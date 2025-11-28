Serialul Netflix care a scris istorie s-a întors în streaming pentru marele final. „Poate fi trist, poate fi înfricoșător, poate fi amuzant”. Interviu cu creatorii „Stranger Things”

Netflix a lansat de-a lungul anilor numeroase seriale care au devenit fenomene globale, urmărite în streaming de zeci sau sute de milioane de persoane din jurul lumii. Însă puține dintre ele se pot lăuda ca „Stranger Things” că au scris o filă în istoria culturii pop. Cei doi creatori ai serialului, frații Ross și Matt Duffer, au explicat pentru publicul HotNews.ro la ce să ne așteptăm de la noul sezon lansat în streaming, care va fi și ultimul.

Sezonul 5 al serialului Stranger Things a intrat în streaming pe Netflix joi, 27 noiembrie, când au fost lansate primele 4 episoade. Următoarele 3 vor fi lansate în data de 26 decembrie, iar marele final, un episod de lungimea unui film, va putea fi văzut din 1 ianuarie 2026;

HotNews a vorbit cu frații Ross și Matt Duffer, creatorii, scenariștii principali, regizorii și producătorii executivi ai Stranger Things, despre noul sezon al popularului serial;

„Simt că am reușit să includem în sezonul cinci tot ce am vrut să facem și să spunem și am petrecut mult timp asigurându-ne că așa va fi. ”, spune Matt Duffer.

Lansat în vara lui 2016, Stranger Things a strâns aproape imediat fani înfocați, unul dintre lucrurile care au ieșit rapid în evidență fiind numeroasele referințe la cultura pop a anilor ‘80. De atunci, serialul a devenit în sine un fenomen al culturii pop, cu o franciză care a ajuns să includă o serie de romane și benzi desenate, mai multe jocuri video, o gamă extinsă de produse licențiate și o piesă de teatru ce a avut premiera în noiembrie 2023 la West End, faimoasa scenă britanică de teatru, iar apoi pe Broadway.

Printre altele, serialul Stranger Things a propulsat-o pe Millie Bobby Brown în ipostaza de cea mai bine plătită tânără actriță din lume, a readus-o în prim-plan pe Winona Ryder ca actriță de top după o perioadă în care cariera ei a intrat într-un con de umbră, și a făcut din David Harbour un actor căutat la Hollywood pentru filme „blockbuster”. Anteriorul sezon al Stranger Things, lansat pe Netflix în 2022, a fost una dintre cele mai vizionate producții din istoria platformei de streaming, cu peste 142 de milioane de vizionări unice și mai bine de 546 de milioane de ore de vizionare.

Însă poate cel mai grăitor pentru succesul de care s-a bucurat serialul și statutul său de simbol al culturii pop a fost modul în care cântece precum Running Up That Hill al interpretei britanice Kate Bush și Master of Puppets de la Metallica au revenit în topul clasamentelor muzicale la decenii de la lansarea lor, după ce au fost incluse în coloana sonoră a Stranger Things. De altfel, Netflix a căzut pentru scurt timp joi la lansarea noului sezon din cauza numărului mare de fani care au intrat pe site să îl vadă.

Netflix a comandat între timp și două seriale spin-off inspirate de Stranger Things, deși până în prezent compania americană de streaming a oferit foarte puține detalii despre acestea, dincolo de faptul că unul va fi de animație, și celălalt unul live-action. I-am întrebat despre cel din urmă și multe alte lucruri pe frații Duffer.

Ross și Matt Duffer, FOTO: Cristina Massei / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

La ce să ne așteptăm de la noul sezon al serialului Netflix

– HotNews.ro: Am avut sezonul patru încheindu-se cu o dublă tragedie, Eddie murind și Max intrând într-o comă. Unde ne aflăm la începutul sezonului cinci?

– Ross Duffer: Ei bine, Max încă este în comă, Eddie este mort, deci deja e un început greu. Și apoi, ca lucrurile să fie și mai rele, pământul din Hawkins este despicat și, prin urmare, a fost pus în carantină, astfel că toate personajele noastre și oamenii din Hawkins sunt blocați aici.

