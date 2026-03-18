VIDEO. Culisele bugetului. Un lider AUR acuză PSD după blocajul din Parlament și dezvăluie unde a picat înțelegerea cu social-democrații. „Inițial au spus da. Grindeanu greșește”

PSD a mizat că amendamentele sociale depuse la buget vor trece cu voturile AUR, dar situația din Parlament nu a fost conform așteptărilor, potrivit mai multor surse social-democrate. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că amendamentele PSD privind ajutoarele one-off pentru pensionari și reducerea CASS nu trec pentru că Sorin Grindeanu a refuzat să negocieze cu AUR și a dorit să-și impună doar propriile amendamente.

Primul moment cheie al zilei l-a constituit ajutorul one-off pentru pensionari, propus de PSD în Comisia de Buget. AUR nu l-a votat, iar PSD nu a reușit să obțină majoritatea necesară în Comisiile reunite de buget. Astfel, amendamentul a fost respins.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a acuzat AUR că a băgat „bățul prin gard”, deoarece a fost prezent la ședință, dar nu a votat. PSD a încercat să susțină că a obținut majoritatea, dar a fost contrazis de președintele de ședință care a prezentat Regulamentul, prin care majoritatea se obține cu jumătate plus unu din numărul celor prezenți.

„Nu îi interesează să le treacă”

Au fost 51 de prezenți, inclusiv AUR, dar PSD a reușit să adune doar 23 de voturi, sub cele 26 necesare. AUR a fost prezent, dar nu a votat.



„E o prostie să spună domnul Zamfir că noi (n.r. – parlamentarii AUR) am băgat bătul prin gard. Proiectul de buget a avut acceptul tuturor partidelor din Coaliție. PSD greșește că nu discută cu AUR. Cum să nu greșească, dacă chiar vrei să îți treci amendamentele, nu trebuie să îți cauți sprijin? Atunci înseamnă că ei fac o declarație, nu îi interesează să le treacă. Uite, cerem asta, dacă chiar vrei să treacă, vii și discuți cu cei care îți pot da voturile”, a declarat Petrișor Peiu pentru HotNews, după ce ședința Comisiei de buget a fost suspendată din cauza retragerii PSD de la lucrări.

Mai exact, social-democrații au părăsit sala la îndemnul lui Daniel Zamfir, după ce amendamentul cu ajutorul one-off pentru pensionari a picat.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat înaintea dezbaterilor despre buget că nu va negocia cu AUR ca amendamentele social-democrate să fie susținute.

Negocierile PSD – AUR

AUR susține, prin vocea lui Petrișor Peiu, că a existat o negociere cu PSD și chiar s-a ajuns la un acord.

PSD urma să primească susținerea din partea AUR pentru amendamentul privind scutirea de CASS, în timp ce social-democrații ar fi trebuit să voteze amendamentele AUR privind reîntregirea burselor pentru studenți și elevi, dar și reîntregirea sporului de doctorat.

„Inițial au spus da. Domnul Grindeanu a spus că nu vrea să facă nicio înțelegere și că nu îi interesează nimic și că să facem ce vrem. Atunci le-am spus că mergem înainte cu amendamentul nostru și asta este”, a dezvăluit liderul senatorilor AUR, de ce s-a ajuns la blocaj în Comisia de buget.

Petrișor Peiu a declarat că PSD și-a încălcat cuvântul, iar AUR nu va vota ajutorul one-off pentru pensionari nici în plenul reunit al Parlamentului. Poziția AUR este că pensiile trebuie indexate.

„Noi avem 8 membri în Comisia de buget. Le-am spus de la început că nu voi vota amendamentul cu ajutorul one-off pentru pensionari. Din perspectiva Regulamentului, se pare că amendamentul nu a fost adoptat. Acel amendament e votat și respins în funcție de ceea ce decide majoritatea. AUR nu va participa la un vot asupra modificării bugetului în sens discreționar de la an la an de puterea politică”, a susținut Petrișor Peiu pentru HotNews.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a acuzat AUR că a „băgat bățul prin gard și a apelat la un subterfugiu în Comisie” prin faptul că au fost prezenți și nu au votat.

„Nu ne rugăm de AUR să voteze, pot să voteze împotrivă, le doresc succes! E un băț prin gard băgat de AUR împotriva PSD”, a fost replica lui Zamfir pentru AUR.

Comisia de buget a fost suspendată până la ora 15.00.

