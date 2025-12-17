Ședință a coaliției în plin conflict PSD-USR după votul pe moțiunea simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu. Ce decizii trebuie luate 

Ședința liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și a grupului Minorităților Naționale este programată să înceapă miercuri de la ora 15:00, la sediul Guvernului. Este prima ședință a coaliției după alegerile locale din 7 decembrie și după ce PSD a votat moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR).

Alianța de conjunctură PSD-AUR, subiectul fierbinte de pe masa coaliției

Ședința vine la două zile după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu (USR), inițiată de AUR a fost adoptată în Senat cu voturile PSD. Această decizie a PSD a fost catalogată drept o încălcare a acordului de formare a coaliției.

„Din punctul meu de vedere, așa ne-am comportat noi de fiecare dată, dacă avem nemulțumiri, pentru că apar, discuți în coaliție, încerci să găsești o soluție. Dacă stai în coaliție, nu votezi o moțiune, asta e abordarea mea”, a spus marți unul dintre liderii coaliției, Kelemen Hunor.

Potrivit unor surse care au vorbit cu HotNews, social-democrații așteaptă să vadă cum se va poziționa premierul în ședința coaliției, pentru că nu exclud varianta ca Bolojan să rupă coaliția după acest episod. Premierul nu a avut nicio reacție publică după ce moțiunea simplă a trecut.

La articolul 19 din protocolul coaliției scrie: „Niciun parlamentar, membru al partidelor și formațiunilor politice care fac parte din Coaliție nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moțiune de cenzură împotriva Guvernului”.

Întrebat marți la Parlament despre această situație, președintele PSD Sorin Grindeanu a reamintit că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre această situație, atunci când a mers la Guvern și i-a cerut premierului să o demită pe Buzoianu.

Când jurnaliștii au insistat dacă nu trebuia să vorbească și ceilalți lideri ai coaliției, Sorin Grindeanu a indicat spre criza de la Paltinu care a lăsat mai multe localități din Prahova fără apa.

„Nu vreți să puneți întrebarea asta celor 120.000 de oameni care au rămas fără apă?“, a spus președintele PSD.

Reforma administrației locale și centrale: negocieri de jumătate de an

Liderii partidelor din coaliția de guvernare trebuie astăzi să ajungă la un acord final privind reforma administrației, pentru ca proiectul să poată fi adoptat în timp util. Surse guvernamentale au declarat pentru HotNews că acest proiect trebuie adoptat înainte de aprobarea bugetului pe anul 2026 (care este programată să aibă loc spre finalul lunii ianuarie).

Liderii coaliției au amânat în repetate rânduri o decizie finală privind reforma administrației centrale și locale, după ce inițial reforma ar fi trebuit adoptată la începutul lunii septembrie.

Dacă reforma administrației nu este adoptată până la formarea bugetului, atunci legea bugetului de stat 2026 va fi realizată ținând cont de legile actuale, ceea ce ar duce la impredictibilitate. Reforma administrației prevede tăieri de posturi și reduceri de cheltuieli.

Conform unor surse politice, asupra reformei administrației publice locale există un acord de principiu între toate partidele coaliției, însă mai e nevoie de discuții când vine vorba de administrația centrală.

PSD vrea mărirea salariului minim, Ilie Bolojan spune că a fost deja luată o decizie

PSD va cere în cadrul ședinței de astăzi și creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026, deși premierul Ilie Bolojan a dat de înțeles că bugetul nu permite acest lucru.

HotNews relata încă din 7 decembrie, citând surse guvernamentale, că Guvernul Bolojan pregătește un proiect de ordonanță de urgență pentru a menține salariul minim pe economie la nivelul actual (4.050 de lei brut) și în 2026.

În 23 octombrie, premierul Ilie Bolojan anunța „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim pe țară actual, de 4.050 de lei brut, să fie menținut și pe parcursul anului viitor.

PSD va cere în ședința de miercuri și eliminarea impozitului pe solarii, conform surselor HotNews.