Selly încurajează tinerii să meargă la vot: „Votați cu creierul, gândindu-vă la viitorul vostru” / Avertizează însă: „Nu vă faceți mari speranțe, că o să fiți dezamăgiți”

Influencerul Selly, pe numele său adevărat Andrei Șelaru, are un mesaj pentru generația tânără, în contextul alegerilor prezidențiale de duminică. El îi îndeamnă pe tineri să meargă să își exprime opțiunea de vot, transmițându-le că acesta „este modul vostru de a tine democrația în viață” și să voteze „cu creierul”, să se gândească la viitorul lor și „nu la ce ar vrea” alții, dar îi avertizează să „nu își facă speranțe prea mari”, deoarece există riscul „să fiți dezamăgiți”.

Șelaru a fost invitat vineri seară la o emisiune în platoul Digi24, în care a fost întrebat care este mesajul său pentru viitorul președinte al României și care sunt așteptările lui de la acesta.

„Mi-aș dori un președinte cu viziune și un președinte care să nu evite să se implice, mi-aș dori un președinte implicat. Mi-aș dori un președinte care să fie cu adevărat și un bun mediator între puterile statului, un președinte care atunci când există o problemă în societatea civilă sau există o temă de dezbatere să iasă la televizor să vorbească cu oamenii – pentru că, până la urmă, acesta este unul dintre cele mai importante roluri un președinte le are, acela de a vorbi cu societatea, cel de a încerca să medieze anumite conflicte în societate”, a spus Selly.

„Și un președinte care atunci când spune că face ceva chiar, măcar, să încerce real să facă acel lucru. Pentru că acum știm cu toții că președintele, conform Constituției, nu poate să facă absolut tot ce vrea, evident Parlamentul votează legile, Executivul le execută, nu este în atribuția sa, dar sunt totuși lucruri care pot fi făcute ca să își implementezi o viziunea pe care ai spus-o în campanie”, a adăugat influencerul.

Întrebat ce mesaj le adresează tinerilor din România, în contextul în care mulți dintre ei spun că nu are rost să voteze, Șelaru a răspuns: „Eu vă încurajez să mergeți la vot. Sigur că dacă nu doriți să o faceți este opțiunea voastră și nimeni nu vă poate obliga, însă este modul vostru de a ține democrația în viață. Dacă mergeți la vot ar fi bine să o faceți cât mai informat cu putință. Încercați să studiați cât mai mult pe toți candidații și să votați pe cel care vă place vouă cel mai mult”.

„Nu vă gândiți la ce ar vrea mama, tata sau prietenii voștri să votați, votul este până la urmă secret, deci doar voi veți ști ce puneți pe buletinul de vot, așa că votați cu creierul și gândindu-vă la viitorul vostru: cum v-ați dori voi să fie România în viitor, și fără (să aveți, n.r.) speranțe prea mari. Nu vă faceți mari speranțe, că o să fiți dezamăgiți”, a conchis Selly.

Întrebat la începutul emisiunii ce așteptări are de la clasa politică românească, influencerul a spus: „Eu nu mai am nicio așteptare de la ei (de la politicienii români, n.r.). M-am maturizat poate un pic mai repede. Nu pot să spun neapărat că am așteptări, dar mi-aș dori o clasă politică care să fie cât mai ancorată în realitate și mai ales în schimbările rapide care se întâmplă în secolul în care trăim. Trăim vremuri interesante, vremuri destul de neliniștite pe plan global și cred că e nevoie de lideri care să aibă viziune, care să înțeleagă foarte bine ceea ce fac și impactul pe care îl au deciziile lor. Dar asta este o dorință, nu este o așteptare”.

„Cu siguranță îndemn pe toată lumea să meargă la vot, mi se pare că e foarte important – n-ai voie să te plângi de cum merg lucrurile în țară dacă n-ai votat. Atâta timp cât nu ți-ai exprimat și tu opinia și nu ai pus ștampila – sigur, poate ai votat și după aceea regreți pe cine ai votat. Dar simplul fapt că ai mers la vot cu bună intenție și ai votat ce crezi tu că e bine pentru țară – mi se pare un lucru foarte sănătos de făcut pentru democrație în general. Sigur, poate nu se va schimba nimic în bine neapărat, dar măcar cine va fi ales în funcția respectivă va fi validat de un număr de cetățeni”, a adăugat el.

Întrebat cât de mult contează votul tinerilor, în contextul în care peste un milion de persoane din această categorie de vârstă sunt așteptate la vot duminică, Andrei Șelaru a răspuns: „Contează la fel de mult ca votul altcuiva. În schimb, mă aștept să fie o prezență mai ridicată a tinerilor la acest tur de alegeri, politicienii au făcut o campanie destul de agresivă pe social media, TikTok și așa mai departe. Văd în jurul meu vorbindu-se mai mult despre alegeri acum, deci probabil o să vedem o prezență, cred eu, mai ridicată a tinerilor, ceea ce mă bucură”.

Influencerul a fost chestionat și cât de mult contează rețelele de socializare în influențarea opiniilor privitoare la vot.

„În opinia mea, statul nu ar trebui să intervină în cenzurarea sau moderarea platformelor de social media, cred că deși există, într-adevăr, foarte multe dezinformări acolo și informația se răspândește într-un mod fără filtru și necontrolat, eu cred că ceea ce statul poate face pentru a rezolva această problemă a dezinformării este să investească mai mult în ceea ce înseamnă educație media, în învățarea oamenilor și dezvoltarea unui filtru critic în rând oamenilor, măcar în rândul generațiilor care încă sunt pe băncile școlii și care pot fi educate în această privință. Dar sunt total împotriva cenzurii, împotriva reglementării sau supra-reglementării libertății de exprimare pe internet, chiar dacă această libertate de exprimare vine uneori cu niște consecințe cum ar fi dezinformare și manipularea intenției de vot a oamenilor”, a precizat Selly.

„Cred că oamenii ar trebui să gândească prin filtrul propriu, să își dezvolte singuri acest filtru prin care să-și dea seama că o informație este sau nu credibilă. Și da, sunt poate cele mai importante în ziua de azi platformele de social media, pentru că acolo un candidat poate evident să atingă un candidat foarte mare de oameni imediat și nu există un flitru sau cineva care să îl contrazică. Deci poate să comunice direct cu un alegător, fără să aibă un interlocutor, un intermediar, cum sunteți d-voastră (presa, n.r.). (…) Cred că noi ca societate o să devenim din ce în ce mai imuni (la informațiile false, n.r.) pe măsură ce vom vedea din ce în ce mai multe campanii în online – vom fi cu atât mai buni, în ceea ce îi privește pe cei care încearcă să dezinformeze, și mai educați în ceea ce privește social media în general”, a mai arătat influencerul.