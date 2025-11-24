Șeful diplomației poloneze, indignat de postarea „înșelătoare” a unui muzeu israelian despre Holocaust. Ambasadorul a fost convocat la discuții

Ministerul polonez al afacerilor externe l-a convocat luni pe ambasadorul israelian din cauza unei postări a memorialului Yad Vashem, în care Polonia este acuzată că a fost prima țară care i-a obligat pe evrei să poarte un simbol distinctiv în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit AFP și Reuters.

În postarea de duminică a muzeului din Ierusalim a fost evocat ordinul antisemit din 1939, când evreii au fost obligați să poarte „o insignă distinctivă pentru a-i izola de populația din jur”, însă nu a fost menționat că Polonia era ocupată de Germania Nazistă la acea vreme, ceea ce a provocat indignarea ministrului polonez de externe, Radoslaw Sikorski.

Oficialul polonez a spus că postarea trebuia să arate clar că Polonia era „ocupată de germani” la momentul respectiv.

„Întrucât postarea înșelătoare nu a fost modificată, am decis să-l convoc pe ambasadorul Israelului la Ministerul de Externe”, a scris Sikorski pe platforma X.

Reacția memorialului Yad Vashem

Muzeul Yad Vashem a redistribuit postarea originală, adăugând: „Așa cum au menționat mulți utilizatori și este specificat explicit în articolul la care se face trimitere, acest lucru a fost făcut la ordinul autorităților germane”.

Polonia a fost ocupată de Germania Nazistă și Uniunea Sovietică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care s-a desfășurat între 1939 și 1945. Varșovia spune că persecuția evreilor de pe teritoriul său, cum a fost cea din lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau, a fost făcută de ocupanții germani naziști.

Peste 3 milioane dintre cei 3,2 milioane de evrei din Polonia au fost uciși de Germania Nazistă, reprezentând circa jumătate dintre evreii din Europa care au fost omorâți în timpul Holocaustului.

„Yad Vashem prezintă realitățile istorice ale nazismului și ale celui de-Al Doilea Război Mondial, inclusiv țările aflate sub ocupație, control sau influență germană. Polonia se afla într-adevăr sub ocupație germană”, a scris președintele Yad Vashem, Dani Dayan, luni, pe X.

„Acest lucru este reflectat clar în materialul nostru. Orice altă interpretare denaturează angajamentul nostru față de acuratețe”, a adăugat șeful muzeului.