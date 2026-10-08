Șefii companiilor aeriene spun că nu există garanții împotriva unor piloți precum cel al zborului Flydubai

Directori ai companiilor aeriene afirmă că este dificil să te protejezi împotriva unui pilot care acționează în mod imprevizibil și periculos, precum copilotul zborului Flydubai care l-a atacat pe comandantul aeronavei cu un topor la sfârșitul lunii octombrie, relatează Reuters.

Declarațiile, printre primele făcute de șefii companiilor aeriene de la atac încoace, evidențiază dificultatea cu care se confruntă industria în abordarea problemelor de siguranță și securitate în urma unui incident care a făcut ca avionul să piardă aproape 5.000 de metri altitudine în 30 de secunde.

Copilotul Flydubai a fost în cele din urmă imobilizat de pasageri, după ce comandantul rănit a deschis ușa cabinei de pilotaj. Un pasager a ajutat la stabilizarea avionului înainte ca un membru al echipajului de rezervă, care se afla la bord, să îl aterizeze în siguranță.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că pilotul secund a fost supus unei „îndoctrinări radicale islamiste”, iar comandantul, pasagerii și cel de-al doilea echipaj au împiedicat „o catastrofă de tip 11 septembrie”.

„Dacă ai o persoană nebună în cabina de pilotaj, este foarte dificil să legiferezi în privința acestui lucru”, a declarat Michael O’Leary, directorul general al grupului Ryanair, în cadrul unei conferințe de presă mai largi ce a avut loc la Bruxelles cu mai mulți directori ai companiilor aeriene.

Copilotul zborului Flydubai se află în continuare în custodie

Reuters a relatat mai devreme săptămâna aceasta, citând doi oficiali israelieni familiarizați cu ancheta, că pilotul secund al Flydubai le-ar fi spus anchetatorilor din Emiratele Arabe Unite, unde se află în custodie, că planificase atacul înainte de a se angaja la compania aeriană deținută de statul Dubai.

Emiratele Arabe Unite nu au anunțat oficial punerea sub acuzare a copilotului și nu se știe dacă acesta și-a angajat un avocat.

Arabia Saudită a deschis o anchetă proprie privind incidentul, în timp ce experții evaluează implicațiile asupra siguranței aviatice.

Șeful Lufthansa subliniază că verificarea sănătății mintale a piloților se face riguros

Carsten Spohr, directorul general al Lufthansa, a declarat la rândul său joi că este imposibil să previi fiecare incident, dar că standardele de siguranță din aviație rămân ridicate. El a spus că ultimul caz comparabil care a implicat un pilot a avut loc în urmă cu mai bine de un deceniu.

Un Airbus A320 al companiei Germanwings s-a prăbușit în Alpii francezi în 2015, după ce copilotul l-a încuiat pe comandant în afara cabinei de pilotaj și a îndreptat intenționat aeronava către versantul unui munte, provocând moartea a 150 de persoane.

„Trebuie să acceptăm faptul că nu există siguranță și securitate absolute în această industrie”, le-a declarat Spohr jurnaliștilor, adăugând că procedurile de evaluare a sănătății mintale a piloților sunt deja riguroase.