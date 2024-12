Serialul pentru care Jeff Bridges și-a pus în pericol sănătatea fără să știe a fost anulat după sezonul recent încheiat

Jeff Bridges fotografiat în 2022, la premiera din Los Angeles a serialului său „The Old Man”, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia Images

Serialul „The Old Man” în care emblematicul actor american Jeff Bridges a jucat rolul principal în timp ce suferea de cancer a fost anulat de televiziunea FX după sezonul recent încheiat în luna octombrie, dezvăluie Deadline.

Difuzat în Statele Unite de televiziunea FX, cea care a creat și popularele seriale Shogun și The Bear, seria se bazează pe romanul bestseller omonim din 2017 al scriitorului american Thomas Perry. În afară de Bridges, câștigătorul unui Premiu Oscar pentru rolul principal din filmul Crazy Heart („Inimă nebună”) apărut în 2009, în serial au mai jucat, printre alții, John Lithgow, Amy Brenneman și Alia Shawkat.

Povestea îl urmărește pe Dan Chase (interpretat de Bridges), un fost agent CIA a cărui existență retrasă este perturbată atunci când trecutul său îl ajunge din urmă. Pe alocuri intens și emoționant, serialul a atras o bază de fani dedicați și a fost apreciat pentru narațiunea centrată pe personaje, acțiunea bine realizată și interpretarea magistrală a lui Jeff Bridges, scrie revista Empire.

De fapt, calitatea serialului nu a fost niciodată pusă la îndoială. În schimb, o serie de factori externi au dus cel mai probabil la anularea serialului The Old Man. Mai exact, pandemia COVID-19 a întrerupt filmările începute în 2019 pentru primul sezon, Bridges începând ulterior un tratament medical pentru cancer. Apoi, după ce a primit unda verde pentru sezonul 2, producția a fost amânată din cauza dublei greve care a paralizat Hollywood anul trecut.

Toți acești factori au dus la realizarea a doar 15 episoade în decurs de 5 ani – o adevărată piedică într-o eră în care fluxul de seriale curge rapid, dar rareori menține interesul pe termen lung, comentează Empire.

Bridges a încasat pumni în abdomen în timpul filmărilor pentru serial

The Old Man a debutat pe FX în iunie 2022, devenind cea mai urmărită premieră a unui serial TV de la începutul anului 2021, depășind alte 60 de serii de dramă, comedii și mini-serii. De asemenea, a devenit cel mai urmărit debut al unui serial FX pe platforma de streaming Hulu în weekendul de lansare.

Însă cel de-al doilea sezon, lansat în septembrie anul acesta și alcătuit din șapte episoade difuzate la o distanță de o săptămână între ele, nu a reușit să repete ratingurile bune ale sezonului. „Este dificil să menții atenția fanilor pentru o perioadă atât de lungă, mai ales în cazul unui serial nou, care a avut doar un sezon”, scrie Deadline.

Dezamăgirea va fi cu atât mai mare pentru Bridges, acum în vârstă de 75 de ani, care a filmat The Old Man în contextul problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani. El a anunțat în octombrie 2020 că a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin, un tip de cancer al sistemului limfatic.

„Ei bine, problemele de sănătate au apărut chiar în mijlocul întregii povești. Când mă uit la scenele de luptă din primele câteva episoade, mă strâmb, pentru că habar n-aveam că aveam o tumoare de 23×30 cm în stomac în timp ce primeam pumni. Am fost lovit în abdomen, și totuși nu m-a durut. Dar îl avem pe Tim Connolly ca coordonator de cascadorii, și este minunat să lucrezi cu el. Mi-a plăcut să fac scenele de luptă”, a relatat actorul într-un interviu publicat de Variety pe 24 octombrie, ziua în care a fost difuzat ultimul episod al sezonului 2 al serialului The Old Man.

Actorul a povestit că a stat la terapie intensivă peste o lună în timpul tratamentului pentru cancer

Într-un interviu separat acordat anterior, el a povestit cât de înspăimântător a fost să contracteze COVID-19 în același timp cu urmarea tratamentului cu chimioterapie pentru cancer.

„Oh, omule – ce călătorie,” a spus Bridges în interviul citat de The New York Post, dezvăluind că „nu putea respira” și a trecut prin „o durere incredibilă” în timpul acestei încercări care l-a ținut timp de 5 săptămâni la terapie intensivă.

Când intervievatorul Ben Mankiewicz de la CBS News l-a întrebat dacă a avut momente în care s-a gândit „Ei bine, s-ar putea să fie sfârșitul”, starul din filmul The Big Lebowski a răspuns:

„Oh, doctorii, da – soția mea întreba, ‘O să moară?’ Iar ei răspundeau, ‘Facem tot ce putem’. Nu o linișteau că totul va fi bine”.

