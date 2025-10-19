Distrigaz va relua alimentarea cu gaz a blocurilor vecine cu cel în care s-a produs explozia din Rahova. Ultimele decizii luate de autorități

Prefectul Capitalei a făcut duminică noi precizări despre măsurile luate de autorități după explozia care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, spunând că „situația rămâne în dinamică, iar toate forțele implicate acționează operativ pentru gestionarea completă a efectelor generate de acest eveniment”.

Prefectul Andrei Nistor a anunțat că Distrigaz va relua alimentarea cu gaz pentru blocurile din zonă.

„Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, întrucât alimentarea a fost oprită temporar și la acestea”, a declarat oficialul, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a spus că grupul de coordonare integrată, format din polițiști ai Capitalei, jandarmi și pompieri din cadrul ISUBIF, a continuat și duminică „activitățile de sprijin pentru persoanele afectate”.

Potrivit prefectului, aceste activități includ: menținerea perimetrului de siguranță; acces controlat în apartamente pentru recuperarea bunurilor personale; ridicarea autovehiculelor avariate; sprijin pentru întocmirea documentației necesare reparațiilor; intervenții pentru toaletarea fațadelor, îndepărtarea cioburilor și a doborâturilor, pentru facilitarea intervențiilor ulterioare și siguranța locatarilor.

„Situația rămâne în dinamică, iar toate forțele implicate acționează operativ pentru gestionarea completă a efectelor generate de acest eveniment. Totodată, autoritățile publice, împreună cu ONG-uri și voluntari, desfășoară activități de asistență socială, cazare, curățare a zonei, deratizare și îndrumare a persoanelor afectate”, a adăugat prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Trei persoane au murit și 20 au fost rănite într-o explozie care s-a produs vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei. Imobilul avea 108 apartamente în care locuiau circa 400 de persoane.