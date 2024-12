Sony a găsit vinovatul pentru eșecul filmelor sale cu supereroi / Noul serial „Star Wars” naște un paradox / Acuzații grave la adresa Spotify

Sony a găsit vinovatul pentru eșecul filmelor sale cu supereroi

În pofida unei distribuții care îi include pe Aaron Taylor-Johnson (în rolul principal), Ariana DeBose și Russell Crowe, noul film Kraven the Hunter produs de Sony Pictures ca parte a universului său cinematografic Spider-Man nu se simte prea bine în ceea ce privește vânzările de bilete în sălile de cinema. De fapt, a înregistrat chiar cele mai slabe încasări din istoria francizei în weekendul său de debut de mai devreme din cursul acestei luni: 11 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord. Catastrofă e puțin spus.

Inclusiv pe larg hulitul Madame Web din luna februarie a avut încasări ceva mai bune, de 15,3 milioane de dolari în weekendul de debut. Spre comparație, Morbius, filmul din 2022 din universul extins al Spider-Man, a avut încasări de 39 de milioane de dolari în primele 3 zile în cinematografele nord-americane. N-a fost nici el vreun succes financiar pentru divizia cinematografică a Sony, care a cumpărat în 1999 drepturile de adaptare cinematografică a benzilor desenate Spider-Man direct de la regretatul Stan Lee, „tatăl” francizei Marvel.

Kraven the Hunter a ajuns până în prezent la încasări totale de 45 de milioane de dolari, preconizându-se a fi un eșec răsunător pentru Sony Pictures. Bugetul său de producție a fost de 110 milioane, la care s-au adăugat cheltuielile majore cu promovarea și distribuirea. Dar Tony Vinciquerra, CEO-ul studioului cinematografic, a găsit acum explicația pentru eșecul Kraven și a Madame Web, și nu e nicidecum faptul că spectatorii s-au săturat de atâtea adaptări cu supereroi și antagoniștii lor din benzile desenate.

Kraven „nu a mers deloc bine, ceea ce încă nu înțeleg, pentru că filmul nu este unul rău”, a spus el într-un interviu pentru LA Times. Vinciquerra consideră în schimb că presa este de vină pentru toate eșecurile înregistrate de Sony cu filmele din universul său Spider-man și subliniază succesul trilogiei Venom, care a reușit să se impună în ciuda presupusei campanii concertate din partea criticilor de film. „Madame Web nu a avut succes în cinematografe pentru că presa pur și simplu l-a crucificat”, a insistat el.

„Nu a fost un film rău și a avut rezultate excelente pe Netflix. Dintr-un motiv sau altul, presa a decis că nu dorește ca noi să facem aceste filme bazate pe Kraven și Madame Web, iar criticii pur și simplu le-au distrus. La fel au procedat și cu Venom, însă publicul a iubit Venom și a transformat seria într-un succes masiv. Acestea nu sunt filme groaznice. Pur și simplu au fost distruse de critici, din vreun motiv”, a adăugat Vinciquerra. Dacă ne uităm pe IMDb, notele medii pentru Kraven, Madame Web și Morbius sunt de 5,4, 4, respectiv 5,1 / 10.

Vinciquerra a admis însă că Sony trebuie să „reanalizeze” strategia pentru universul extins al Spider-Man, dar a dat vina pe presă pentru acest imperativ: „Cred că trebuie să ne reanalizăm abordarea, doar pentru că acest proiect pare blestemat. Dacă mai lansăm unul, va fi distrus, indiferent cât de bun sau rău ar fi”. Sony are motive de entuziasm măcar în privința viitorului Spider-Man 4, care este programat să apară în cinematografe pe 24 iulie 2026, continuând trilogia cu Tom Holland în rolul lui Peter Parker / Spider-Man.

Filmul „The Batman 2” a fost amânat (iar)

După cum relatează mai pe larg Forbes, gigantul Warner Bros. Discovery a anunțat sâmbătă că lansarea viitorului film The Batman 2 a fost din nou amânată cu un an și că acesta va avea premiera în cinematografe abia pe 1 octombrie 2027. Continuarea regizorului Matt Reeves pentru lungmetrajul său The Batman din 2022 era inițial programată să ajungă în cinematografe în octombrie 2025, dar în luna martie a anului trecut a fost anunțată amânarea sa cu un an, până în octombrie 2026, înainte de această nouă întârziere.

