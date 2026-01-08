Sezonul 2 al serialului „Shogun” va sfida toate așteptările publicului, spune omul care l-a creat

Hiroyuki Sanada a câștigat Premiul Emmy pentru cel mai bun actor într-un rol principal dintr-un serial de dramă grație interpretării din serialul „Shogun”, FOTO: LMK / Landmark / Profimedia

Dacă primul sezon al serialului „Shogun” a fost „un succes neașteptat”, atunci sezonul 2 va fi „un experiment de subminare a așteptărilor”. Un exemplu elocvent: decizia de a face un salt îndrăzneț înainte în timp, cu 10 ani față de finalul primului sezon, relatează Wired.

Actorul japonez Hiroyuki Sanada, care îl interpretează pe seniorul Toranaga în serial, a fost primul care a confirmat în februarie anul trecut, cu 3 luni înainte de anunțul oficial al televiziunii FX, că Shogun va avea și un sezon 2.

Serialul creat de FX și difuzat de streaming în Disney+ a intrat în istoria televiziunii cu un număr record de Premii Emmy obținute la o singură ediție, doborând în septembrie 2024 recordul deținut anterior de Game of Thrones.

Filmările pentru al doilea sezon au început luna aceasta la Vancouver, iar Justin Marks, unul dintre cei doi creatori ai serialului, a explicat într-un interviu pentru site-ul Wired că, în timp ce sezonul 1 a înfățișat haosul din ajunul Bătăliei de la Sekigahara din 1600, sezonul 2 va avea loc în perioada în care shogunatul Tokugawa fusese deja instaurat, dar echilibrul de putere era încă instabil.

Marks, care a creat serialul Shogun alături de soția sa Rachel Kondo, a explicat motivul saltului temporal: „Am considerat că o perioadă mai lungă de timp ne-ar permite să acordăm mai multă atenție personajelor îndurerate. Cu alte cuvinte, ideea nu a fost ca începutul sezonului 2 să funcționeze ca o prelungire a sezonului 1 – ca un «episod 11» – ci să creeze o ruptură și să constituie primul capitol al «părții a doua»”.

Justin Marks și Rachel Kondo la Gala Premiilor Emmy, FOTO: Alex Gallardo / UPI / Profimedia

Un serial trebuie să surprindă publicul, spune unul dintre cei doi creatori ai „Shogun”

Marks spune că această alegere este influențată și de convingerea sa mai veche potrivit căreia povestirea este un joc sofisticat între public și cineaști. Publicul anticipează modul în care se va desfășura povestea, iar creatorul încearcă să contrazică aceste așteptări.

„Cum putem surprinde publicul încă din primul episod?”, a întrebat el retoric în interviu, afirmând că. „am discutat acest lucru pe larg în camera scenariștilor”.

Marks spune că „jocul” din sezonul 1 a fost o structură încărcată emoțional, care îi făcea pe spectatori să dorească să țină partea uneia dintre forțele politice aflate în opoziție. În sezonul 2, spune el, jocul se mută spre „surprize imprevizibile”.

Având în vedere că filmările la serial au fost reluate abia acum și având în vedere durata unei producții de o asemenea anvergură, este extrem de improbabil ca sezonul 2 să apară mai devreme de anul viitor.

Într-un interviu acordat alături de soția sa pentru publicul HotNews înainte de premiera Shogun în 2024, Marks a explicat că responsabilului serialului pentru efectele vizuale a venit de la început cu un plan clar „despre cum putem prezenta această lume la scară într-un mod foarte, aș zice specific televiziunii, care să fie și inteligent cu privire la alegerile pe care le facem, dar în același timp să facă [lumea] să pară că se întinde la nesfârșit”.

„Am vrut cu adevărat să avem sentimentul de autenticitate pentru armură de exemplu, ca textura pentru costume să poată fi simțită. Și nu cred că poți obține asta dacă construiești lumea doar prin efecte vizuale. Trebuie să ai lucrul adevărat. Iar costumele din acest serial chiar trebuie văzute de aproape, strălucind în lumina frumoasă”, a subliniat Justin Marks.