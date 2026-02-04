Șeful Netflix, sub un baraj de întrebări în Congresul SUA din cauza achiziției anului în industria cinematografică

Un bărbat deghizat în Domnul Monopoly a participat în public la audierea lui Ted Sarandos din Congresul american pentru a ironiza poziția pe care Netflix ar avea-o după achiziția studiourilor Warner Bros Discovery. FOTO: Sipa USA / ddp USA / Profimedia Images

Ted Sarandos, directorul general al streaming responsabil de conținut, s-a aflat marți în centrul atenției congresmenilor americani, el apărând în cadrul unei audieri din Senatul SUA acordul de 83 de miliarde de dolari dintre gigantul streaming-ului și conglomeratul Warner Bros Discovery pentru preluarea activelor sale de film și televiziune, relatează revista Variety.

Audierea, intitulată „Analizarea impactului concurențial al tranzacției propuse Netflix-Warner Brothers”, a fost convocată de Subcomisia pentru Antitrust, Politici de Concurență și Drepturile Consumatorilor din cadrul Comisiei juridice a Senatului american. Aceasta a durat puțin peste două ore și a vizat exclusiv acordul anunțat oficial în data de 5 decembrie a anului trecut, prin care Netflix urmează să achiziționeze studiourile de film Warner Bros, televiziunea HBO și platforma de streaming HBO Max.

Cele două părți intenționează ca achiziția să fie finalizată în al treilea trimestru al lui 2026 și ea urmează să fie nu doar tranzacția anului în media, ci una dintre cele mai mari achiziții încheiate vreodată în industria mass-media și a divertismentului.

Senatorul republican Mike Lee, președintele subcomisiei, a deschis audierea afirmând că acordul ridică „îngrijorări antitrust” care justifică o analiză atentă. Atât Netflix, cât și HBO Max oferă servicii de streaming pe bază de abonament, iar Netflix și Warner Bros concurează în producția de seriale TV și filme. Lee a argumentat că Netflix, beneficiind de cinemateca și capacitățile de producție ale Warner Bros, ar avea „motivația și capacitatea de a dezavantaja rivalii” prin limitarea licențierii de conținut și ar putea priva cinematografele de filme.

Senatorul republican a subliniat că, prin această tranzacție, Netflix ar putea deveni „platforma unică ce le domină pe toate” – o referință la faimosul Inel al Puterii din romanele „Stăpânul inelelor” și franciza cinematografică bazată pe operele scriitorului britanic J.R.R. Tolkien.

Șeful Netflix a spus că producțiile companiei de streaming sunt „foarte diferite” decât ale Warner Bros

Senatorul Cory Booker, membrul principal al subcomisiei din partea minorității democrate din Senat, a declarat că vânzarea Warner Bros „către orice competitor” ridică probleme de concurență și ar putea avea un impact negativ asupra „zecilor de mii” de lucrători din Hollywood, prin reducerea numărului de seriale și filme produse. „Știm câtă putere are Netflix”, a spus el, menționând că urmărește mult conținut pe această platformă. „Am îngrijorări legate de faptul că Netflix ar putea câștiga și mai multă putere asupra consumatorilor” și i-ar putea lăsa cu „mai puține opțiuni”.

În declarația sa de deschidere, Sarandos a susținut că o entitate combinată Netflix-Warner Bros „va consolida industria americană de divertisment, va păstra libertatea de alegere și valoarea pentru consumatori și va oferi mai multe oportunități creatorilor”.

Sarandos a continuat prin a afirma că producțiile originale Netflix au produs în SUA 155.000 de locuri de muncă, cu producții în toate cele 50 de state ale Americii, iar compania a contribuit cu peste 225 de miliarde de dolari la economia americană în ultimii 10 ani. El a spus că afacerile Warner Bros pe care Netflix le achiziționează sunt „foarte diferite de ale noastre” și că Netflix intenționează să le opereze „în mare parte așa cum sunt astăzi”.

„Cumpărăm o companie care are active pe care noi nu le avem”, a subliniat Sarandos, reiterând angajamentul Netflix de a păstra o fereastră cinematografică de 45 de zile pentru filmele Warner Bros. El a spus că Netflix-WB nu are „problema arcei lui Noe”, în care există două exemplare din fiecare lucru „și le tai pe toate la jumătate”.