Vecna și tot răul nostru au devenit acum foarte tăcuți pentru o perioadă foarte lungă de timp și, totuși, personajele noastre încă cred că el e pe undeva, plănuind ceva, și e aproape straniu cât de tăcut e, pentru că ei nu știu ce anume plănuiește, și își petrec timpul și zilele încercând să intre în Lumea Răsturnată și să afle unde este și, cu noroc, să-l omoare pentru a pune capăt lucrurilor odată pentru totdeauna.

– Vreau să pun o întrebare pe care i-am adresat-o și regizorului Hwang Dong-hyuk când am avut ocazia să vorbesc cu el despre sezonul 2 al Squid Game. Cred că factorul de mister a jucat un rol important în succesul inițial al ambelor seriale, iar în Stranger Things am aflat treptat de unde vin monștrii, despre puterile lui Unsprezece, cine este Vecna, printre altele. Va mai exista un mister major în sezonul cinci sau e mai degrabă gândit ca o mare bătălie finală pentru a închide toate lucrurile rămase nerezolvate?

– Matt Duffer: Nu, este mult mister, și până în ultimul episod al serialului. Nu știm exact ce este Lumea Răsturnată, deci veți afla asta, sunt multe despre Henry și Mind Flayer care nu sunt cunoscute, deci aș spune că probabil astea sunt cele mai mari două mistere rămase, și multe dintre ele le-am planificat încă din sezonul unu. Deci a fost o adevărată satisfacție să putem da în sfârșit cărțile pe față, ca să zic așa.

Serialul „Stranger Things” se va încheia odată cu sezonul 5

– Sezonul cinci este va fi și ultimul, așa că vreau să întreb care a fost unul dintre cele mai importante lucruri pe care voiați să le faceți perfect, pentru a vă asigura că nu dezamăgește fanii și nu diminuează moștenirea serialului?

– Ross Duffer: Ei bine, pentru noi, totul se reduce cu adevărat la acele minute finale ale serialului, pentru că știam că putem face zece ore de divertisment grozav pe care oamenii îl iubesc, dar, dacă te împiedici la final, chiar înainte de linia de sosire, despre asta vor vorbi oamenii.

Am văzut asta întâmplându-se cu atâtea seriale grozave și de lungă durată, și deci mult timp a fost petrecut asigurându-ne că acele minute finale sunt grozave. Iar, de fapt, am avut ideea de bază pentru asta de foarte mult timp, ani și ani, așa că atunci când am început să scriem cu ceilalți colegi scenariști, de acolo am început. Am început cu acele ultime zece minute și le-am discutat, și ne-am asigurat că ne simțim încrezători că acele ultime zece minute vor fi grozave, și apoi cumva am construit sezonul înspre ele, asigurându-ne că fiecare alegere pe care am făcut-o ducea către acele minute finale, și asta ne-a dat încrederea să mergem înainte.

– Apropo de moștenire, Stranger Things a devenit în sine un fenomen al culturii pop. Este destul de cunoscut cum melodii precum Running Up That Hill și Master of Puppets au revenit în topurile muzicale la zeci de ani după lansare, după ce au fost difuzate în serial. Sunt curios, care a fost pentru voi personal cel mai impresionant sau emoționant lucru de acest fel, sau poate unul mai puțin cunoscut?

– Matt Duffer: Nu știu. Continuă să ne surprindă în fiecare an în ceea ce privește ce rezonează cu publicul și ce nu rezonează cu publicul. Nu știi niciodată. Adică, petreci ani pe asta (n.r. serialul) și îl lansezi în lume.

Aș spune că sezonul trecut acea… să-i zicem genul de fenomen Kate Bush – Running Up That Hill a fost probabil cel mai surprinzător și satisfăcător lucru pe care l-am trăit în istoria serialului, poate cu excepția primului sezon – faptul că sezonul unu a rezonat cu atâția oameni cu câți a rezonat. Asta a fost și va rămâne întotdeauna cea mai entuziasmantă parte a serialului. Dar da, suntem mari fani Kate Bush și să o vedem rezonând cu atât de mulți tineri a fost pur și simplu foarte tare și pentru noi, și pentru Kate Bush.

