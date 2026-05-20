Șeful NATO laudă intervenția României în Estonia: „Este exact pentru ce ne-am pregătit”. Răspuns dur pentru Rusia



Mark Rutte a răspuns acuzațiilor Kremlinului potrivit cărora statele baltice ar permite Ucrainei să le folosească teritoriul pentru a ataca Rusia, după ce un avion de vânătoare F-16 românesc a doborât o dronă ucraineană deviată deasupra Estoniei, potrivit The Guardian.

„Ce s-a întâmplat în ultimele zile este exact pentru ce ne-am pregătit. A fost un răspuns decisiv”, a declarat Mark Rutte, miercuri în cadrul unei conferințe de presă de la Bruxelles.

El a lăudat intervenția forțelor aliate, după ce un avion de luptă românesc F-16 a doborât, marți, o dronă militară care a pătruns în spațiul aerian estonian, subliniind totodată că „sistemele de apărare aeriană ale NATO s-au dovedit din nou eficiente”.

Secretarul general al NATO a confirmat că aparatul de zbor provenea din Ucraina, dar a punctat că prezența acestuia pe teritoriu aliat este o consecință directă a acțiunilor Moscovei.

„Dacă dronele provin din Ucraina, ele nu se află acolo pentru că Ucraina ar fi vrut să trimită o dronă în Letonia, Lituania sau Estonia. Ele se află acolo din cauza atacului nesăbuit, ilegal și la scară largă al Rusiei, care a început în 2022, după ce, desigur, a făcut ceea ce a făcut în Crimeea în 2014 împotriva Ucrainei”, a spus el.

De la Kiev, purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a prezentat scuze oficiale statelor baltice pentru incidentul neintenționat. El a dat vina pe Moscova pentru incident, afirmând că forțele ucrainene au vizat ținte legitime din Rusia.

La rândul său, ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a afirmat că singurul motiv pentru care dronele ucrainene au apărut deasupra teritoriului estonian e fost faptul că miloacele rusești de război electronic le-a deviat de la traiectoria lor.

Incidentul din Estonia pare să fie cel mai recent caz în care bruiajul electronic al rușilor a deviat UAV-urile ucrainene cu rază lungă de acțiune către teritoriul Alianței, iar Ucraina și Letonia acuză Moscova de manipulare, notează The Guardian.

Rutt: Acuzațiile Rusiei, „absolut ridicole”

Mark Rutte a răspuns, totodată, acuzațiilor Kremlinului. potrivit cărora statele baltice ar permite Ucrainei să le folosească teritoriul pentru a ataca Rusia: „Sunt absolut ridicole, iar Rusia știe asta”.

Serviciul de informații externe al Rusiei, SVR, a afirmat marți că Ucraina intenționa să lanseze atacuri cu drone împotriva Rusiei din Letonia, Lituania și Estonia și a avertizat că va urma o „răzbunare justă”.

Oficialii din cele trei țări baltice neagă existența unor planuri de utilizare a spațiului lor aerian pentru lansarea unor drone sau pentru survolarea teritoriului lor de către UAV-uri (aparate de zbor fără pilot).

Cine este pilotul român care a doborât drona

Ministrul Apărării din țara noastră, Radu Miruță, a dezvăluit și care este numele pilotului român de la bordul avionului F-16 care a doborât drona din Estonia.

„Aflat în misiune de poliție aeriană în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a spus marți ministrul român.