Sarandos a insistat că Netflix și HBO Max sunt complementare și a susținut că 80% dintre abonații HBO Max sunt, de asemenea, abonați Netflix. „Le vom oferi consumatorilor mai mult conținut pentru mai puțini bani”, a promis el. Directorul general al Netflix a mai spus că platforma de streaming se confruntă cu o concurență tot mai mare din partea „companiilor tehnologice cu resurse financiare uriașe care încearcă să acapareze industria TV”, menționând YouTube (n.r. platformă deținută de Google), Apple (cu platforma sa Apple TV+ ce nu e disponibilă în România) și Prime Video (platforma de streaming a Amazon).

Ted Sarandos, CEO-ul pentru conținut al Netflix, audiat în Senatul american în data de 3 februarie 2026, FOTO: Roberto Schmidt / AFP / Profimedia Images

Neînțelegeri în Congresul SUA privind ce înseamnă YouTube

Comentariile lui Sarandos au venit după ce Netflix a trecut cu două săptămâni în urmă la o ofertă integral în numerar pentru preluarea activelor WBD, înlocuind termenii anteriori de numerar + acțiuni în compania consolidată. Schimbarea a venit pe fondul presiunii exercitate de Paramount Skydance, compania media a lui David Ellison, care încearcă să oprească achiziția și să cumpere ea întregul conglomerat Warner Bros Discovery, inclusiv televiziunile sale de știri, printr-o ofertă de preluare ostilă adresată direct acționarilor WBD.

Senatorul Booker a precizat marți că l-a invitat la audiere pe David Ellison, fiul fondatorului miliardar al Oracle, Larry Ellison, având în vedere oferta ostilă de 108 miliarde de dolari a companiei sale. Legiuitorul democrat a afirmat că Paramount Skydance a refuzat însă să participe și că a justificat declinarea invitației prin faptul că oferta sa a fost oricum respinsă în mod repetat de Consiliul de Administrație al Warner Bros Discovery.

Lee l-a întrebat pe Sarandos de ce Netflix are nevoie să cumpere studiourile Warner Bros, dacă deja intenționează să cheltuiască 20 de miliarde de dolari pe conținut original și licențiat în 2026, cu 10% mai mult decât anul trecut. „Warner Bros este atât un competitor, cât și un furnizor”, a răspuns Sarandos. „Istoria noastră este despre a adăuga mai mult conținut și mai multe opțiuni pentru consumatori”, a adăugat el.

Lee a pus sub semnul întrebării și afirmația lui Sarandos potrivit căreia YouTube este un competitor, având în vedere că YouTube nu finanțează direct producții originale. „Nu sunt în aceeași industrie”, a spus senatorul republican, subliniind că YouTube nu necesită abonament sau autentificare.

Sarandos a spus că Netflix și YouTube concurează pentru același conținut, aceiași spectatori și aceiași bani din publicitate și a dat exemplul filmului „Iron Lung”, o producție autofinanțată a creatorului YouTube Markiplier, care a încasat 17,8 milioane de dolari la box office chiar weekendul trecut. Șeful Netflix a mai spus că YouTube are de asemenea transmisii de fotbal american și a menționat acordul exclusiv al YouTube pentru a transmite gala Premiilor Oscarur începând din 2029, precum și parteneriatul cu BBC pentru producerea de programe originale.

Cum a ajuns președintele SUA în mijlocul discuțiilor despre tranzacția Netflix-Warner Bros

Booker l-a întrebat pe Sarandos de ce există un „set universal de îngrijorări, dacă nu chiar temeri” din partea proprietarilor de cinematografe, producătorilor, scenariștilor și a altor părți interesate, că tranzacția Netflix-WB le-ar afecta mijloacele de trai. Sarandos a răspuns că Netflix are un istoric de creștere a investițiilor în conținut și producții și a spus: „Sunt mândru” că Netflix are un model de afaceri care asigură „producția și vizionarea continuă a filmelor”.

