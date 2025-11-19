Șeful Airbus spune că Europa are nevoie de arme nucleare tactice în fața amenințării ruse. Apel către națiunile europene

Președintele consiliului de administrație al Airbus, René Oberman, a declarat miercuri că națiunile europene ar trebui să dezvolte un factor comun de descurajare nucleară tactică pentru a contracara arsenalul în expansiune al Rusiei, încălcând astfel unul dintre principalele tabuuri ale Europei în materie de apărare, relatează Politico.

Vorbind la Conferința de Securitate de la Berlin, Obermann a spus că postura actuală a Europei lasă o breșă periculoasă, indicând cele „peste 500 de focoase nucleare tactice” desfășurate de Rusia de-a lungul flancului estic al NATO și în Belarus.

„Care credeți că ar fi răspunsul nostru la un atac tactic rusesc limitat, cu efecte limitate?”, a întrebat șeful Airbus audiența formată din oficiali din domeniul apărării, ofițeri militari și directori din industrie. „Nu am răspunsul – dar sunt sigur că dumneavoastră îl aveți”, a adăugat el.

Armele nucleare tactice au randamente explozive mai mici, de obicei între 1 și 50 de kilotone, și sunt făcute pentru a fi utilizate în situații de pe câmpul pe luptă. Armele strategice sunt mai mari, au puteri de peste 100 de kilotone și sunt concepute pentru a distruge orașe.

Șeful Airbus propune crearea unui „program comun și etapizat”

Obermann a susținut că Germania, Franța, Regatul Unit și „alte state membre europene dispuse” ar trebui să convină asupra unui „program comun și etapizat de descurajare nucleară”, incluzând în mod explicit nivelul tactic – o zonă pe care tradițional liderii europeni o evitau în dezbaterea publică.

Franța și Regatul Unit mențin arsenale nucleare independente, dar nu există o doctrină europeană comună privind modul de descurajare sau de răspuns la un atac nuclear limitat. Potrivit estimărilor, Franța are aproximativ 290 de focoase nucleare, iar Regatul Unit are circa 225 de focoase nucleare – niciunul dintre ele nu este tactic.

Germania participă la misiunea NATO de partajare a armelor nucleare, dar nu deține arme proprii.

Rusia are în jur de 5.580 de arme nucleare, cel mai mare arsenal de pe planetă.

Ignorarea arsenalului tactic rusesc ar fi o greșeală, crede șeful Airbus

Șeful Airbus consideră că Europa riscă să înțeleagă greșit strategia Moscovei dacă se concentrează doar pe forțele strategice, ignorând imensul arsenal tactic rusesc.

Apelul său ar putea naște dezbateri în capitalele europene, unde politica nucleară rămâne sensibilă din punct de vedere politic și în mare parte izolată la un nivel național. De asemenea, evidențiază modul în care războiul Rusiei din Ucraina și amenințările nucleare repetate ale Moscovei îi aduc pe oficialii europeni și pe liderii din industrie în fața unor întrebări considerate cândva intangibile din punct de vedere politic.

Amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă Rusia și îngrijorarea că SUA, în mandatul lui Donald Trump, ar putea să nu mai fie un partener de securitate pe care te poți baza determină țările europene să analizeze cu atenție opțiunile nucleare. La începutul acestui an, Polonia a declarat că va analiza obținerea accesului la arme nucleare.

Remarcile lui Obermann vin în contextul în care guvernele europene își majorează cheltuielile, își modernizează armatele și răspund la întrebări legate de garanțiile americane de securitate pe termen lung.