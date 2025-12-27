Sezonul de schi în România, deschis: unde se poate schia și care sunt prețurile unui ski-pass

Lipsa zăpezii au făcut multe pârtii să rămână închise de sărbători. Amatorii sporturilor de iarnă au însă câteva pârtii unde pot să încerce sporturile de iarnă. Totodată, vremea devine promițătoare pentru cei care vor să vadă zăpadă naturală pe pârtii.

Deși în mai multe locuri din țară a nins de Crăciun, zăpada a fost insuficientă pentru practicarea sporturilor de iarnă pe cele mai multe dintre pârtiile din România.

Unde se poate schia

În prezent, există patru locuri cu pârtii deschise pentru schiat, și două deschise doar pe jumătate, adică funcționează doar mini-teleskiul și banda, potrivit reprezentanților pârtiilor și imaginilor de pe camerele web.

Amatorii sporturilor de iarnă pot alege să schieze pe pârtie Transalpina Ski Resort, în județul Vâlcea. Domeniul include șapte pârtii cu grade diferite de dificultate, de la începători până la avansați, cea mai înaltă pornind de la cota 2.000. Prețul unui skipass de o zi pentru un adult este de 190 de lei, pentru un elev sau student este de 170 de lei, iar copiii până în 12 ani plătesc 125 de lei.

Pârtia de schi este deschisă și la Rânca, în județul Gorj, pe Transalpina, la 1.600 de metri altitudine. Aici, skipassul pentru o zi costă 150 de lei pentru adulți și 100 de lei pentru copii.

Iubitorii de schi pot merge și la Straja, stațiunea din județul Hunedoara la 1.445 de metri altitudine, acolo unde se găsesc patru pârtii, potrivit informațiilor de pe pagina de Facebook. Tariful unic este de 160 de lei pentru un skipass de o zi.

Și la Păltiniș, județul Sibiu, este deschisă pârtia – Păltiniș Arena, unde funcționază teleskiul, potrivit informațiilor de pe site. Un skipass, până la ora 17:00 costă pentru adulți 165 lei, pentru elevi și studenți 155, iar pentru copii între 7-11 ani, 135 de lei.

Prețuri mai mici în timpul săptămânii

Pârtia este deschisă și la Băile Homorod, județul Harghita, în proporție de 70%. Prețurile diferă în funcție de ziua din săptămână. De luni până joi, turiștii vor scoate din buzunar pe această pârtie 110 de lei pentru adulți și 90 de lei la preț redus. În zilele de weekend sau de sărbătoare, tarifele ajung la 130 de lei și 110 la preț redus, potrivit tarifelor afișate pe site.

Cei care vor să învețe să schieze sau copiii, o pot face și la Vatra Dornei, acolo unde sunt deschise doar mini-teleskiul și banda. Prețurile sunt aceleași ca anul trecut, potrivit unui reprezentant al pârtiei, pentru HotNews: 170 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copii.

Stațiunile de munte, „mai goale”

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Agenției Naționale a Agențiilor de Turism, a declarat, pentru publicul HotNews, că de cele mai multe ori, starea vremii este importantă și pentru turiștii care vor să plece într-o vacanță la munte.

„Din cauza lipsei zăpezii stațiunile de pe Valea Prahovei și din Brașov au un grad mai mic de ocupare, sunt mai goale. Mai puțin în perioada Crăciunului și Revelionului, când oamenii merg pentru petrecere”, a mai spus Bădulescu.

El a subliniat și că cei mai mulți iubitori de sporturi de iarnă aleg lunile ianuarie și februarie pentru aceste activități.

Mai mulți reprezentanți ai pârtiilor de schi din județele Harghita, Brașov și Prahova au confirmat și ei, pentru HotNews, că se așteaptă la vreme mai rece și zăpadă din luna ianuarie, astfel că vor putea deschide pârtiile.