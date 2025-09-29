Șeful fondului suveran al Franței avertizează că Europa este „colonizată” din două direcții și ironizează investițiile în „turism, vin, imobiliare”

Nicolas Dufourcq sosind în noiembrie 2024 la Palatul Elysee pentru un dineu de stat, FOTO: Blondet Eliot / Abaca Press / Profimedia Images

Șeful băncii publice de investiții a Franței, Bpifrance, a conturat o imagine sumbră a Europei, afirmând că bătrânul continent este prins între cele mai mari două economii ale lumii și este incapabil să își finanțeze propriile industrii esențiale pentru viitor, relatează CNBC.

„Îmi pare rău că sunt radical în viziunea mea, dar suntem dublu colonizați: colonizați industrial de chinezi, colonizați digital de SUA”, a declarat Dufourcq la IPEM, o conferință de capital privat desfășurată la Paris. „Nu e vorba de viitor; consecințele se văd deja acum”, a avertizat el.

El a sugerat că problema de fond se află în uriașul rezervor de capital privat și instituțional al Europei, care nu este investit pe plan intern în continent. Chiar și persoanele cu averi foarte mari, birourile de familie și administratorii de active europeni investesc, de regulă, în active conservatoare precum imobiliarele, iar când își asumă riscuri mai mari, preferă tehnologia americană – în loc să sprijine inovatorii locali.

„Economiile Europei, atunci când sunt investite în active riscante, merg către SUA”, a reamintit Dufourcq cu referire la un subiect asupra căreia a atras atenția și Banca Central Europeană, și raportul Draghi publicat în septembrie anul trecut.

Bancherul îndeamnă Europa să investească în „deep tech”

Dufourcq a dat ca exemplu dificultățile cu care se confruntă startup-ul francez de calcul cuantic Quandela, despre care a afirmat că a dezvoltat un cip mai performant decât al unor rivali americani, dar care întâmpină greutăți în atragerea de capital privat în Europa – o problemă cu care s-au confruntat și startup-urile europene din domeniul tehnologic-militar.

Bpifrance, fondul suveran al Franței care administrează aproximativ 100 de miliarde de euro în active, a participat la trei runde de investiții în Quandela, companie care a strâns în total 61,85 milioane de euro.

Potrivit datelor PitchBook, o firmă de analiză și consultanță specializată în investiții de capital, companiile americane susținute de capital de risc au atras în prima jumătate a anului 2025 de aproape patru ori mai mult capital decât cele europene

„Avem o nevoie urgentă de capital privat pentru a finanța tehnologiile de frontieră, ‘deep tech’, care reprezintă viitorul Europei”, a spus Dufourcq.

O comparație între mentalitatea europeană și cea „californiană”

Directorul Bpifrance a atribuit acest „eșec” unei profunde falii culturale. El a comparat aversiunea Europei față de risc cu „cultura californiană”, în care investitorii consideră că este „datoria” lor să finanțeze startup-uri cu risc și creștere ridicate pentru a asigura dominația viitoare.

„Dacă nu avem această cultură în Europa, vom continua să investim în turism, vin, imobiliare și tehnologie americană”, a spus el pe un ton sarcastic.

California este statul american în care se află Silicon Valley, centrul industriei tehnologice din SUA, unde își au sediul unele dintre cele mai importante companii „Big Tech”.

Deși Bpifrance finanțează activ sectoare strategice, Dufourcq a declarat că intervenția statului nu este suficientă de una singură pentru a contracara tendința actuală.

„Trebuie să creștem nivelul de agresivitate al modului în care alocăm capitalul în Europa – în direcția propriilor noastre interese”, a subliniat el.