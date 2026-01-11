Șeful de cabinet al premierului israelian, reținut de poliție. Opoziția cere să fie suspendată numirea sa în funcția de ambasador la Londra

Șeful de cabinet al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, Tzachi Braverman, a fost reținut de poliție, duminică, pentru a fi interogat cu privire la presupusa sa încercare de a obstrucționa o anchetă referitoare la o scurgere de informații secrete către tabloidul german Bild, potrivit The Times of Israel.

Poliția a confirmat că l-a reținut pe unul dintre consilierii premierului israelian. Presa din țară a scris că suspectul este Braverman.

„În această dimineață, un înalt oficial din Biroul Prim-ministrului a fost reținut (…), sub suspiciunea de obstrucționare a procedurilor de investigație”, a anunțat poliția într-un comunicat de presă.

Oamenii legii au percheziționat locuința lui Braverman în cursul dimineții și l-au interogat într-o secție din Lod.

Postul israelian Channel 13 a relatat că ofițerii i-au confiscat telefonul și l-au citat pe Omer Mansour, purtător de cuvânt al Biroului Prim-ministrului, pentru a depune mărturie în dosar.

Braverman, vizat de declarațiile unui alt inculpat

Fostul purtător de cuvânt al lui Netanyahu, Eli Feldstein, pus sub acuzare, a susținut că Braverman știa de o anchetă secretă privind scurgerea de informații cu câteva luni înainte ca aceasta să fie făcută publică și l-a asigurat pe fostul său consilier că va putea să oprească ancheta.

Într-un interviu pentru Kan luna trecută, Feldstein a spus că Braverman i-a cerut să se întâlnească târziu în noapte într-o parcare subterană din complexul militar Kirya, unde l-a informat că armata a declanșat o anchetă referitoare la scurgerea de informații.

Feldstein susține că Braverman i-a spus că lista suspecților a ajuns până la Biroul Prim-ministrului și l-a îndemnat să-l informeze dacă are vreo legătură cu scurgerea de informații, deoarece va putea să o „închidă”. Potrivit lui Feldstein, la întâlnire a asistat și Mansour.

În urma interviului, poliția a deschis la rândul ei o anchetă.

Braverman urmează să devină ambasadorul Israelului la Londra

În septembrie, guvernul israelian aprobase numirea lui Tzachi Braverman în funcția de ambasador al Israelului în Marea Britanie și urma să preia postul în perioada următoare.

Yair Lapid, lider din opoziție, a spus că numirea lui Braverman ar trebui suspendată imediată.

„Nu se poate ca un om suspectat de implicare în obstrucționarea unei anchete serioase de securitate să fie imaginea Israelului într-una dintre cele mai importante țări din Europa”, a scris el.

Ministrul israelian al afacerilor externe, Gideon Sa’ar a respins apelurile și a declarat că Braverman „a fost numit în mod legal în funcția de ambasador al Israelului în Regatul Unit. Numirea sa a trecut de toate etapele necesare”.