Dacă noua dată rămâne bătută în cuie, vor trece 5 ani între primul film și până când lumea îl va vedea din nou pe Robert Pattinson în rolul Cavalerului Negru. „Să fim corecți, o pauză de 5 ani sau mai mult este destul de obișnuită pentru sequel-uri. 7 ani între Alien și Aliens. 14 ani între [filmele] Incredibles. 7 ani între primele două Terminator. 13 ani între filmele Avatar. 36 de ani între Top Gun. Și, bineînțeles, 6 ani între Guardians [of the Galaxy] Vol. 2 și Vol. 3”. Asta zice James Gunn, unul dintre cei doi șefi ai diviziei cinematografice DCU.

Dacă pare defensiv asta e probabil fiindcă el a făcut comentariul pe rețeaua de socializare Threads pentru a-i răspunde unui fan care s-a declarat îngrijorat de noua întârziere. Într-o postare separată Gunn a subliniat că singurul motiv pentru întârziere e fiindcă The Batman 2 nu are încă un scenariu complet și „nimeni nu poate ghici cu precizie cât de mult va dura scrierea unui scenariu”. Printre puținele detalii cunoscute privind viitorul film e că rolul Pinguinului va fi jucat din nou de Colin Farrel, la fel ca în serialul omonim de pe Max.

Un nou film „Mumia” a fost anunțat după o pauză de 7 ani

Săptămâna aceasta ne-a rezervat și o veste bună în materie de filme, THR dezvăluind în exclusivitate că regizorul irlandez Lee Cronin scrie și se pregătește să ocupe scaunul regizoral pentru un nou film The Mummy (Mumia) comandat de New Line Cinema, unul dintre studiourile aflate tot în portofoliul celor de la Warner Bros. Discovery. Proiectul era cunoscut anterior doar ca un film misterios al lui Cronin, anunțat la începutul acestui an, dar acum avem și o dată de lansare: 17 aprilie 2026. Deci vom mai avea ceva de așteptat.

„Acesta va fi diferit de orice alt film cu Mumia pe care l-ați văzut vreodată”, a declarat Cronin pentru jurnaliștii de la THR, care aflaseră inițial informația „pe surse”. „Sap adânc în pământ pentru a scoate la suprafață ceva foarte străvechi și foarte înfricoșător”, a mai spus el. Atomic Monster și Blumhouse, două dintre studiourile specializate în filme de groază, împreună cu studioul Doppelgängers al lui Cronin, se vor ocupa de producția propriu-zisă pentru New Line Cinema. Știrea a fost confirmată separat și de Blumhouse pe Instagram.

În mod normal asta ar fi o veste cu care să deschid rubrica Nerd Alert, dar părțile implicate nu au venit deocamdată cu niciun fel de alte detalii, cum se întâmplă de regulă cu anunțurile de genul. Ah, iar dacă nu ai auzit până acum de regizorul Lee Cronin, nu ești nicidecum singurul. El a fost până recent un cvasi-necunoscut, dând însă lovitura cu Evil Dead Rise, un film horror cu buget redus care a adus New Line Cinema încasări totale de aproape 150 de milioane de dolari după lansarea sa în primăvara anului trecut.

Filmul respectiv a fost lansat în streaming pe HBO Max în iunie 2023 cu titlul tradus în română drept Cartea morților: Posesie demonică, dar el nu se regăsește și pe noua platformă Max, din motive care îmi scapă. Ce mi se pare însă destul de sigur, având în vedere comentariile scurte făcute de regizorul irlandez și studiourile implicate în producția noului film Mumia, e că acesta se va apleca mai puternic pe partea de horror decât anterioarele lungmetraje cu Brendan Fraser și Tom Cruise.

Regizorul Lee Cronin alături de actrița Alyssa Sutherland, care a jucat în filmul său „Evil Dead Rise” din 2023, FOTO: Warner Bros / Everett / Profimedia Images

Noul serial „Star Wars” naște un paradox

Datele de pe FlixPatrol arată că e cel mai popular serial de pe Disney+. Însă cele publicate de Variety în colaborare cu firma de consultanță Luminate arată că nu a reușit să prindă pentru a doua săptămână la rând clasamentul celor mai vizionate 10 seriale în SUA, piața de referință pentru industria cinematografică și a televiziunii. Mă refer la Skeleton Crew, noul serial Star Wars tradus de Disney+ pentru abonații săi din România drept Echipajul de bază. Situația e de natură să ridice o întrebare de genul: Ce înseamnă, de fapt, un serial popular?

