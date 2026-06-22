Reacție dură din PNL, după ce Veștea a acceptat să discute cu Simion: „România nu are nevoie de un guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei”

România „nu are nevoie de un Guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei”, a afirmat luni vicepreședintele PNL Siegfried Mureșan, după ce premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că a acceptat să se întâlnească cu liderul AUR, George Simion, pentru discuții privind viitorul cabinet.

„În numele «responsabilității» se caută acum sprijinul AUR. Responsabilitatea înseamnă să construiești majorități proeuropene, nu să cauți sprijin la cei care au contestat constant direcția europeană a României”, a scris Mureșan, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Responsabilitatea înseamnă un Guvern format din cei care vor să ducă România înainte, nu din cei care vor să o țină pe loc. România nu are nevoie de un Guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei”, a mai afirmat Siegfried Mureșan, în mesajul său din mediul online.

Veștea: Îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români

Mai devreme, premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că luni seară va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, la invitația acestuia din urmă, liberalul punctând că este „un om al dialogului” și înțelege responsabilitatea de a pune capăt „haosului politic”.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a explicat Veștea, într-o postare pe Facebook.

Simion l-a chemat pe Veștea la sediul AUR

Liderul AUR, George Simion, declarase anterior că Guvernul Veștea nu va avea voturile partidului său la învestirea din plenul reunit și a adăugat că îl așteaptă pe premierul desemnat la sediul AUR, până la ora 20:00, menționând că cei din AUR sunt dispuși să contribuie la un efort de consens, de reconciliere.

Simion a afirmat într-o conferință de presă că, „dacă va exista un vot” pentru această guvernare în seara de luni, parlamentarii AUR vor ieși din sală.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică, și într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că am văzut că în ultimele săptămâni și în ultimele luni am fost patrioți, nu? S-a făcut o recalibrare și a început să se spună adevărul. (…) AUR rămâne fidel poporului român. Noi suntem coerenți, suntem consecvenți în acțiunile pe care le-am anunțat – acțiunile parlamentare, acțiunile politice, din decembrie 2025 – opoziție totală, opoziție națională. (…) Pentru a ieși din criză, atât timp când nu există dialog, sunt alegerile anticipate. Și, dacă va continua în acest stil, în care doar unii sunt buni și alții nu sunt buni, dar vrem voturile lor – suspendarea lui Nicușor. Însă, suntem dispuși să punem umărul transparent la scoaterea României din criză, la eliminarea persoanelor și acțiunilor nefaste care duc România spre prăpastie. Atenție: Nu AUR, nu membrii AUR au contribuit la prăpastia în care România a ajuns, ci exact cei care se luptă acum pentru putere și ne cer votul așa, din oficiu cumva”, a declarat Simion, în fața reporterilor.

PSD ia în calcul să amâne votul din Parlament, programat inițial luni seară

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, cel puțin inițial, ca plenul comun în care se va da votul pentru învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea să aibă loc luni, începând cu ora 21:30.

Dar Guvernul Veștea mai are nevoie de 40 de parlamentari pentru a atinge majoritatea de 233 de voturi necesare pentru trecerea învestirea guvernului, au declarat surse politice pentru HotNews.

După ce George Simion a anunțat că AUR nu votează guvernul, social-democrații (PSD) analizează în aceste momente dacă amână plenul programat în Parlamentul României la ora 21.30.

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Doar că decizia de amânare trebuie votată în Biroul Permanent Reunit întrucât a fost deja dat un vot pe actualul calendar.