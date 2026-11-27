Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat că obligațiile de plată existente sunt arierate ale statului și că important este cum sunt gestionate.

Dăianu a spus, vineri, la Digi24, că prezentarea bugetară pe care a făcut-o vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, „era binevenită”.

„Poate ar fi fost util să o facă chiar mai devreme, pentru că lămurește multe. Aceste obligații de plată ce sunt în esență? Sunt arierate ale statului. Ele nu intră în datoria publică”, a afirmat șeful Consiliului Fiscal.

Întrebat despre obligațiile de plată ale statului, Nazare spusese în conferința de presă de vineri că suma totală solicitată de cei 58 de ordonatori de credite „pentru cheltuieli destinate finalizării anului 2026, estimată de aceștia, este de 46 de miliarde, iar din această sumă, de 46 de miliarde, 19 miliarde sunt obligații certe”, din care cea mai mare parte către magistrați.

Apoi, liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe fostul premier PNL, susținând într-o postare pe Facebook că actualul guvern „a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei”.

„Sunt puse laolaltă piese care nu au aceeași natură”

Șeful Consiliului Fiscal a spus că în cele circa 50 de miliarde de lei invocate „sunt puse laolaltă, să spunem, piese care nu se adună, adică nu au aceeași natură”.

„Plățile pentru magistrați, care au fost amânate, trebuiau realizate și în 2023, și în 2024 (…), sunt o categorie specială, și nu numai prin dimensiune, sunt mari și este bine să se ajungă la o înțelegere cu magistrații, adică să se procedeze iar la o eșalonare. Trebuie să existe o înțelegere și din partea magistraților”, a declarat Daniel Dăianu.

El a precizat că există și „impactul unor plăți din PNRR”, chiar dacă este vorba despre fonduri „care s-ar putea să nu fie obținute de statul român”.

„Aceea, într-adevăr, ar fi o lovitură, să spunem. Acest minus ar fi o lovitură pentru buget și ar putea să afecteze chiar cifra finală a deficitului”, a continuat Dăianu.

Șeful Consiliului Fiscal consideră că „la magistrați este musai să se eșaloneze”.

„Cu PNRR, însă, dacă nu vom primi sume pe care mizam și care erau prevăzute în buget, adică bugetul miza pe aceste resurse pentru efectuarea unor proiecte (…), deficitul este afectat. Va trebui din resurse naționale”, a mai afirmat el.

„N-are cum să fie gaură”

Întrebat dacă există într-adevăr o gaură de 50 de miliarde de lei, Dăianu a explicat: „În primul rând, că nu este gaură. Păi, n-are cum să fie gaură. Plățile acestea, care au fost amânate, de pildă, la magistrați, acestea erau cunoscute (…). Dacă, de pildă, în 2024 s-ar fi făcut aceste plăți, nu am fi ajuns la această sumă foarte mare”.

„Și ministrul Nazare vorbește de «stoc de obligații», deci nu se lucrează pe flux. Pentru execuția bugetară, într-un an, contează mai ales fluxul de plăți și fluxul de încasări. Asta interesează cel mai mult. Dacă ai lovituri de genul plăților necesare pentru magistrați, faptului că ai sincope și poate chiar neplată din partea unor fonduri pe care mizai, apropo de PNRR, atunci, într-adevăr, ai o problemă. Ce poți să faci? La magistrați eșalonezi aceste plăți. La PNRR nu îmi este clar care este într-adevăr suma. O să vedem”, a mai spus Dăianu.