Prima întâlnire de lucru la Guvern pe legile justiției. Cine face parte din comitetul de analiză

Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției se reunește marți, la Palatul Victoria. Potrivit agendei premierului Ilie Bolojam, întâlnirea este programată să înceapă la ora 10:00.

„Ca în lumea politică, și în lumea justiției o problemă importantă este lipsa încrederii cetățenilor. Trebuie să recunoaștem acest lucru. (…) Pe fond, trebuie să vedem cum îmbunătățim activitatea acestor două sisteme mari, în așa fel încât gradul de încredere a cetățenilor noștri să crească și să avem servicii mai bune. În zona de justiție, fără să fii un specialist în asta, sunt trei aspecte care influențează puternic percepțiile – calitatea actului de justiție de a oferi dreptate cetățenilor, de a da sentințe corecte, de a genera siguranță în ceea ce se întâmplă. (…) Senzația de nedreptate este puternică”, a declarat luni seara, la Antena 3, premierul Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Inițiativa a apărut în urma dezvăluirilor făcute de o serie de magistrați în documentarul realizat de Recorder „Justiție capturată”. Premierul a spus, săptămâna trecută, într-un interviu pentru Cotidianul, că „ar trebui” ca până la finalul lunii ianuarie grupul de lucru de la guvern să vină cu propunerile de modificări legislative în domeniul justiției.

Reuniunea de la Guvern are loc după ce, în cursul zilei de luni, președintele Nicușor Dan a avut trei runde de consultări cu magistrații pe problemele cu care se confruntă sistemul de justiție din România.

Discuții maraton la Cotroceni. Nicușor Dan se va întâlni cu Cătălin Predoiu

La Palatul Cotroceni, consultările au debutat cu un grup format din 11 foști sau actuali magistrați, care au acceptat să vorbească public despre neregulile semnalate recent în reportajul Recorder. Discuția a fost transmisă în direct de Administrația Prezidențială iar HotNews a urmărit-o în timp real.

Printre problemele reclamate de magistrați s-au numărat necesitatea de modificare urgentă a legilor Justiției adoptate în anul 2022, existența unui „sistem oligarhic” la vârf, îndeosebi la Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii, apropierea unor magistrați de actori politici, abuzuri ale Inspecției Judiciare împotriva unor magistrați incomozi, modul în care sunt făcute detașările și delegările, presiunile exercitate de conducerea DNA asupra unor procurori. De asemenea, a fost semnalată și o stare de temere generalizată în rândul magistraților. De aceea, a fost propusă o proctecție pentru avertizorii de integritate din sistemul judiciar.

Ulterior, discuțiile de la Palatul Cotroceni au continuat cu alte două grupuri, formate fiecare din câte 20 de magistrați, care au solicitat ca întrevederea cu șeful statului să fie fără presă.

În total, cu tot cu pauze, discuțiile de la Cotroceni au început la ora 10.00 și s-au încheiat aproape de ora 20.00.

Marți, „președintele Nicușor Dan va avea o discuție cu ministrul de Interne Cătălin Predoiu pe probleme guvernamentale, și pe problemele din justiție”, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews.

Ce spune ministrul Justiției

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat luni că grupul de lucru constituit la Guvern are ca obiect analizarea legilor Justiției, pentru a se vedea dacă aplicarea lor generează disfuncționalități sistemice.

„Grupul de lucru de la Guvern are ca obiect să se analizeze aplicarea legilor Justiției, pentru a se vedea dacă aplicarea lor generează disfuncționalități sistemice, structurale, pentru că pot exista chestiuni punctuale, nemulțumiri poate legitime ale magistraților, pentru că și sistemul de magistratură este un sistem până la urmă concurențial până în anumite aspecte. (…) Dacă identificăm acele probleme de natură structurală care decurg din lege și nu din neînțelegeri între magistrați, atunci trebuie să intervenim. Acesta este rolul acestui grup de lucru, iar Ministerul Justiției va face tot ceea ce ține de atribuțiile sale legale, pe bază factuală complet evaluată, pentru a realiza modernizarea justiției”, a declarat Radu Marinescu, la Parlament.

Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul Justiției este format din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și reprezentanți ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți.

La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitației premierului, reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.

Cine a fost invitat să facă parte din grupul de lucru al Guvernului privind problemele din justiție

HotNews a cerut vineri, 19 decembrie, Guvernului lista organizațiilor sau instituțiilor care au fost invitate să facă parte din grupul de lucru.

„Din dispoziția premierului vor face parte reprezentanți ai Cancelariei PM și Ministerului Justiției. Premierul a invitat să desemneze reprezentanți Administrația Prezidențială și fiecare dintre cele două secții ale CSM”, a transmis pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Suplimentar, au fost invitate să desemneze reprezentanți:

Funky Citizens

Declic

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor

Asociația Magistraților din România

Asociația Procurorilor din România

Asociația Forumul Judecătorilor din România

Expert Forum

Asociația Inițiativa pentru Justiție

Uniunea Națională a Barourilor din România

Uniunea Națională a Judecătorilor din România

Centrul de Resurse Juridice

Din partea instituțiilor au fost invitați reprezentanți ai:

Consiliul Superior al Magistraturii – Președinte

Consiliul Superior al Magistraturii – Vicepreședinte

Ministerul Justiției

Administrația Prezidențială

Ce atribuții are grupul de lucru

Comitetul are, potrivit textului deciziei de formare, următoarele atribuţii principale: