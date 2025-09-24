Șeful diplomației americane i-a cerut omologului rus „oprirea omorurilor” în Ucraina. Lavrov i-a spus lui Rubio că Europa și Kievul sunt cele care „prelungesc” războiul

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și omologul său american, Marco Rubio, au avut o întrevedere, miercuri, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, potrivit anunțului făcut de Ministerul de Externe al Rusiei.

Rubio a părut să îl confrunte, cerând „oprirea omorurilor” și solicitând Rusiei „să ia măsuri semnificative către o rezoluție durabilă”, notează AFP.

Lavrov „a subliniat caracterul inacceptabil al schemelor promovate de Kiev și de unele capitale europene îndreptate spre prelungirea conflictului”, a declarat Ministerul rus al afacerilor externe după întâlnirea dintre cei doi oficiali.

Trump își pierde răbdarea în privința Rusiei, susține Casa Albă

Tot miercuri, vicepreședintele american JD Vance a avertizat că Donald Trump își pierde răbdarea în ceea ce privește Moscova.

Declarația a fost făcută în contextul în care, marți, la ONU, într-o schimbare neașteptată de atitudine, președintele Trump a sugerat că Ucraina nu numai că ar putea să recucerească tot teritoriul pierdut în fața Rusiei pe câmpul de luptă, ci chiar să ia mai mult.

Trump „nu simte că (rușii) pun suficiente eforturi pe masă pentru a pune capăt războiului… Dacă rușii refuză să negocieze cu bună-credință, cred că va fi foarte, foarte rău pentru țara lor”, a declarat Vance în Carolina de Nord.

Schimbarea de atitudine a lui Donald Trump a fost analizată de publicația britanică The Guardian, care notează că dacă președintele american ar fi serios în privința unei victorii ucrainene pe câmpul de luptă ar fi nevoie nu numai de sancțiuni economice suplimentare, ci și de o furnizare mult mai mare de armament american și, probabil, de o intervenție militară directă din partea Occidentului.

Rusia a fost forțată să se retragă doar în două perioade, după începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina din februarie 2022: în primăvara acelui an, când s-a extins prea mult în jurul Kievului, și din nou în toamna anului 2022, când s-a confruntat cu o problemă similară în Herson și când apărarea era slabă în regiunea Harkov, pentru ca apoi Kremlinul să lanseze o campanie de mobilizare.