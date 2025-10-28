Ședință la PSD. Daniel Băluță primește votul final pentru candidatura la Primăria Capitalei

Social-democrații îl desemnează oficial astăzi pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, drept candidat la funcția de primar general al Bucureștiului. Săptămâna trecută, coaliția a stabilit că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie.

Într-o ședință care va începe la ora 12:30, membrii PSD vor da un vot formal pentru a-l desemna pe Daniel Băluță drept candidat la funcția de primar general al Capitalei. El nu a avut contracandidați în interiorul partidului, mai ales după ce Gabriela Firea a anunțat că nu-și dorește să candideze.

Formal, propunerea ca Băluță să fie candidat a fost înaintată luni de filiala PSD din București. Primarul Sectorului 4 a spus că are și susținerea Gabrielei Firea, care a fost primar general din 2016 până în 2020.

„Tocmai pentru ca Daniel să nu treacă prin ce am trecut eu și să nu fie o victimă politică ca mine, vrem să îi oferim toate instrumentele necesare și umane: sprijin, sinceritate, forță politică”, a spus luni Firea.

Ea chiar i-a predat lui Daniel Băluță șefia filialei PSD București, care a fost condusă de Gabriela Firea timp de 9 ani. Băluță este acum prim-vicepreședinte al PSD, iar după congresul din 7 noiembrie va deveni vicepreședinte. Aceeași funcție o va primi și Firea în conducerea PSD.

Campania electorală pentru Primăra Capitalei va începe în 22 noiembrie 2025.

Despre schimbările pe care vrea să le facă în Capitală, actualul primar al Sectorului 4 a spus că „sunt multe lucruri de schimbat, dar cred că înainte de a discuta despre dezvoltarea orașului este mai important să luăm în calcul faptul că el trebuie mai întâi să fie depanat”. Abia apoi să aibă loc discuțiile despre dezvoltare.

Primarul Sectorului 4 a mai spus că pentru această campanie electorală ar vrea să păstreze sloganul pe care îl are din 2016 – „Hai că se poate”: „Vedeți, sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult este „Hai că se poate” și cred că tot pe acesta îl voi folosi în continuare”.

Daniel Băluță, primul în sondajele de opinie

Un sondaj realizat de Avangarde publicat duminică indică o cursă strânsă. Pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%).

Un sondaj CURS de duminica trecută îl punea pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%.

Într-un sondaj Avangarde din 31 august, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu erau la egalitate, cu câte 25%, urmați de Cătălin Drulă cu 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu 18%, în timp ce ceilalți candidați nu depășeau pragul de 5%.

În barometrul CURS precedent, publicat pe 24 august, Băluță era cotat cu 24%, Drulă cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone și Ciprian Ciucu aveau câte 11%.

Al treilea mandat la primăria Sectorului 4

Daniel Băluță a câștigat prima dată alegerile pentru Primăria Sectorului 4 în iunie 2016. Ulterior, el a și-a reînnoit mandatul în alegerile din 2020 și 2024.

El a preluat interimar această funcție în noiembrie 2015, dupa demisia lui Cristian-Popescu Piedone ca urmare a tragediei de la Colectiv.

Băluță a refuzat să candideze pentru funcția de primar general în 2024, după ce candidatul comun al PNL și PSD, Cătălin Cîrstoiu a fost retras din cursă, iar cele două partide au continuat cu candidați separați.

Apoi, în mai 2025, după ce funcția de primar general a rămas vacantă pentru că Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale, primarul Sectorului 4 a declarat că nu va candida la alegerile de anul ăsta pe motiv că „derulăm astăzi cea mai mare investiție din România prin Sectorul 4, este vorba de magistrala de metrou M4, Gara de Nord – Gara Progresul. Este foarte important ca acest proiect să fie pus pe picioare. De asemenea lucrăm la două spitale, la un pasaj, spunea el.

Daniel Băluță este de profesie medic stomatolog.