Șeful DNA a dat un interviu inedit pentru podcastul unui avocat: Prescripția „este sancțiunea pentru pasivitatea statului, nu a justiției”

Procurorul-șef DNA Marius Voineag a fost prezent în podcastul avocatului Florentin Țucă în care a vorbit despre cei trei ani în fruntea instituției, dar și „recentele atacuri la adresa justiției”, am vorbit despre fenomenul „telejustiției” sau documentarul „Justiție Capturată”, potrivit descrierii făcute de avocat pe site-ul său.

Prezența inedită a unui procuror în podcastul unui avocat a fost remarcată chiar de către Țucă. „Țin să vă mărturisesc că dialogul nostru este dintr-o anumită perspectivă premieră pentru mine. Eu am avut invitați în acest studio foarte mulți juriști colegi juriști. E prima oară când am ca partener de dialog un procuror”, a explicat el.

Dosarul în care firma lui Țucă a beneficiat de prescriere

G4Media subliniază că cei doi au discutat în podcast despre problema prescripției. Firma de avocatură a moderatorului, Țucă, Zbârcea & Asociații a beneficiat de prescripție într-un dosar DIICOT în care compania farmaceutică La Roche acuza că, în calitate de principal creditor al unui fost partener de afaceri intrat în insolvență, Grupul Relad, a aflat de mai multe operațiuni financiare care au dus la devalizarea debitorului și, astfel, la scăderea șanselor de recuperare a datoriilor.

Unul dintre instrumentele de devalizare ar fi fost majorarea, de la 14.000 la 264.000 de euro, a onorariului pe care firma Țucă, Zbârcea&Asociații l-a încasat de la Relad, potrivit G4Media.

În decembrie 2022, procurorul DIICOT a clasat dosarul pentru că a intervenit prescripția faptelor, ca urmare a unor decizii ale Curții Constituționale și Înaltei Curți, dar a păstrat sechestrele instituite, pentru recuperarea prejudiciului total, de aproape 33 de milioane de euro. Cererile de ridicare a sechestrelor, formulate inclusiv de firma de avocatură, au fost respinse definitiv pe 15 iulie anul trecut.

Firma de avocatură a transmis către G4Media că „după clasare, procurorul a dispus menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului, precum și sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea luării măsurii de siguranță a confiscării speciale. Acest dosar se află pe rolul Curții de Apel București. Nu exista în prezent nicio acuzație de natură penală împotriva TZA sau a avocatului Robert Roșu. Niciuna dintre acuzațiile clasate în cazul închis de DIICOT nu l-a vizat pe avocatul Gabriel Zbârcea.”

În dosarul la care face referire firma, DIICOT cere confiscarea sumelor de 3,5 milioane de euro și 2,6 milioane lire sterline deținute de societatea de avocatură Țuca, Zbârcea și Asociații în două conturi la o bancă comercială. Banii ar reprezenta o parte din prejudiciul de 32,7 milioane de lei produs unei firme de medicamente inclusiv prin activitatea lui Robert Roșu, unul dintre avocații din cadrul Țuca, Zbârcea și Asociații.

Numele lui Gabriel Zbârcea a fost vehiculat în toamnă ca o posibilă variantă pentru șefia SRI. Nicușor Dan nu a infirmat informația.

Ce au discutat cei doi despre prescriere

„Nemulțumirile legate de durata proceselor. Ar trebui puse pe tapetul unor dezbateri. Dacă luăm situația incidenței prescripției, de exemplu. Subiect arhidiscutat și răsdiscutat care nouă ne-a creat numeroase neplăceri la nivel de anchetator. Puneți-vă în pantofii unui procoruror să vedeți ce înseamnă să muncești, să investighezi câțiva ani de zile, un an doi, o cauză complexă și ea să se termine cu o prescripție”, a declarat Marius Voineag, potrivit transcrierii G4Media.

El a invocat drept vinovat pentru această probleme neintervenția Parlamentului pentru a modifica legea după prima decizie dată de Curtea Constituțională în urmă cu patru ani. „Noi decontăm acum din foarte multe puncte de vedere pasivitatea unei alte puteri a statului.”

Ideea sa a fost continuată de avocatul Țucă. „Mi-am adus aminte de un cărturar român, fost jurist, absolvent al facultății de drept, un bun amic de-al meu, care într-un text recent vorbește despre prescripție ca expresia eșecului justiției. Or, instituția prescripției pentru cei care ne urmăresc nu este privită doar din această perspectivă, ca o expresie a eșecului. Ea poate fi privită și ca o expresie a unei împăcări.”

Procurorul-șef DNA a subliniat că eșecul aici este al statului și nu al justiției.

„Este sancțiunea pentru pasivitatea statului. Atenție, nu este pentru pasivitatea justiției. Ar trebui să ne întoarcem la geneza acestei instituții. Faptul că într-un vacarm, într-un zgomot de fond atât de mare e foarte greu să se mai audă cineva argumentele pe chestiunea asta, este lesne de înțeles că trebuie să ne întoarcem la definiția unor instituții”, a spus Voineag.

Investigația Recorder „Justiție Capturată” a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere.

De asemenea, o serie de nume cunoscute au scăpat de pedeapsă sau au fost eliberați mai repede ca urmare a invocării prescrierii faptei. Cel mai recent este Nelu Iordache, care a fost eliberat pe 16 ianuarie după ce Curtea de Apel București i-a șters jumătate din pedeapsă.