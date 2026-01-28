Șeful Fiscului, despre „o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude”: „Sunt oameni cu venituri zero care își cumpără mașini de 150.000 de euro pe numele bunicii de 87 de ani”

Nicio persoană nu este controlată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) doar pe baza rudelor sale, a subliniat șeful ANAF într-o declarație de presă, dar persoanele cu venituri nedeclarate sau cu bunuri peste măsura veniturilor vor fi ținta inspectorilor ANAF, potrivit Agerpres.

„Am văzut acum în spațiu public o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude. Nu, nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva. O persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate, respectiv rezultă că are o avere mult superioară veniturilor declarate, o persoană care își face achiziții de casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face tutoriale și ne spune cât e de bogat și are zero venituri, va fi vizat în următoarea perioadă, în fiecare clipă, de ANAF”, a transmis Adrian Nica, la Conferința Anuală de Fiscalitate organizată de EY România.

„Faptul că el alege să declare că i-a dat bunica…. Am constatat că toată lumea are o bunică, n-aș vrea să spun cum o cheamă, că a mai fost una”, a continuat el.

El a menționat și cazuri în care contribuabili declarau venituri zero, iar apoi își cumpără mașini de 150.000 de euro pe numele bunicii de 87 de ani și răscumpără mașina după două luni cu 10.000 de euro.

„Oamenii aceștia întotdeauna vor apărea în online și vor spune ce abuzuri se întâmplă cu ei, dar în realitate ei nu își plătesc taxele. Nu ne-am propus să verificăm rudele, dar dacă o persoană care are probleme cu propria avere dorește să spună de toate rudele lui ce au făcut, o să extindem verificările”, precizează șeful ANAF.

Adrian Nica a respins complet informațiile privind verificări fără temei a tuturor rudelor fără un motiv întemeiat.

„Nu venim la unul în control și pe urmă îi luăm tot neamul, că nu avem atât personal. Să mă ierte Dumnezeu. Nu pot să cred că astfel de informații se rostogolesc. Nu ne propunem asta. Nu avem nicio treabă cu rudele. Avem treabă doar cu persoanele care au proprietăți, cumpără nejustificat. Le dau o simplă veste, avem e-Factura”, a explicat Nica.