Însă paradoxul e altul. Spre deosebire de The Acolyte, primul serial Star Wars anulat de Disney după doar un sezon, Skeleton Crew a avut parte de o recepție destul de călduroasă din partea fanilor francizei galaxiei foarte, foarte îndepărtate (printre care se numără și subsemnatul). Pe IMDb are o notă medie de 7,2 / 10, în timp ce pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes are o rată a aprobării de 80% din partea publicului larg, și de 91% de la criticii de film. Impresiile sunt și mai bune în rândul fanilor dedicați ai Star Wars.

Ai zice că serialul cu Jude Law cap de afiș a reușit să șteargă proasta impresie lăsată de The Acolyte. Și într-o mare măsură așa e. Dar în același timp el pare să trăiască sub umbra lungă lăsată în urmă de anteriorul serial. După cum arată mai multe site-uri specializate pe cinema, cifrele preliminare sugerează că Skeleton Crew va fi serialul SW cu cele mai proaste ratinguri din istoria Disney+. Primele două episoade lansate concomitent la începutul lui decembrie au fost cu 44% sub cifrele premierei pentru The Acolyte.

Altfel zis, contradicția e că un serial mult mai apreciat nu ajunge la ratinguri nici măcar la nivelul unuia repudiat de mulți fani. Mă rog, având în vedere că Skeleton Crew a fost dintotdeauna gândit ca un serial Star Wars atipic, care să se adreseze întregii familii, poate că surpriza nu e atât de mare. „Ideea ca protagoniștii să fie copii într-o galaxie pe care o cunosc atât de bine și de care ne-am bucurat toți timp de atâția ani mi se pare o idee cu adevărat proaspătă”, spunea Jude Law într-un interviu de dinaintea premierei Skeleton Crew.

Paul Tassi, unul dintre jurnaliștii veterani ai Forbes pe zona de „pop culture”, scrie însă acum că noul serial Star Wars riscă să aibă soarta The Acolyte, deși bugetul său de producție a fost simțitor mai mic. Ar fi o soartă tristă pentru o serie care eu zic că merită văzută nu doar de către fanii SW. Tassi, care consideră că Skeleton Crew e cel mai bun serial Star Wars după Andor, își bazează analiza pe raportul dintre costuri și ratinguri. Vom afla probabil dacă ratingurile sunt chiar totul după încheierea pe 15 ianuarie a Skeleton Crew, care mai are 3 episoade.

Serialul „Warhammer 40.000” a intrat oficial în pre-producție

Revenind la vești bune, am aflat la exact doi ani după ce Amazon MGM Studios a achiziționat de la Games Workshop drepturile globale asupra jocului Warhammer 40.000 pentru ca Henry Cavill să joace și producă în calitate de regizor un univers cinematografic, că proiectul a înregistrat în sfârșit progrese. Prima piesă a potențialei francize, un serial, este acum în mod oficial în dezvoltare la studio. Informația a fost dezvăluită inițial de cei de la Deadline mai devreme în cursul lunii și confirmată la scurt timp după aceea de Cavill.

Potrivit Deadline, la Amazon MGM a fost constituit un mini-grup de lucru pentru a defini o direcție creativă pentru universul Warhammer și, în baza materialului produs de scenariști, s-a luat decizia de a continua dezvoltarea unui serial TV ca prim proiect. Anunțul nu e tocmai o coincidență, Games Workshop menționând în raportul său financiar din iunie că înțelegerea cu Amazon a prevăzut decembrie 2024 drept termen pentru a ajunge la un acord mutual privind „liniile directoare creative” pentru eventualele filme și seriale.

„Eu și echipa mea incredibilă, împreună cu mințile sclipitoare de la Games Workshop, am lucrat intens în săli de concept, analizând abordări pentru a reda enormitatea și măreția lumii Warhammer”, a scris Cavill pe Instagram. „Am trecut în revistă împreună o multitudine de personaje incredibile și am studiat vechi tomuri și texte. Eforturile noastre combinate ne-au adus într-un loc fantastic de unde să începem Universul nostru, aprobat de cei din vârful ierarhiei atât de la Amazon, cât și de la Games Workshop”, a mai adăugat el.

