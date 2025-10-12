Șeful armatei israeliene vorbește de o victorie asupra Hamas / Netanyahu: Lupta nu s-a încheiat

Șeful statului major israelian a revendicat duminică seară o victorie asupra Hamas în războiul din Gaza, în ajunul revenirii mult așteptate a ostaticilor în Israel, în cadrul armistițiului mediat de președintele american Donald Trump, relatează AFP.

„Presiunea militară pe care am exercitat-o în ultimii doi ani”, de la atacul mișcării islamiste palestiniene din 7 octombrie 2023, „împreună cu măsurile diplomatice complementare, constituie o victorie asupra Hamas”, a declarat general-locotenent Eyal Zamir într-un scurt discurs televizat.

„Vom continua să acționăm pentru a contura o realitate de securitate care să garanteze că Fâșia Gaza nu va mai reprezenta o amenințare pentru statul Israel și cetățenii săi”, a adăugat el.

Hamas a anunțat că va începe să elibereze ostaticii israelieni din Gaza luni dimineață, cu puțin timp înainte să înceapă „summitul păcii” din Egipt, unde, alături de președintele american Donald Trump și cel egiptean Abdel Fattah al-Sissi, sunt așteptați liderii a aproximativ 20 de țări, relatează AFP.

„Un eveniment istoric”, spune Netanyahu

Tot duminică seară, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că întoarcerea ostaticilor deţinuţi în Gaza de Hamas încă din 7 octombrie 2023 va marca un „eveniment istoric”, îmbinând „tristeţe” şi „bucurie”.

Întoarcerea, aşteptată luni în Israel, este „un eveniment istoric care combină tristeţea eliberării ucigaşilor cu bucuria întoarcerii ostaticilor”, a spus Netanyahu într-un scurt discurs televizat, exprimându-şi totodată speranţa că, în ciuda „numeroaselor dezacorduri” dintre israelieni, în ţară va urma o „uniune a inimilor”.

Israelul a obţinut „victorii extraordinare” în doi ani de război împotriva Hamas în Gaza, război care s-a extins mult dincolo de graniţele sale, dar „lupta nu s-a încheiat”, a mai afirmat premierul israelian.

„Împreună, am obţinut victorii extraordinare, victorii care au uimit întreaga lume. Şi vreau să vă spun: peste tot unde am luptat, am obţinut victoria, dar, în acelaşi timp, trebuie să vă spun că lupta nu s-a încheiat”, a atenţionat Benjamin Netanyahu.

„Încă avem foarte mari provocări de securitate în faţă. Unii dintre duşmanii noştri încearcă să se facă pentru a ne ataca din nou şi, aşa cum se spune la noi, ne ocupăm de ei”, a adăugat Netanyahu, fără a oferi mai multe detalii.