Șeful USR, despre moțiunea de cenzură PSD-AUR: „Suveranismul” este doar o altă față a pesedismului

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că România va intra în „haos” odată cu moțiunea de cenzură pe care vor să o inițieze PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan, acuzând cele două partide că „aleg propriile interese”.

„PSD și AUR au confirmat azi dimineață ceea ce mulți dintre noi știam. Cele două partide sunt din același aluat. Iar moțiunea depusă e, așa cum au spus ei, «primul pas pe drumul lor comun». Mulțumim pentru claritate, măcar atât. Se limpezesc apele. «Suveranismul» este doar o altă față a pesedismului”, a scris Fritz într-un mesaj publicat pe Facebook, alături de o poză cu el și Ilie Bolojan.

Liderul USR a acuzat PSD că vrea să sacrifice „26 de miliarde de euro pentru spitale, școli, locuri de muncă, apărarea țării” pentru ca partidul condus de Sorin Grindeanu să revină la putere.

Fritz consideră că o moțiune de cenzură ar înseamna pentru țara noastră o perioadă de câteva luni de instabilitate politică care va duce la creșterea prețurilor, mărira ratelor și eliminarea unor locuri de muncă.

„România nu-și permite haosul pe care îl pregătesc PSD și AUR. Nu au nicio remușcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care-l fac României”, a spus președintele USR.

El a acuzat social-democrați că au „sabotat” de luni de zile „drumule spre reformă” și că odată cu anunțul privind moțiunea comună cu AUR „și-au dat arama pe față”.

„O repet: dacă PSD dă jos acest guvern cu mâna AUR, nu vom negocia o nouă coaliție cu PSD. Pentru că drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianță cu extremiștii promite mai mult acces la resursele statului”, a mai spus Fritz.

Moțiune PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

Fostul vicepremier Marian Neacșu (PSD) și numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, au anunțat luni că cele două partide vor scrie și depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuții cu conducerile partidelor s-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Lucrul de care ne vom ocupa este exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi explicată probabil în cursul acestei zile de către președinții de partide. Așa după cum cunoașteți, noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Politic Național în care se va lua decizia finală. (…) Ambele partide vor fi inițiatori. Mai mult decât atât, am vorbit cu domnul Peiu, sunt convins că și conducerile partidelor noastre vor fi de acord, să facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie prin text la moțiune și să susțină moțiunea prin semnătură și prin vot”, a spus Neacșu, la Palatul Parlamentului, într-o conferință comună cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Neacșu a evitat să excludă o posibilă guvernare PSD-AUR. Întrebat dacă moțiunea de cenzură este un pas către această posibilitate, fostul vicepremier a răspuns că „orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”.

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, la scurt timp după anunțul făcut de Neacșu și Peiu, că va depune moțiunea dacă va strânge 233 de semnături, cât numărul voturilor de care este nevoie pentru a da jos Guvernul Bolojan.

Nici președintele AUR nu a exclus o guvernare alături de PSD. „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”, a declarat deputatul.