Sex, vină și rușine. Cum se schimbă viața sexuală după naștere: „Nu vreau să mai pună nimeni mâna pe mine!”

Maternitatea schimbă totul: corpul, mintea, prioritățile. Implicit și sexul. Însă despre acest lucru se vorbește rar, uneori chiar cu rușine. În cabinetul psihoterapeutei Georgiana Tănase, fondatoarea proiectului „Fabrica de Emoții”, ajung femei care simt că s-au pierdut pe sine odată cu nașterea, care își resping corpul, care nu mai suportă atingerea sau care, dimpotrivă, simt vină pentru că își doresc intimitate. În acest interviu, rar și necesar, vorbim despre cum se reconstruiește identitatea erotică a femeii după naștere, de ce apare respingerea atingerii, ce ascunde burnout-ul sexual și cum se reconfigurează sexualitatea odată ce în familie apar copiii.

Georgiana Tănase explică faptul că erotismul nu este anulat de maternitate, ci, uneori, transformat radical. De asemenea, vorbește despre nevoile unui corp suprasolicitat și despre prejudecățile legate de „ce are voie să simtă o mamă”, care fac mai mult rău decât orice schimbare hormonală.

Totul Despre Mame: Când devii mamă, corpul îți este „folosit” luni întregi pentru a susține altă viață. Cum afectează asta erotismul? Ne poate deveni străin propriul corp?



Psihoterapeut Georgiana Tănase: Da, un corp poate deveni străin chiar dacă este al tău. Maternitatea creează o formă de „ocupare” psihosomatică: trupul este folosit pentru supraviețuire, nu pentru plăcere. Se transformă într-un corp-funcție, nu într-un corp-femeie. Erotismul nu dispare, ci se retrage, pentru că din punct de vedere psihologic corpul intră într-o stare de hiper-responsabilitate biologică. Zonele care înainte erau senzuale devin utilitare: sânul hrănește, bazinul a născut, vulva a durut. Pentru multe femei, prima etapă după naștere este să recupereze corpul ca locuință – să se reîntoarcă în el, să-l regăsească. Abia apoi poate redeveni templu al feminității și al sexualității.

