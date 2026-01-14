Ședință la Guvern pentru legile justiției, însă cei prezenți spun că s-au discutat „chestiuni administrative”. Judecător CSM: Propuneri „un pic neserioase”

La Palatul Victoria a avut loc miercuri o nouă reuniune a comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției la care au participat atât reprezentanți ai Guvernului, cât și magistrați, experți și reprezentanți ai societății civile.

La finalul întâlnirii, care a durat aproximativ trei ore, doi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au vorbit despre faptul că discuțiile din timpul întâlnirii s-au axat mai degrabă pe problemele administrative din sistem, cum ar fi lipsa de personal, și nu pe cele legate de legislație.

Claudiu Drăgușin, judecător CSM, a declarat jurnaliștilor prezenți la Guvern că a venit la ședință pentru a înțelege „care sunt intențiile acestui grup de lucru, ca să ne dăm seama și care e competența lui și în ce parametri își propune să-și desfășoare activitatea”.

Drăgușin a explicat și că subiectele abordate au fost mai degrabă administrative: „Ce s-a discutat azi la grupul de lucru au fost niște chestiuni administrative, nu am ajuns la propuneri de legislație. S-au discutat chestiuni pe care noi le-am comunicat de-a lungul timpului Guvernului, probleme de personal, de câți grefieri avem nevoie, deci chestiuni administrative”.

Propuneri legislative „un pic neserioase”

Apoi, judecătorul a spus că le-au fost trimise texte de lege pe care le consideră „un pic neserioase”.

„Poate ar fi cazul să dau și un exemplu: continuitatea completului – se propune să aibă ca excepție decesul judecătorului și evident mă întrebam dacă e nevoie să punem acest text într-o lege. Adică nu cred că a fost vreo situație în care un judecător a mai rămas în complet după ce a decedat”, a spus Claudiu Drăgușin.

Întrebat despre cine a trimis aceste propuneri de modificări ale legii, judecătorul a spus că nu se știe. El a atras atenția asupra faptului că asta e o problemă a grupului de lucru: „Propunerile care au venit nu sunt asumate în totalitate, nu știm cine le-au făcut, de ce, nu sunt motivate și atunci practic prezenta noastră astăzi a vrut sa determine aceste lucruri”.

Membrul CSM a precizat că la secția de judecători au fost analizate cele peste 1.000 de propuneri legislative și că e nevoie de discuții pentru corectarea legilor justiției „însă nu in acești parametri în care ne-au fost prezentați”.

Claudiu Drăgușin a enumerat și câteva dintre problemele identificare în sistem, dar a spus că ele nu se pot rezolva acum, când există „emoția publică în care s-a creat acest comitet”.

„Numirea vicepreședinților să se facă prin concurs, nu de către CSM este o chestiune care se poate discuta. Componența colegiilor de conducere, examenele de promovare, la fel, se poate discuta îmbunătățirea procedurii, dar lucrurile acestea trebuie discutate la rece, cu specialiști nu în condiții de emoții publică în care s-a creat acest comitet”, a explicat judecătorul CSM.

„Ne dorim o discuție mai ambițioasă din partea Guvernului”

Adrian Rista, avocat și expert al asociației Funky Citizens, care a participat la ședința de miercuri a spus că discuțiile au fost necesare.

„Sunt o serie de chestiuni care au fost mai puțin adresate, în special de ministerul Justiției. Anul trecut a fost adoptată o Strategie Națională pentru Justiție cu termene destul de clare atât pentru anul trecut, cât și pentru anul acesta și pentru anii viitori fără a exista o foaie de parcurs cu privire la progresele făcute”, a explicat avocatul la finalul discuțiilor de la Guvern.

El a spus că și-ar dori ca „discuțiile să meargă în zona discutată în spațiul public”, cum ar fi chestiunile legate de schimbarea completurilor de judecată.

