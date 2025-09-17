Șeful Roscosmos anunță crearea unui Starlink rusesc, care să rivalizeze sistemul lui Elon Musk

Dmitri Bakanov, directorul Roscosmos, alături de președintele Vladimir Putin în timpul unei vizite pe care acesta a efectuat-o în septembrie 2025 la Centrul Național pentru Spațiu din Moscova, FOTO: Mikhail Metzel / AP / Profimedia Images

Rusia va avea în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk și încearcă să se îndepărteze de gândirea învechită care a permis SpaceX să devină lider în domeniu, a declarat miercuri șeful Roscosmos, citat de Reuters.

Starlink afirmă că operează cea mai mare constelație de sateliți din lume, cu peste 8.000 de sateliți, iar inclusiv oficiali ruși l-au lăudat pe Musk cu revoluționarea lansării vehiculelor spațiale – în detrimentul Rusiei.

Dmitri Bakanov, noul director al agenției spațiale ruse Roscosmos, a declarat într-un interviu acordat propagandistului Vladimir Soloviov pentru emisiunea sa TV că agenția spațială de la Moscova trebuia să se desprindă de „inerție” și să atragă mai mulți tineri talentați.

Bakanov, în vârstă de 39 de ani, a declarat de asemenea că Rusia avansează cu crearea unei alternative la Starlink, sistemul de sateliți operat de SpaceX-ul, care furnizează servicii de internet printr-o constelație aflată pe orbita joasă a Pământului.

Starlink a fost pe larg folosit de forțele ucrainene în războiul cu Rusia, dar și de trupe rusești.

Bakanov este fostul șef al unei companii numite Gonets, care operează un sistem de comunicații prin satelit rusesc, mult mai mic ca dimensiune și folosit în principal în scopuri guvernamentale.

Rusia testează alternative la Starlink

„Mai multe vehicule de test pentru orbită au fost deja inspectate, iar cele de producție au fost modificate în consecință”, a spus Bakanov. „De asemenea, ne mișcăm într-un ritm rapid în această direcție”, a adăugat el.

O companie aerospațială rusă, cunoscută sub numele de Biroul 1440, dezvoltă un sistem de sateliți pe orbita joasă a Pământului pentru livrarea globală de date prin internet broadband.

Rusia, a spus Bakanov, a învățat din greșelile sale – inclusiv dintr-un episod din 2002, când a respins încercarea lui Musk la Moscova de a cumpăra o rachetă balistică intercontinentală pentru lansări spațiale.

Conform biografiei lui Ashlee Vance din 2015 despre Musk, rușii l-au respins pe Musk în 2002, ca și cum pur și simplu nu ar fi fost credibil – ceea ce l-a făcut pe Musk să găsească o modalitate de a reduce costurile lansărilor spațiale.

NASA își lansează acum misiunile spațiale cu ajutorul rachetelor SpaceX, renunțând la racheta Soyus a Roscosmos pe care a folosit-o timp de un deceniu după ce și-a casat propriul program.

Rusia a anunțat în ultimii ani mai multe programe spațiale de anvergură, inclusiv planuri pentru o stație orbitală proprie, însă ambițiile sale de a conduce explorarea spațială au suferit un șoc major în august 2023, când misiunea Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața Lunii în timp ce încerca să aselenizeze.

În pofida acestui regres și a altora, Roscosmos a anunțat în martie anul trecut că plănuiește să instaleze un reactor nuclear pe Lună în parteneriat cu China până în 2033-2035.