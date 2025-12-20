Semnal de la Guvern privind pensiile magistraților: „Starea de nervozitate în societate e destul de mare/ Nu cred că ar trebui să mai întindem coarda”

Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a afirmat, la Antena 3, că ar fi cel puţin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond, el susținând că starea de nervozitate în societate e destul de mare. El a mai spus că oamenii din ţară „nici nu concep ideea de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani”, transmite News.ro.

„Curtea Constituţională a dat o decizie pe precedenta formă a acestei legi de reformă a pensiilor speciale, în care am spus că are o problemă de formă. Ar fi cumva, cel puţin hilar, din punctul meu de vedere, să vii acum şi să spui: stai domnule că avem şi o problemă de fond. Mi se pare că întindem prea mult lucrurile şi cred că deja starea de nervozitate în societate e destul de mare şi nu cred că ar trebui să mai întindem coarda atât de mult, pentru că e clar că e o problemă flagrantă acolo şi nu cred că o mai putem lungi”, a spus Ionuţ Dumitru, la Antena 3, despre decizia aşteptată la Curtea Constituţională pe legea pensiilor magistraţilor.

El a menţionat că i s-a părut nepotrivită și amânarea pronunțării Curții Constituționale privind proiectul de lege care reglementează pensiile magistraților.

„Adică, dacă ai avut o problemă pur de formă şi ai respins legea pe formă, după ce ai primit-o modificată, cu chiar nişte concesii, să o amâni iarăşi, mi se pare că e un pic nepotrivit”, a menţionat Ionuţ Dumitru.

Potrivit consilierului premierului, oamenii din ţară „nu concep ideea de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani”.

„Eu călătoresc prin ţară şi mă duc pe la mine pe la ţară. Oamenii nici nu concep ideea aceasta de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani. Nu există pentru ei aşa ceva. Adică nici măcar nu reuşesc să numere aceşti bani. Adică spun, domnule, nu există aşa ceva, nu există. Da, n-ar trebui să existe, dar există. Este o aberaţie, pur şi simplu”, crede Dumitru.

Amânare pentru 28 decembrie

Curtea Constituţională a amânat, pentru 10 decembrie, o decizie pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi și noua modalitate de calcul a pensiei, noul termen de soluţionare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică, între Crăciun și Anul Nou.

Surse din CCR au confirmat, pentru HotNews, diferențele de poziție din cadrul Curții. „Dezbaterile dintre judecători au început, odată cu venirea raportului judecătoarei Simina Tănăsescu, și sunt puternice”, a descris situația un om din CCR. Încă două surse din CCR au confirmat, pentru HotNews, starea de dispută din cadrul Curții.

Legea care a fost supusă discuțiilor din plenul Curții Constituționale este cea pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat a doua oară răspunderea în Parlament, după ce prima dată legea a fost respinsă de Curtea Constituțională. Motivul CCR de respingere a fost lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii.

Guvernul a cerut avizul CSM, care a fost negativ. Legea a ajuns din nou la CCR. Înainte de ședința în plen, s-a întocmit un raport, în cadrul Curții.

Ce conține raportul Siminei Tănăsescu

Raportul privind proiectul a fost elaborat de președinta CCR, Simina Tănăsescu. Conform a trei surse din Curte, „raportul nu are o direcție clară, de admitere sau de respingere” a contestației făcute de Înalta Curte de Casație și Justiție. Raportul „ridică mai multe întrebări”, potrivit surselor HotNews.

Astăzi vor avea loc discuțiile oficiale, din plen. Este însă în tradiția Curții, după model occidental, ca să existe „discuții între membri CCR, mediate sau nu de staffurile acestora”, purtate înainte de ședința de plen. Se caută armonizarea perspectivelor.

În acest caz, aceste discuții au rămas mai degrabă în zona divergenței și au fost caracterizate de dispute „puternice”, conform unei caracterizări din interior.

La finalul dezbaterilor de azi, cei nouă judecători constituționali vor vota dacă sesizarea ICCJ este admisă (adică legea lui Bolojan pică) sau respinsă (adică legea lui Bolojan merge mai departe spre promulgare la președintele României).