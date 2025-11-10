Șefii curților de apel din țară, scut în jurul președintei ICCJ Lia Savonea, criticată după deciziile controversate de eliberare a unor politicieni condamnați pentru corupție: Discreditare publică, prin manipulare şi dezinformare

Preşedinţii curţilor de apel au transmis luni un comunicat comun în care sar în apărarea șefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, „în contextul atacurilor şi presiunilor fără precedent exercitate în spaţiul public”. Magistrații acuză „discreditarea continuă şi agresivă”, „nevoia constantă şi viscerală, coordonată minuţios, de denigrare a acestei instituţii”, „nevoia de totalitarism şi arbitrar a celor ce o promovează” sau „lovire a vârfului piramidei judiciare”.

Demersul vine în contextul în care instanța supremă condusă de Lia Savonea a admis în ultima perioadă mai multe căi extraordinare de atac și a decis achitarea definitivă, eliberarea din închisoare sau reducerea pedepselor în cazul unor politicieni condamnați pentru corupție. Între aceștia, fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu, comnatul lui Mircea Geoană, Ionuț Costea, sau fostul primar și ministru PSD Darius Vîlcov.

„Când ICCJ este supusă discreditării, ridiculizării sau presiunilor publice, efectul se propagă inevitabil către toate instanţele”

În comunicatul de presă comun, președinții curților de apel din România reclama „lovirea vârfului piramidei judiciare”, care „echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem – de la curţile de apel, la tribunale şi judecătorii – şi cu afectarea încrederii societăţii în capacitatea judecătorilor de a-şi îndeplini rolul constitutional”.

„Preşedinţii curţilor de apel din România îşi exprimă public sprijinul faţă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi faţă de preşedintele acesteia, doamna judecător Lia Savonea, în contextul atacurilor şi presiunilor, fără precedent, exercitate în spaţiul public. Justiţia română este un sistem unitar.

Autoritatea instanţei supreme garantează echilibrul întregului edificiu jurisdicţional. Atunci când ICCJ este supusă discreditării, ridiculizării sau presiunilor publice, efectul se propagă inevitabil către toate instanţele din ţară şi afectează încrederea în toţi judecătorii.

Cum, potrivit art. 126 din Constituţia României, justiţia se realizează prin ICCJ şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege, considerăm că ceea ce se întâmplă în aceste zile cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este doar o atingere adusă conducerii instanţei supreme, ci o slăbire a justiţiei în ansamblu.

Lovirea vârfului piramidei judiciare echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem – de la curţile de apel, la tribunale şi judecătorii – şi cu afectarea încrederii societăţii în capacitatea judecătorilor de a-şi îndeplini rolul constitutional”, acuză cei 16 preşedinţi de curţi de apel din România.

„Procedurile judiciare nu sunt abuzuri”

Semnatarii comunicatului consideră că Lia Savonea este discreditată „prin manipulare şi dezinformare”, iar „reformarea unor hotărâri definitive, prin intermediul unor căi extraordinare de atac, nu reprezintă altceva decât prevalenţa adevărului”.

„Discreditarea publică a preşedintelui instanţei supreme, prin manipulare şi dezinformare, creionează arhitectura unui dezechilibru statal fundamental, o îndepărtare periculoasă de la democraţie prin afirmarea arbitrariului ca politică a statului. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trebuie sprijinită, pentru că apărarea sa înseamnă apărarea drepturilor şi libertăţilor fiecărui cetăţean, înseamnă menţinerea statului în matca democraţiei.

Procedurile judiciare nu sunt abuzuri, aşa încât reformarea unor hotărâri definitive prin intermediul unor căi extraordinare de atac nu reprezintă altceva decât afirmarea principiilor fundamentale ale dreptului, respectiv prevalenţa adevărului şi a dreptăţii.

Subliniem că, în nicio democraţie, o putere în stat nu cere socoteală altei puteri în stat, în stradă, prin manipulare şi conduite subversive, mimând empatia pentru categorii defavorizate şi proiectând asupra corpului magistraţilor eticheta de duşmani ai poporului, declanşând astfel o luptă de clasă imaginară”, se mai arată în comunicat, conform Agerpres.

Judecătorii consideră că „lipsa disponibilităţii reprezentanţilor puterii executive pentru dialog, în vederea înţelegerii mecanismelor juridice în baza cărora îşi desfăşoară activitatea instanţa supremă, arată nevoia acestora de subjugare a puterii judecătoreşti”, iar „discreditarea continuă şi agresivă a instanţei supreme şi a Liei Savonea par a fi noile „valori” după care se ghidează structura statală a ţării”.

„Statul, prin exponenţii săi politici, are obligaţia să crească nivelul de trai al populaţiei, să protejeze, să unească, să regleze prin mecanisme legitime şi coerente, nu să dezbine şi să polarizeze, împărţind societatea în buni şi răi, corupţi şi oneşti.

Lipsa capacităţii şi a disponibilităţii funcţionale pentru dialog a exponenţilor puterii executive, în vederea înţelegerii mecanismelor juridice în baza cărora îşi desfăşoară activitatea instanţa supremă, arată nevoia acestora de subjugare a puterii judecătoreşti, pilon fundamental al statului de drept, şi de confiscare a statului.

Necunoaşterea sau ignorarea crasă şi nescuzabilă a Constituţiei şi a legilor statului, a principiilor organizării şi funcţionării statului de drept şi aplicarea dictonului „Statul sunt eu”, discreditarea continuă şi agresivă a instanţei supreme şi a preşedintelui acesteia par a fi noile „valori” după care se ghidează structura statală a ţării. În aceste momente, reafirmăm unitatea corpului judiciar şi responsabilitatea comună de a apăra independenţa justiţiei şi statul de drept, demnitatea funcţiei de judecător şi încrederea cetăţenilor în instituţiile fundamentale ale statului. Facem apel la respectarea statutului constituţional al puterii judecătoreşti şi la protejarea autorităţii instanţei supreme, ca garanţie a unui stat de drept functional”, spun şefii curţilor de apel.

„Apel la rațiune”

În continuare, judecătorii lansează „un apel la raţiune” şi spun că rămân loiali următoarelor „valori care stau la temelia statului de drept: independenţa judecătorilor nu poate fi negociată sau condiţionată de reacţii publice; demnitatea conducerii instanţei supreme este parte integrantă a prestigiului justiţiei; nicio formă de presiune sau intimidare publică nu poate influenţa actul de judecată”.

Preşedinţii curţilor de apel spun, în final, că justiţia se înfăptuieşte prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, „ori nevoia constantă şi viscerală, coordonată minuţios, de denigrare a acestei instituţii exprimă nevoia de totalitarism şi arbitrar a celor ce o promovează”:

„În acest context, afirmăm răspicat că justiţia nu se negociază şi nu cedează niciunei forme de presiune, justiţia nu cere şi nu acceptă privilegii, ci respectarea locului şi rolului său într-o societate democratică, pretinzând celorlalte puteri în stat respectarea standardelor de colaborare loială interinstituţională şi de manifestare în acord cu statutul şi prerogativele de puteri în stat.

Justiţia se înfăptuieşte prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ori nevoia constantă şi viscerală, coordonată minuţios, de denigrare a acestei instituţii, exprimă nevoia de totalitarism şi arbitrar a celor ce o promovează, protecţia dreptului cetăţeanului de rând, atât de clamat în discursul public, fiind doar mijlocul insidios prin care se realizează dezinformarea şi captarea”.