Întrebat despre ce s-a stabilit în urma întâlnirii de azi, Adrian Rista a spus că au fost prezentate o serie de termene pentru implementarea unor sisteme electronice în sistemul de justiție:

„Au fost prezentate o serie de termene până la care să ministerul Justiției să implementeze în special sistemul ECRIS 5 și dosarul electronic. Luna precizată a fost martie 2026, deci destul de curând, cu o posibilă prelungire de termen până în vară”.

Reprezentantul Funky Citizens a spus că își doresc o discuție mai ambițioasă din partea Guvernului, „respectiv intrarea pe discuții și pe probleme, atât la nivel de principiu, cât și la nivel de soluții”.

Ce spune Guvernul

Într-un comunicat de presă transmis miercuri seară, Guvernul spune că în cadrul reuniunii, cei prezenți au agreat:

să elaboreze un plan pe o perioadă de 5 ani cu măsuri pentru a acoperi lipsa de resurse umane din instanțe și parchete. Planul va fi realizat de CSM și de Ministerul Justiției, iar apoi analizat de grupul de lucru până pe 30 ianuarie

să realizeze un proiect de lege care să vizeze reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii „într-o structură unică la nivelul fiecărui județ”. Acesta trebuie finalizat până la 30 ianuarie.

ca CSM vină cu un proiect de reconfigurare a hărții judiciare, astfel încât să fie desființate instanțele „cu grad redus de încărcare” până pe 28 februarie 2026.

realizarea unui audit independent al sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor. Procedura de desemnare a auditorului va începe până la finalul lunii ianuarie 2026, iar raportul va fi public până la 15 iunie 2026.

Potrivit comunicatului Guvernului, următoarea întâlnire a grupului de lucru va avea loc pe 21 ianuarie.

Cine a participat la întâlnire

La reuniunea de miercuri a comitetului, au fost prezenți reprezentați ai ambelor secții de la CSM, atât cea de judecători, cât și cea de procurori. Li s-au alăturat, și asociații ale magistraților cum ar fi Centrul de Resurse Juridice, Forumul Judecătorilor și ONG-urile Funky Citizens, Expert Forum, Centrul de Resurse Juridice și Declic.

Din partea Guvernului au participat reprezentanți ai ministerului Justiției și Oana Cambera și Răzvan Lupu, foști deputați USR care au fost numiți în august 2025 consilieri de stat la Cancelaria premierului Bolojan. Și Administrația Prezidențială a fost reprezentată de Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale.

Ce atribuții are grupul de lucru

Inițiativa a apărut în urma dezvăluirilor făcute de o serie de magistrați în documentarul realizat de Recorder „Justiție capturată”. Premierul a spus într-un interviu pentru Cotidianul că „ar trebui” ca până la finalul lunii ianuarie grupul de lucru de la Guvern să vină cu propunerile de modificări legislative în domeniul justiției.

Prima reuniune de la Guvern a avut loc pe 23 decembrie după ce, cu o zi înainte președintele Nicușor Dan a avut trei runde de consultări cu magistrații pe problemele cu care se confruntă sistemul de justiție din România.

Comitetul are, potrivit textului deciziei de formare, următoarele atribuţii principale:

propune o serie de măsuri pentru asigurarea imparţialităţii, independenţei şi eficienţei actului de justiţie, în acord cu valorile constituţionale şi standardele internaţionale privind statul de drept.

analizează efectele punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, inclusiv legile privind statutul magistraților, organizarea judiciară și funcționarea CSM;

analizează şi dezbate opiniile formulate de către asociaţiile reprezentative ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi de către organizaţiile nonguvernamentale cu privire la organizarea şi funcţionarea justiţiei şi la realizarea actului de justiţie;

organizează întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor, inclusiv de la nivel internaţional, cu competenţe sau activitate în domeniul justiţiei;

solicită puncte de vedere din partea instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor, inclusiv de la nivel internaţional, cu competenţe sau activitate în domeniul justiţiei;