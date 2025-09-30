Șeful diplomației ruse susține că alegerile legislative din Republica Moldova au fost „manipulate flagrant”. „Sunt chiar uimit”

Serghei Viktorovici Lavrov vorbește la reuniunea miniștrilor de externe ai G20, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, pe 25 septembrie 2025. FOTO: Juliane Sonntag / DPA / Profimedia

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că, în opinia sa, alegerile parlamentare desfășurate duminică în Republica Moldova au fost manipulate în mod evident, informează presa de stat și Reuters.

„Desigur, Maia Sandu a devenit de mult timp una dintre purtătoarele de cuvânt ale retoricii anti-ruse. Alegerile sunt frauduloase. Sunt chiar uimit de faptul că se poate manipula atât de flagrant voturile alegătorilor”, a spus șeful diplomației ruse, răspunzând la o întrebare adresată de agenția de stat rusă TASS.

Șeful deplomației ruse nu a dat mai multe detalii privind acuzația lansată.

Partidul pro-european aflat la putere în Republica Moldova, PAS, a obținut o victorie zdrobitoare în fața rivalului său pro-rus, Blocul „Patriotic”, în alegerile legislative, potrivit rezultatelor anunțate luni, ceea ce reprezintă un impuls major pentru cei care doresc ca țara să adere la Uniunea Europeană și să se desprindă de orbita Moscovei.

Acuzații de la Moscova

Luni, la o zi după încheierea votului, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a acuzat autoritățile de la Chișinău că au împiedicat sute de mii de moldoveni care trăiesc în Rusia să își exprime opțiunea electorală la alegerile parlamentare, punând la dispoziție doar două secții de votare.

Într-o convorbire telefonică cu reporterii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că moldovenii care trăiesc în Rusia, care sunt în mod tradițional mai înclinați să voteze pentru forțele politice pro-ruse din țara lor, nu au putut să-și exprime votul.

Întrebat dacă Moscova recunoaște rezultatele, Peskov a menționat că unele forțe politice din Republica Moldova au vorbit despre încălcări.

„În primul rând, probabil că moldovenii ar trebui să rezolve această problemă. Din câte știm, unele forțe politice își declară dezacordul. Vorbesc despre posibile încălcări ale legilor electorale”, a spus Peskov.

Aproximativ 500.000 de cetățeni moldoveni trăiesc în Rusia, potrivit oficialilor guvernului rus.

Acuzații „cinice”, denunță Zaharova

Guvernul de la Chișinău a explicat la alegerile precedente că numărul mic de secții se datorează faptului că nu poate asigura securitatea în mai multe.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat luni că încercările Rusiei de a manipula rezultatul alegerilor parlamentare au eșuat.

„Rusia nu și-a îndeplinit obiectivele, chiar dacă au investit mulți bani. Rezultatele arată că au eșuat. Au eșuat datorită presei, societății civile”, a spus Sandu, care a fondat PAS.

Moscova a negat luni acuzațiile potrivit cărora a încercat să se implice în alegerile parlamentare din Republica Moldova desfășurate în ziua precedentă, conform AFP.

„Autoritățile țării au acuzat (în mod) cinic Rusia, și nu Uniunea Europeană, de amestec în procesele politice din Moldova, alimentând insinuări despre o «amenințare rusă» inexistentă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-un comunicat.

Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea președintei Maia Sandu, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova, obținând mai bine de jumătate din voturile exprimate.

Conform rezultatelor anunțate luni de Comisia Electorală Centrală (CEC), PAS a obținut 50,20% din totalul voturilor valabil exprimate.