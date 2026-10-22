Serialul exploziv care i-a relansat cariera lui Sylvester Stallone s-a întors în streaming cu un nou sezon

Fanii lui Sylvester Stallone, ai apreciatului cineast american Taylor Sheridan și ai producțiilor despre mafioți au cu toții motive de bucurie: serialul „Tulsa King” se întoarce în streaming, joi, cu al patrulea său sezon.

„Pe măsură ce Dwight (Stallone) își conduce echipa spre legalitate, lumea lui se destramă brusc”, afirmă descrierea scurtă publicată de platforma de streaming SkyShowtime pentru primul episod al sezonului 4.

Sezonul precedent s-a încheiat cu Dwight încercând să gestioneze amenințări din mai multe direcții, în timp ce se străduia să-și protejeze familia, să-și salveze distileria și să-și mențină controlul asupra rețelei infracționale pe care o construise în Oklahoma.

Pentru cei care nu au văzut până acum seria, „Tulsa King” îl urmărește pe Dwight „Generalul” Manfredi, un șef al mafiei din New York, după eliberarea sa din închisoare, unde a ispășit o pedeapsă de 25 de ani. Exilat de șeful propriei familii mafiote în orașul Tulsa din Oklahoma, Dwight își propune să construiască de la zero o nouă rețea infracțională.

„Tulsa King” este o creație a cineastului american Taylor Sheridan, omul din spatele universului „Yellowstone” și a unor alte serii foarte apreciate din ultimii ani precum „Lioness”, „Mayor of Kingstown” „Landman” sau „Lawmen: Bass Reeves”.

Lansat în 2022, „Tulsa King” a marcat primul proiect de anvergură al lui Sylvester Stallone ca actor după filmele „The Expendables” și „Creed”. A marcat totodată primul serial din cariera sa.

„Acesta este un rol de vis. Am dorit mereu să joc un mafiot. Nu un cowboy, nu un indian, [ci] un mafiot. Nu mă întrebați de ce, dar există ceva romantic legat de acest tip de personaje”, a declarat Stallone pentru revista Variety înainte de premiera primului sezon.

Ce aduce noul sezon al serialului „Tulsa King”

„Politicieni corupți, noi dușmani periculoși și o pierdere personală zdrobitoare îl lovesc din toate părțile” pe Dwight în noul sezon, potrivit descrierii oficiale publicate pentru acesta.

„Pe măsură ce presiunea crește, el se bazează pe instinctele de stradă pe care le-a lăsat în urmă la New York, transformând Tulsa într-un câmp de luptă și devenind el însuși o amenințare pe care dușmanii săi nu o mai pot ignora”, mai afirmă aceasta.

Un nou episod urmează să apară în fiecare zi de joi pe SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează în România și majoritatea Europei serialele create de Sheridan pentru Paramount+ în SUA.

Serialul a fost unul dintre succesele importante ale Paramount+, atrăgând milioane de spectatori și fiind în general apreciat atât de criticii de film, cât și public. În prezent acesta are o rată a aprobare din partea criticilor de 86% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes și o notă medie de 7,9 / 10 pe IMDb. Ambele au scăzut ușor după sezonul precedent în condițiile în care cel dinaintea sa este considerat cel mai bun de până acum.

Noul sezon „știe foarte bine” ce fel de serial este „Tulsa King”

Numărul recenziilor pentru noul sezon este încă redus, dar cele publicate până acum scriu în general că acesta păstrează rețeta consacrată, dar și unele dintre lucrurile care au atras critici pe parcursul succedării episoadelor. Una dintre acestea ține de numărul în continuă expansiune de personaje noi și povești secundare firului principal.

„Ca serial despre mafioți, ‘Tulsa King’ are parte de o concurență acerbă. Nu oferă studiul sofisticat al personajelor și umorul negru din ‘The Sopranos’, nici nu beneficiază de scenariul extrem de inteligent și de dinamica familială complexă din ‘Peaky Blinders’. ‘Tulsa King’ nu este tocmai un serial de televiziune de prestigiu, dar asta nu înseamnă că nu are nicio valoare. De fapt, lucrurile stau exact pe dos”, scrie, de exemplu ScreenRant.

„Sezonul 4 al ‘Tulsa King’ știe foarte bine ce fel de serial este și le oferă spectatorilor exact ceea ce se așteaptă de la el: momente memorabile cu Dwight, emoții sincere și o mulțime de scene de un comic atât de savuros, încât te fac să râzi în hohote”, mai notează recenzia site-ului specializat în cinema.

Serialul va avea și un sezon 5 și un „spin-off” cu Samuel L. Jackson

Paramount+ a reînnoit deja serialul pentru un al cincilea sezon, care îl va readuce pe Dwight la rădăcinile sale mafiote, odată cu mutarea la New York. Filmările sunt deja în desfășurare.

„Suntem încântați să le oferim fanilor și mai mult din acest serial extraordinar și să filmăm următorul sezon din ‘Tulsa King’ la New York, unde povestea lui Dwight Manfredi va continua să evolueze”, a declarat Drew Brown, vicepreședinte executiv al Paramount Television Studios, într-un comunicat remis înainte de premiera sezonului 4.

Înainte de aceasta, Paramount+ a dezvăluit de asemenea că „Tulsa King” va avea un serial „spin-off” în care rolul principal va fi interpretat de Samuel L. Jackson. Acesta și-a făcut apariția în ultimele două episoade ale sezonului 3 al „Tulsa King”, în rolul lui Russell Lee Washington Jr., un mafiot și asasin de temut.

Sylvester Stallone alături de Samuel L. Jackson în sezonul 3 al serialului „Tulsa King”, FOTO: Paramount+ / Planet / Profimedia

Taylor Sheridan îl aduce în Texas pe Samuel L. Jackson

SkyShowtime a dezvăluit luna aceasta că serialul respectiv se va numi „Frisco King” și că va avea premiera pe platformă în data de 21 decembrie, când vor fi lansate concomitent primele două episoade.

Serialul este scris de Taylor Sheridan, în timp ce Stallone și Samuel L. Jackson au fost producători executivi ai săi. Din distribuția „Frisco King” mai fac parte Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate și Savanna Gann, despre Sylvester Stallone notându-se că va avea o „apariție specială” în acesta.

„Frisco King urmărește povestea experimentatului gangster din New Orleans, Lee Washington, care ajunge în Frisco, Texas, și descoperă un paradis al escrocilor ascuns sub suprafața impecabilă a suburbiilor americane”, notează descrierea oficială publicată de SkyShowtime.

„Recrutând un protejat ambițios, un șofer loial și o rețea tot mai mare de parteneri excentrici, Lee transformă micile escrocherii în afaceri de amploare. Însă fiecare nouă lovitură ridică miza, iar pe măsură ce influența sa crește, sporesc și riscurile, obligându-l să rămână mereu cu un pas înainte. Pentru că Frisco poate că nu știe încă, dar noul său rege a sosit”, mai notează aceasta.