Șeful celei mai mari companii aeriene din Europa îl ironizează pe Elon Musk, după ce miliardarul a sugerat că ar putea să o cumpere

Michael O'Leary, CEO-ul Ryanair, a ținut pe 21 ianuarie o conferință de presă doar pentru a-l ironiza pe Elon Musk, FOTO: Brian Lawless, PA Images / Alamy / Profimedia

Elon Musk nu poate cumpăra Ryanair, însă orice investiție a sa în companie ar avea rezultate mai bune decât randamentele pe care le obține din compania sa social media „X”, a declarat miercuri directorul companiei aeriene, Michael O’Leary, într-o nouă replică pentru cel mai bogat om din lume, relatează Reuters.

Un război al replicilor între cei doi s-a intensificat în ultimele zile pe rețelele de socializare, după ce O’Leary a exclus posibilitatea folosirii serviciului de internet prin satelit Starlink al lui Musk pentru a oferi Wi-Fi gratuit în cele peste 600 de avioane ale Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual.

Cunoscut pentru afirmațiile sale contondente, O’Leary l-a numit pe Musk un „idiot absolut”, în timp ce miliardarul american l-a catalogat pe șeful Ryanair drept un „contabil insuportabil”.

Ulterior, Musk a sugerat că ar putea cumpăra cea Ryanair și că ar „pune pe cineva care chiar se numește Ryan la conducere”.

El a publicat un sondaj pe rețeaua sa de socializare „X” și i-a întrebat pe cei peste 230 de milioane de urmăritori ai săi dacă să cumpere Ryanair. În jur de trei sferturi au răspuns cu „da” înainte de încheierea sondajului.

Șeful Ryanair spune că regulile UE l-ar împedica oricum pe Musk să preia compania aeriană

O’Leary a declarat miercuri într-o conferință de presă că Ryanair ar fi o investiție bună pentru Musk, dar a spus că regulile Uniunii Europene care limitează proprietatea străină asupra companiilor aeriene fac imposibilă o preluare.

„Dacă vrea să investească în Ryanair, noi am considera că este o investiție foarte bună, cu siguranță una semnificativ mai bună decât randamentele financiare pe care le obține de pe urma X”, a spus O’Leary, ironizându-l pe Musk în legătură cu rezultatele platformei sale de social media.

Referindu-se la ceea ce el a numit „criza de nervi pe Twitter” (n.r. numele „X” când Musk a preluat compania) a miliardarului, O’Leary a spus că publicitatea generată oferă un „impuls minunat” rezervărilor.

„Au crescut cu aproximativ 2% sau 3% în ultimele cinci zile, ceea ce, având în vedere volumele noastre, reprezintă un impuls foarte semnificativ”, a spus șeful Ryanair.

Acțiunile companiei aeriene au înregistrat puține mișcări în timpul disputei, ceea ce sugerează că majoritatea investitorilor nu iau în serios amenințarea lui Musk privind o preluare, deși acesta și-a consultat urmăritorii de pe rețelele sociale înainte de a cumpăra Twitter în 2022.

Război al declarațiilor după negocieri eșuate între Ryanair și compania lui Musk care se ocupă de Starlink



O’Leary a declarat că a purtat discuții timp de 12 luni cu reprezentanți ai SpaceX, compania aerospațială a lui Musk care gestionează sistemul de internet prin satelit Starlink, în perioada în care Ryanair lua în calcul activarea Wi-Fi-ului la bord. Șeful Ryanair a spus însă că costul era prea mare pentru compania aeriană.

El a adăugat că este în căutarea unui furnizor dispus să investească în instalare și că cele două părți au avut opinii profund diferite cu privire la numărul de pasageri care ar plăti pentru a beneficia de Wi-Fi la bordul unui avion al Ryanair.

„Cei de la Starlink cred că 90% dintre pasagerii noștri ar plăti cu plăcere pentru acces la Wi-Fi. Experiența noastră, din păcate, ne spune că noi credem că mai puțin de 10% dintre pasagerii noștri ar plăti pentru acest acces”, a spus O’Leary.

Săptămâna trecută,el a exclus echiparea oricărui avion Ryanair cu Starlink, invocând impactul asupra costurilor cu combustibilul cauzat de rezistența aerodinamică a antenei și estimând că serviciul ar putea costa compania aeriană până la 250 de milioane de dolari pe an.