Booker a comentat că tendința pieței este „îndepărtarea de experiența cinematografică”, la care Sarandos a răspuns: „Acum că intrăm în industria cinematografică [prin cumpărarea Warner Bros], vrem să câștigăm în industria cinematografică”.

Booker l-a întrebat, de asemenea, pe Sarandos despre întâlnirea recentă a acestuia cu președintele Trump și dacă este potrivit ca liderul SUA să se implice în analiza guvernamentală a tranzacției Netflix-WB. Sarandos a spus că s-a întâlnit cu Trump „de câteva ori”, în principal pentru a discuta starea industriei de divertisment și modalități de protejare și creare de locuri de muncă în SUA. „M-a întrebat despre tranzacția [Warner Bros], i-am oferit o prezentare generală, atât”, s-a apărat Sarandos. „A fost o parte foarte mică a întâlnirii”, a mai spus el, adăugând că este încrezător că acordul va fi analizat corespunzător de autoritățile de reglementare din SUA.

Booker a mai ridicat problema faptului că Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de cel puțin 1 milion de dolari atât în Netflix, cât și în Warner Bros Discovery în cele două săptămâni de după anunțarea acordului. Sarandos a spus că „nu poate comenta finanțele personale ale președintelui”, dar a fost de acord că oricine deține informații privilegiate despre o companie nu ar trebui să tranzacționeze acțiunile acesteia.

Războaiele culturale din SUA au ieșit la iveală în timpul audierii lui Sarandos

Senatoarea democrată Amy Klobuchar l-a întrebat pe Sarandos ce garanții poate oferi Netflix pentru a menține streamingul „accesibil” dacă va ajunge să dețină HBO Max, având în vedere că Netflix a majorat prețurile în SUA anul trecut, chiar dacă și-a crescut numărul de abonați. Sarandos a răspuns că streaming-ul rămâne un sector extrem de competitiv și că clienții pot vota cu portofelul: „Suntem la un click distanță de anulare”, a subliniat el.

Mai mulți senatori republicani au folosit ocazia pentru a ataca ceea ce ei au numit conținutul „woke” al Netflix, întrebând de ce SUA ar trebui să aprobe tranzacția cu Warner Bros și să ofere companiei lui Sarandos și mai multă putere. Senatorul Ted Cruz a susținut că „Netflix a fost de mult timp o companie de stânga” și a susținut că Netflix le-ar fi plătit soților Obama „50 de milioane de dolari” pentru a produce conținut fără rezultate „vizibile”. (Higher Ground Productions, compania de producție cinematografică a soților Obama, a produs 23 de proiecte pentru Netflix, inclusiv „Leave the World Behind”, „Rustin” și documentarul premiat cu Oscar „American Factory”.)

Cruz a întrebat dacă Netflix nu ar avea și mai multă putere să producă și să distribuie „propagandă” de stânga dacă ar câștiga tranzacția cu Warner Bros. Sarandos a răspuns că „am eșua” dacă Netflix ar promova „propagandă” în loc să-și distreze clienții.

Senatorul republican Josh Hawley l-a întrebat pe Sarandos de ce Netflix „promovează o ideologie transsexuală (transgender)” în programele pentru copii, susținând că aproape jumătate din conținutul pentru minori de pe Netflix promovează o astfel de agendă.

Sarandos a răspuns: „Netflix nu are nicio agendă politică de niciun fel”, adăugând că platforma difuzează o gamă largă de conținut pentru o diversitate mare de gusturi. Referitor la afirmația senatorului potrivit căreia aproape jumătate din conținutul pentru copii ar promova o agendă transsexuală, Sarandos a spus: „Nu am nicio idee de unde vine ideea asta”. El a mai spus că Netflix oferă controale parentale pentru restricționarea conținutului vizionat de copii.

Referitor la aspectele financiare, șeful Netflix a susținut că prețurile streaming-ului vor scădea pentru clienți, el argumentând că utilizatorii percep HBO Max ca fiind complementar serviciului Netflix și că, în consecință, competitori precum Prime Video și Disney+ vor fi forțați să mențină prețurile sub control pentru a lupta pentru cotă de piață.