Pentru cei care nu știu jocurile omonime, povestea Warhammer 40.000 se desfășoară într-un viitor îndepărtat în care umanitatea se află pe muchie de cuțit, între cel mai luminos viitor posibil sau cea mai întunecată epocă. Amenințările la adresa imperiului umanității sunt numeroase, de la trădători mânați de ambiție, imperii extraterestre hotărâte să recucerească stelele și coruperea realității de către zei malefici. Totul a început de la un boardgame popular care s-a dezvoltat apoi într-o franciză de jocuri video. Las aici un trailer edificator:

Acuzații grave la adresa Spotify

Cum săptămâna care urmează să se încheie a fost lipsită de anunțuri majore din industria jocurilor video, încheiem ultima rubrică Nerd Alert din 2024 într-un mod mai atipic, cu o știre din industria muzicală. Futurism.com ne informează despre o nouă carte care acuză Spotify că promovează așa-ziși „artiști fantomă” pentru a evita să plătească chiar și redevențe modice către artiștii reali. Autoarea Liz Pelly dezvăluie într-un fragment din Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist, publicat în revista Harper’s, că platforma de streaming folosește un program intern secret care prioritizează muzica ieftină și generică.

Numit „Perfect Fit Content”, sau PFC, acest program implică atât o rețea de firme de producție afiliate care creează cantități mari de „muzică de stoc cu buget redus”, cât și o echipă de angajați care introduc pe ascuns piese de la aceste firme în playlist-urile selectate de Spotify. „Astfel”, scrie Pelly, „ei încearcă practic să crească procentul de stream-uri totale ale muzicii mai ieftine pentru platformă”.

Lansat ca un proiect pilot la mijlocul anilor 2010, PFC a devenit până în 2017 una dintre cele mai mari scheme de profitabilitate ale Spotify. Un fost angajat a povestit autoarei că, la scurt timp după lansarea oficială a programului, editorii de playlist-uri de pe platformă au început să vadă o nouă rubrică în panoul de statistici. Pe lângă numărul de redări, aprecieri și procente de „skip”, coloana arăta cât de bine funcționa fiecare playlist în combinație cu „muzica comandată să se potrivească unui anumit playlist sau unei anumite stări”.

Nu a trecut mult până când managerii au început să-și încurajeze angajații să adauge melodii PFC în playlist-urile pe care le creau pentru platformă. „La început ne trimiteau link-uri, spunând: ‘Nu e obligatoriu să le adăugați, dar, dacă puteți, ar fi grozav’” a povestit fostul angajat al Spotify pentru Pelly. „Apoi a devenit mai agresiv, de genul: ‘Acesta este stilul de muzică din playlist-ul tău. Dacă o încerci și funcționează, de ce nu?’”. Alți foști angajați au mărturisit că regretă că nu au rezistat mai mult presiunilor venite de sus.

După cum a spus unul dintre ei: „Unora dintre noi nu ne plăcea deloc ce se întâmpla”. „Nu ne convenea faptul că doi tipi care scriu în mod normal cântece pop înlocuiau categorii întregi de artiști,” a spus un alt fost angajat Spotify. „Nu e corect. Dar era ca și cum ai încerca să oprești un tren deja plecat din gară.”

Pe măsură ce devenea tot mai evident că mulți dintre editorii de playlist-uri erau sceptici cu privire la PFC, Spotify a început să aducă noi angajați care nu aveau preocupări etice legate de program. Până în 2023, când Pelly își scria cartea, echipa care supraveghea modelul PFC era responsabilă de „câteva sute” de playlist-uri. Dintre acestea, peste 150 de playlist-uri cu titluri precum „Deep Focus”, „Cocktail Jazz” și „Morning Stretch” erau populate aproape exclusiv cu conținut PFC.

Un muzician de jazz, care compunea și piese ambientale pentru unul dintre partenerii PFC ai Spotify, i-a povestit lui Pelly că i s-a oferit o sumă fixă de câteva sute de dolari și că i s-a spus că nu va deține drepturile asupra master-ului piesei. Pentru că era o treabă ușoară, muzicianul a compus câteva piese pentru firmă, care au fost lansate pe Spotify sub pseudonime. După ce unele dintre piese au început să adune milioane de redări, acesta și-a dat seama că probabil a fost înșelat. „Îmi vând proprietatea intelectuală practic pe nimic”, a mărturisit muzicianul autoarei.

