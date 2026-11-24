Președintele Consiliului Județean (CJ) Covasna a declarat că își dorește ca județul pe care îl administrează el, Harghita și Mureș să formeze o singură unitate administrativă.

Tamas Sandor a dat ca exemplu în acest sens un anunț făcut de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care afirmase, pe fondul dezbaterii privind reforma administrativ-teritorială, că județele Ialomița și Călărași își doresc comasarea voluntară.

„Ținutul Secuiesc este o singură comunitate! Sorin Grindeanu, președintele PSD, anunța zilele trecute, cu mare bucurie, că Ialomița și Călărași își doresc comasarea voluntară. Dacă acest lucru este permis în sud, atunci și noi, secuii, avem dreptul ca cele 149 de UAT-uri din Harghita, Covasna și Mureș să facă parte dintr-o singură unitate administrativă. Fie județ, fie regiune, Ținutul Secuiesc trebuie să fie unit!”, a scris președintele CJ Covasna, marți, pe Facebook.

El a spus că „Bucureştiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură”.

„Am discutat deja cu colegii din celelalte două judeţe. Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voinţa întregii noastre comunităţi. Acum Bucureştiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură. Dacă Ialomiţa şi Călăraşi pot, atunci şi judeţele din Ţinutul Secuiesc pot. Ţinutul Secuiesc trebuie să fie unit!”, a mai declarat șeful CJ Covasna, Tamas Sandor.

Ce spusese Sorin Grindeanu

Afirmațiile lui Tamas Sandor vin în contextul în care liderul PSD a declarat, pe 12 noiembrie, că președinții consiliilor județene din Ialomița și Călărași își doresc comasarea celor două județe.

„Astăzi am fost sunat de doi preşedinţi de consilii judeţene din sudul ţării, de la Ialomiţa, Marian Pavel, şi de la Călăraşi, Vasile Iliuţă. Am stat de vorbă şi mi-au spus că nu mai stau după ce facem noi şi că ei vor să îşi unească judeţele”, a spus Sorin Grindeanu.

Pe 20 noiembrie, Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență care stabilește regulile pentru comasarea voluntară. Aceasta se aplică comunelor, orașelor și municipiilor din același județ, prioritate având cele cu cel mult 1.500 de locuitori.

Proiectul nu este valabil pentru județe. În cazul acestora, în PSD, s-a propus modelul curților de apel sau al regiunilor de dezvoltare, de 15, respectiv 8.

„Eu am propus, ca punct de plecare în această dezbatere, modelul curților de apel, repet, ca punct de plecare, pentru că este un sistem care el însuși este complicat și cazon și s-a dovedit eficient în relația cu cetățeanul (…). Eu cred că numărul românilor care trec pragul unei curți de apel este net superior numărului românilor care trec pragul unui consiliu județean”, a declarat luni la Digi24 eurodeputatul Dragoș Benea, care conduce comisia PSD pentru reorganizarea teritorială.