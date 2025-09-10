Șeful NATO, mesaj „clar” pentru Vladimir Putin. Ce spune Kremlinul despre incursiunea dronelor în Polonia

Violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești a fost „absolut imprudentă”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că nu a fost încă făcută o evaluare completă a incidentului, scrie Reuters.

„Fie că a fost intenționat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos. Dar evaluarea completă este în curs de desfășurare”, a spus Rutte.

El nu a vrut să spună dacă incursiunea dronelor a fost intenționată sau nu, dar a transmis un avertisment pentru Moscova, potrivit Sky News.

„Mesajul meu pentru Putin este clar. Opriți războiul din Ucraina. Opriți încălcarea spațiului aerian aliat. Și să știți că suntem pregătiți, că suntem vigilenți și că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a spus șeful NATO.

Rutte a laudat răspunsul NATO și le-a mulțumit tuturor forțelor implicate, precizând că în timpul operațiunii de urmărire ale dronelor au participat Polonia, Olanda, Italia și Germania.

Kremlinul nu a vrut să comenteze

Kremlinul a refuzat miercuri să comenteze declarația Poloniei conform căreia a doborât drone rusești în spațiul său aerian, spunând că aceasta este o chestiune care ține de Ministerul Apărării de la Moscova, transmite Reuters.

Polonia a doborât miercuri drone în spațiul său aerian, cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaților săi din NATO, fiind prima dată când se știe că un membru al alianței militare occidentale a folosit arme în timpul războiului Rusiei din Ucraina.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că este o provocare pe scară largă și „cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”, deși a spus, de asemenea, că „nu are niciun motiv să creadă că suntem în pragul războiului”.

Întrebat despre drone și despre remarcile lui Tusk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „În acest caz, nu am dori să comentăm în niciun fel. Nu este responsabilitatea noastră, este prerogativa ministerului apărării”.

Peskov a declarat că Kremlinul nu a fost contactat de către Polonia, dar a respins acuzațiile Uniunii Europene și NATO conform cărora Rusia a comis o provocare.

„Conducerea UE și NATO acuză zilnic Rusia de provocări. De cele mai multe ori, fără a încerca măcar să prezinte un fel de argument”, a spus Peskov.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat până acum incidentul.