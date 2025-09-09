Semnătura lui Donald Trump pe o felicitare cu aluzii sexuale către Jeffrey Epstein. Fotografia făcută publică de congresmenii democraţi

Democraţii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au făcut publică, luni, o felicitare cu conotaţii sexuale adresată lui Jeffrey Epstein cu ocazia aniversării sale din 2003 și care a fost semnată, din câte se pare, de preşedintele Donald Trump, deşi el neagă acest lucru, relatează News.ro citând agenția americană de presă The Associated Press.

Scrisoarea a fost inclusă într-un album din 2003 realizat pentru ziua de naştere a presupusului traficant sexual Jeffrey Epstein.

Trump a declarat că nu a scris felicitarea şi nu a creat desenul cu o femeie voluptoasă care însoţeşte textul. El a intentat un proces în care cere 10 miliarde de dolari ziarului The Wall Street Journal pentru că a publicat un articol despre presupusa scrisoare.

Citește și Un mesaj obscen către infractorul sexual Epstein și un proces de miliarde cu Wall Street Journal. Ce se întâmplă în conflictul dintre Trump și mogulul Rupert Murdoch

Democraţii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au primit luni o copie a albumului aniversar, ca parte a unui lot de documente provenite de la Epstein, infractorul sexual care a murit în închisoare în 2019 în timp ce îşi aştepta procesul.

După publicarea scrisorii, adjunctul şefului de cabinet al Casei Albe, Taylor Budowich, a postat pe X fotografii cu semnătura lui Trump şi a etichetat compania-mamă a The Wall Street Journal, News Corp., scriind: „E timpul ca @newscorp să deschidă carnetul de cecuri, nu este semnătura lui. DEFĂIMARE!”

Trump a negat că ar fi scris felicitarea şi că ar fi creat desenul, calificând articolul despre aceasta ca fiind „fals, rău intenţionat şi defăimător”.

„Acestea nu sunt cuvintele mele, nu este modul în care vorbesc eu. De asemenea, eu nu desenez”, a spus Trump.

Felicitarea publicată de comisie arată exact aşa cum a fost descrisă de The Wall Street Journal în articolul său. Purtând numele şi semnătura lui Trump, scrisoarea include un text încadrat de un contur desenat de mână a ceea ce pare a fi o femeie cu forme voluptuoase.

Textul scrisorii reprezintă un dialog imaginar între Donald Trump şi Jeffrey Epstein, în care primul spune: „Avem câteva lucruri în comun, Jeffrey”.

„Enigmele nu îmbătrânesc niciodată, ai observat asta?”, mai spune el, înainte de a conchide: „Un prieten este un lucru minunat. La mulţi ani – şi fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

Lawyers for Jeffrey Epstein’s estate have given Congress a copy of the birthday book put together for the financier’s 50th birthday, which includes a letter with Trump’s signature that he has said doesn’t exist.



On Monday, House Oversight Committee members confirmed that they… pic.twitter.com/5s5bCTogW1 — The Wall Street Journal (@WSJ) September 8, 2025

Ce conțin dosarele Epstein?

Dezvăluirea scrisorii vine în contextul unei presiuni bipartizane în Congres pentru publicarea aşa-numitelor dosare Epstein, după ani de speculaţii şi teorii conspiraţioniste. Cererile de publicare a dosarelor au venit din partea republicanilor, inclusiv din partea vicepreşedintelui JD Vance, înainte de a fi investit în funcţia de numărul 2 al ţării.

Jeffrey Epstein, un finanţist bogat şi cu relaţii, s-a sinucis într-o închisoare din Manhattan în timp ce îşi aştepta procesul, în 2019, fiind acuzat că a abuzat sexual şi a traficat zeci de fete minore. Cazul a fost adus în faţa justiţiei la mai bine de un deceniu după ce el încheiase în secret o înţelegere cu procurorii federali din Florida pentru a scăpa de acuzaţii aproape identice. Epstein a fost acuzat că a plătit fete minore cu sute de dolari în numerar pentru masaje şi apoi le-a molestat.

Legăturile lui Trump cu Epstein au fost bine documentate, deşi preşedintele susţine că s-au certat acum două decenii. El a declarat că l-a dat afară pe finanţist din clubul său privat din Florida după ce Epstein l-a trădat de mai multe ori angajând persoane care lucrau pentru el.

Preşedintele nu a fost acuzat de comportament necorespunzător în legătură cu relaţia lor socială.

În august, Departamentul de Justiţie a început să predea Comisiei de supraveghere al Camerei Reprezentanţilor documentele din ancheta cu privire la traficul sexual al lui Epstein.

Comisia a citat moştenitorii lui Epstein, ca să prezinte documentele, luna trecută.

În plus faţă de albumul cu felicitări de aniversare, legislatorii au solicitat testamentul lui Epstein, acordurile pe care le-a semnat cu procurorii, agendele sale de contacte, precum şi tranzacţiile financiare şi participaţiile sale.