jones în „Batman Forever” (1995), Aaron Eckhart in „The Dark Knight” (2008) și Harry Lawtey in „Joker: Folie à Deux (2024)”.

Presa de la Hollywood a scris inițial la începutul acestui an, citând surse din industria cinematografică, că actorul de origine română s-a alăturat distribuției filmului „The Batman 2”.

Robert Pattinson va reveni în rolul Cavalerului Negru în mult așteptata continuare a filmului cu supereroi, care a trecut deja prin mai multe amânări. „The Batman: Part II” urma inițial să fie lansat în luna octombrie a acestui an, apoi a fost amânat pentru 2027, înainte ca data lansării sale să fie în cele din urmă programată pe 18 februarie 2028.

Tommy Lee Jones într-o secvență din filmul „Batman Forever” (1995), în care l-a jucat pe Harvey Dent, FOTO: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

De ce s-a alăturat Steven Soderbergh filmărilor pentru „The Batman: Part II”

Warner Bros și DC Studios au anunțat pe 5 octombrie că au decis oprirea temporară a producției filmului „The Batman: Part II”, din cauza unei „probleme de familie” a lui Matt Reeves, regizorul său și al primului film „The Batman” din 2022. Cu încasări de 772 de milioane de dolari, filmul a fost unul dintre primele succese majore ale Hollywood după pandemia de COVID-19, chiar dacă încasările sale globale au fost afectate de închiderea cinematografelor în China din cauza politicii „Zero Covid”.

„Matt are întregul sprijin al DC Studios și așteptăm cu nerăbdare să continuăm această călătorie în curând”, declara pe 5 octombrie un reprezentant al studiourilor într-un comunicat. Studiourile au revenit acum cu un nou comunicat de presă, citat de Variety:

„Întrucât Matt Reeves continuă să se ocupe de o problemă familială de durată, Steven Soderbergh, un admirator al activității lui Matt, l-a contactat pe acesta și va interveni, cu sprijinul deplin al DC Studios, pentru a-l ajuta pe scenaristul-regizor să finalizeze ultimele săptămâni de filmări principale pentru ‘The Batman: Part II’”.

„Matt și Steven vor lucra îndeaproape, împreună cu actorii și echipa de filmare, pentru a transpune în realitate viziunea lui Matt asupra filmului”, a continuat acesta.

Reeves a clarificat într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua de socializare „X” că va continua să lucreze la producție, doar că nu va fi prezent pe platoul de filmare în perioada în care se încheie filmările principale.

Steven Soderbergh la ediția din 2026 a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, FOTO: Abaca Press / Alamy / Profimedia

Cine este Steven Soderbergh

Într-o declarație proprie, Soderbergh a spus: „Am considerat că munca lui Matt Reeves la ‘The Batman’ a fost remarcabilă; a fost intenționată, precisă și riguros coerentă. Obiectivul este să lucrăm împreună cu Matt și echipa sa pentru a realiza material filmat care să se integreze perfect cu ceea ce a fost deja filmat, astfel încât Matt să-și poată finaliza filmul în mod corespunzător”.

În vârstă de 63 de ani, Steven Soderbergh este considerat unul dintre pionierii cinematografiei independente moderne. Drama psihologică „Sex, Lies, and Videotape”, chiar primul său film, i-a adus în 1989 marele premiu Palme d’Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, cel câștigat anul acesta pentru a doua oară de Cristian Mungiu, grație „Fjord”, cel mai nou film în care joacă Sebastian Stan.

Soderbergh a fost premiat cu Palm D’or la vârsta de 26 de ani, păstrând până în ziua de azi titlul de cel mai tânăr câștigător al premiului pentru un film realizat pe cont propriu.

A urmat o carieră de succes la Hollywood, printre cele mai cunoscute filme ale sale numărându-se „Solaris”, „Traffic”, „Erin Brockovich” și primele trei lungmetraje ale seriei de mare succes comercial „Ocean’s Eleven”.

La gala din 2001 a Premiilor Oscar, Soderbergh a fost nominalizat la statueta pentru cel mai bun regizor pentru două filme diferite, o premieră după 1938. Pe lângă prima sa nominalizare, pentru „Erin Brockovich”, Soderbergh a câștigat premiul pentru filmul „Traffic”.

Printre cele mai recente pelicule ale sale se numără „The Christophers”, „Black Bag”, „Presence” și „John Lennon: The Last Interview”.