Care e mesajul serialului „Stranger Things”?

– De-a lungul anilor, serialul a fost numit multe lucruri și descris în multe feluri. Cum l-ați descrie voi, să puteți zice după difuzarea ultimului episod: „Asta am făcut, asta am vrut cu adevărat să facem?”

– Ross Duffer: Știi, serialul este multe lucruri. Poate fi trist, poate fi înfricoșător, poate fi amuzant, poate fi emoțional, cred. Dar la finalul zilei, noi îl vedem ca pe o poveste despre maturizare. Cred că atunci când oamenii vor vedea acest ultim sezon și vor vedea în cele din urmă cum se încheie și cum se finalizează, așa am vrea să fie privit, în loc de, știi, un serial de mister supranatural. Este ceva de genul: „Nu, asta este despre copilărie, este despre a crește, a deveni adult și a te maturiza și toate provocările care vin odată cu faptul de a crește mare”. Deci așa îl vedem noi, la finalul zilei.

– Privind înapoi, este ceva ce regretați cu adevărat că nu ați făcut diferit în serial? Sau poate ceva ce ați vrut cu adevărat să faceți și abia ați avut ocazia abia în sezonul cinci?

– Matt Duffer: Ei bine, da, sezonul cinci a fost oportunitatea noastră de a face tot ce am vrut dintotdeauna să facem cu serialul. Simt că am reușit să includem în sezonul cinci tot ce am vrut să facem și să spunem și am petrecut mult timp asigurându-ne că așa va fi.

Am petrecut mult timp cu scenariștii noștri întrebând: „Ok, ce vrem să spunem cu serialul? Ce vrem să facem cu personajele? Ce vrem să facem cu intriga și cu mitologia?”. Și sunt mulțumit că am reușit să includem totul. În ceea ce privește regretele din sezoanele anterioare, evident [că au existat]. Adică, faci ore și ore de divertisment, mai ales acele sezoane timpurii – foarte, foarte repede -, și înveți atât de multe în fiecare sezon. Dar ce încerci să faci este să aplici acele lecții în sezonul următor.

Dar pe de altă parte, vrei să continui să te provoci și să continui să îți asumi riscuri mari. Și unele reușesc, iar altele nu. Deci aș spune că în acest sezon final am luat fiecare lecție din fiecare sezon și am încercat să o aplicăm acestui sezon.

Frații Duffer alături de actorii din serialul „Stranger Things” și o parte a echipei de producție, FOTO: Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Creatorii serialului nu vor ca Netflix să facă din „Stranger Things” o franciză ca „Star Wars”

– Finalul serialului Stranger Things nu înseamnă într-un sens finalul Stranger Things, sau nu 100% din moment ce știm că vom avea două serii spin-off confirmate. Și aș vrea să vă întreb despre cel live-action, din moment ce ați spus într-un interviu recent pentru Variety că nu doriți ca Stranger Things să devină ca Star Wars, cu un canon și un univers în continuă expansiune. Și ce vreau să vă întreb este ce puteți spune publicului nostru despre el?

– Ross Duffer: Ei bine, este foarte devreme în ceea ce privește serialul spin-off live action. Dar voi spune că am închis ușa, în mintea noastră, pentru Hawkins și Mike și Dustin și Unsprezece și toate aceste personaje. Povestea lor s-a încheiat. Deci e un alt deceniu. Sunt personaje noi. E multă mitologie nouă. Se conectează încă la serialul principal într-un fel, dar este cu adevărat de sine stătător.

Și cred că de aceea eram entuziasmați, când am venit cu această idee cu ani în urmă, pentru că nu simțeam că spunem povestea [viitoare] doar pentru că trebuie să continuăm Stranger Things ca franciză. Era mai degrabă: „Chiar dacă asta nu era legat de Stranger Things, aș fi entuziasmat să spun această poveste”. Și asta este tot pe ce ne putem baza în timp ce extindem universul sau lumea Stranger Things, sau oricum vreți să o numiți.

E doar: „Este aceasta o poveste care merită spusă și ceva ce vrem cu adevărat să aducem în fața unui public?”.