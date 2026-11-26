Președintele interimar al Serbiei a convocat joi alegeri prezidențiale anticipate pe 27 decembrie, un scrutin care va avea loc la două luni după alegerile legislative câștigate detașat de o listă a mișcării studențești care a pus capăt unei perioade de 14 ani la putere a naționalistului Aleksandar Vucic, relatează AFP și Agerpres.

Alegerile vor avea loc la trei luni după demisia lui Aleksandar Vucic din postul de președinte al țării, o decizie pe care a luat-o pentru a intra în campanie în vederea alegerilor legislative anticipate de la 25 octombrie, care s-au soldat cu înfrângerea formațiunii sale Partidul progresist sârb (SNS, dreapta). Ales în aprilie 2022 pentru un al doilea mandat de cinci ani, Vucic l-a scurtat cu aproape opt luni.

Lista studenților și-a asigurat în urma alegerilor legislative 140 din cele 250 de locuri ale Parlamentului, o majoritate absolută, punând capăt celor 14 ani la putere ai lui Vucic și formațiunii sale, care dispune de 103 locuri.

Sesiunea constitutivă a Adunării naționale s-a încheiat miercuri și noua majoritate dispune acum de 90 de zile pentru a forma un guvern.

„Îi invit pe toți cetățenii să acționeze responsabil și să voteze pe 27 decembrie, pentru ca voința poporului să desemneze un președinte cu un mandat puternic și care întruchipează unitatea națională”, a declarat Aleksandar Cupic, noul președinte al Parlamentului ales pe Lista studenților și președinte interimar al țării până la alegerea noului șef al statului.

Lista studenților va propune și un candidat la președinția Serbiei

Postul este în mare parte onorific, dar președintele îl desemnează pe prim-ministru și este de asemenea șef suprem al armatei.

Mișcarea studențească a anunțat deja că are un candidat pentru acest post, al cărui nume urmează a fi anunțat joi.

Aleksandar Vucic, acum deputat în Parlament, a anunțat în mai multe rânduri că partidul său ar putea să nu participe la alegerile prezidențiale, dar formațiunea sa nu și-a anunțat încă decizia definitivă.

Vucic, de 56 de ani, nu poate să candideze, după ce a fost ales de două ori președinte al Republicii.

Alegeri după doi ani de proteste în Serbia

Alegerile parlamentare soldate cu victoria Listei studenților au fost precedate de doi ani de manifestații, declanșate de prăbușirea în 2024 a acoperișului gării din Novi Sad care s-a soldat cu 16 morți.

Această tragedie, produsă într-o gară a cărei renovare s-a încheiat cu puțin timp înainte, a fost în mare parte atribuită corupției. Țara a fost de atunci teatrul celor mai mari manifestații de la căderea liderului autoritar Slobodan Miloșevic în 2000.

Revendicarea inițială a mișcării studențești privind o anchetă transparentă asupra acestui accident s-a transformat în apeluri la organizarea de alegeri legislative anticipate, pe care în cele din urmă președintele Vucic a acceptat să le organizeze, după o tergiversare de aproape doi ani.