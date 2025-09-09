Și Polonia anunță arestarea unui „agent din Belarus”. Varșovia a cooperat cu serviciile de informații din România

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți arestarea unui „agent din Belarus” și expulzarea unui diplomat din această țară aliată a Rusiei pentru „activitate agresivă” împotriva Poloniei, relatează agenția France Presse.

Potrivit unui mesaj postat de Donald Tusk pe X, serviciul polonez de securitate internă „ABW a arestat ieri (luni) un agent din Belarus”, iar „arestarea este rezultatul cooperării în special cu serviciile de informații din România și Cehia”.

Ministrul polonez de interne Tomasz Siemoniak l-a identificat pe agentul din Belarus sub numele de „Uladzislau N” și a indicat că în operațiune au fost implicate și serviciile de informații din Ungaria și Republica Moldova.

„Suspectul desfășura activități de spionaj pe teritoriul polonez și ungar”, a informat ministrul de interne pe rețeaua X, adăugând că bărbatul a fost inculpat pentru spionaj.

Varșovia expulzează și un diplomat belarus

„Un diplomat din Belarus care susținea activitățile agresive ale serviciilor de informații belaruse împotriva țării noastre va fi, de asemenea, expulzat din Polonia”, a mai anunțat marți premierul Donald Tusk.

Potrivit ministrului polonez de interne, acest diplomat a fost „implicat direct într-o activitate a serviciilor secrete”.

Relațiile dintre Polonia și Belarus, țări vecine, se află la cel mai scăzut nivel de la începutul ofensivei Rusiei împotriva Ucrainei în 2022. Varșovia este unul dintre principalii susținători ai Kievului, în timp ce Minskul este un aliat important al Moscovei.

Tot marți, premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia își va închide de joi noapte granița cu Belarus, „din motive de securitate națională”, ca urmare a exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad.

Exercițiile militare „Zapad-2025” (Vest-2025), programate să se desfășoare în vestul Rusiei și în Belarus, au stârnit îngrijorări serioase în materie de securitate în statele vecine Polonia, Lituania și Letonia, care sunt țări membre NATO.

„O rețea de spionaj se construia în Europa”

Serviciile de informații din România, Ungaria și Cehia au anunțat destructurarea unei rețele de spionaj belarusă care opera în Europa.

Cazul are legătură cu dosarul în care, în România, este cercetat Alexandru Bălan, fostul director adjunct al serviciului de informații din Republica Moldova.

Serviciul de Informații de Securitate din Cehia (BIS) a transmis că, împreună cu serviciile româneşti şi maghiare, a „desfiinţat o reţea de informaţii belarusă care se construia în Europa”.

Rețeaua de spionaj din Europa a fost creată de Comitetul de Securitate al Statului din Belarus (KGB), care a încercat să stabilească o rețea de agenți și să colecteze informații sensibile, a declarat BIS, citat de cotidianul ucrainean Pravda.

Potrivit serviciului ceh de informații, belarușii au reușit să-și construiască rețeaua de agenți „în primul rând datorită capacității lor de a se deplasa liber în Europa”.

Secrete de stat ale României, divulgate către KGB al Belarus

Serviciile de securitate europene au demascat membri și asociați ai KGB-ului din Belarus, „inclusiv, de exemplu, un fost șef adjunct al serviciului de informații din Moldova (SIS), care trebuia să transfere informații clasificate către KGB”.

Este vorba despre Alexandru Bălan, despre care DIICOT a anunțat luni, fără să-l numească, că a fost reținut pentru trădare și spionaj în favoarea KGB din Belarus. Acesta este acuzat de trădare după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus.

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată”, a transmis DIICOT luni seară.

Suspectul a deținut funcții de conducere în serviciul de informații din Republica Moldova, însă informațiile oferite KGB au periclitat și securitatea națională a țării noastre, susțin procurorii români.

Și Cehia expulzează un diplomat belarus

La scurt timp după ce procurorii români au anunțat că îl anchetează pe un fost șef din serviciul de informații al Moldovei, Ministerul de Externe al Cehiei a anunțat că un diplomat al ambasadei Belarusului a fost declarat persona non grata.

„Diplomația ne apără. Am declarat un diplomat din Belarus care lucra pentru serviciile de informații persona non grata. Nu vom tolera folosirea abuzivă a imunității diplomatice pentru spionaj”, a transmis MAE ceh, într-o postare pe contul de X al ministerului ceh.