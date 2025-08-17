Şeful diplomaţiei SUA ameninţă Rusia cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord privind Ucraina

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a ameninţat duminică Rusia cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord asupra războiului din Ucraina, la două zile după summitul din Alaska dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, care nu s-a încheiat cu niciun anunţ, transmite AFP.

„În cele din urmă, dacă nu vom reuşi să ajungem la un acord în această privință, vor exista consecinţe”, a atenţionat Rubio în timpul unui interviu pentru canalul de televiziune NBC, evocând posibila „adoptare de noi sancţiuni” contra Rusiei.

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin s-au întâlnit vineri în Alaska pentru a discuta despre posibila încheiere a războiului din Ucraina. Au încheiat negocierile după două ore și jumătate cu declarații comune, dar fără să anunțe însă un armistițiu sau un pas concret către acest obiectiv.

Trump a fost însoţit de secretarul de stat Marco Rubio şi de emisarul special în relaţia cu Rusia, Steve Witkoff, în timp ce Putin i-a avut alături pe ministrul de externe Serghei Lavrov şi pe consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov.