SIMULARE. Câți bani va pierde un angajat căruia nu i se mai plătește prima zi de concediu medical. Măsura intră în vigoare la 1 februarie

O măsură menită să descurajeze „concediile fictive”, așa cum susține Ministerul Sănătății, intră în vigoare de la 1 februarie: prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită. Câți bani va pierde însă un angajat, în funcție de salariu și de durata concediului medical?

HotNews a vorbit cu Luminița Obaciu, membră a Comitetului fiscal al Camerei Consultanților Fiscali, pentru a oferi o simulare în funcție de câteva praguri de venituri și de durata concediului medical.

De la 1 august 2025, indemnizația de concediu medical pentru boală obișnuită (codul 01) diferă în funcție de durata acestuia, amintește consultantul fiscal:

55% din baza de calcul pentru concediile de până la 7 zile

65% pentru concediile de 8-14 zile

75% pentru concediile de peste 15 zile

Indemnizația de concediu medical se calculează adunând veniturile brute obținute în ultimele 6 luni, sumă totală care se împarte la numărul de zile lucrătoare din acea perioadă și se obține media zilnică.

Din această medie zilnică se calculează procentul (55%, 65% sau 75%) cu care este plătită o zi de concediu medical, în funcție de durata perioadei de incapacitate temporară de muncă.

În cazul simulării făcute pentru HotNews, consultantul fiscal Luminița Obaciu a luat în calcul numărul de zile lucrătoare din perioada august 2025 – ianuarie 2026: 123 de zile.

Luminița Obaciu, consultant fiscal / Foto: arhiva personală

De asemenea, consultantul fiscal spune că nu a luat în calcul eventuale deduceri de care pot beneficia unii salariați.

Cazul 1: Salariul minim pe economie

O persoană plătită cu salariul minim pe economie – 2.574 lei net sau 4.050 lei brut (în baza de calcul nu intră suma de 300 de lei care este neimpozabilă) – va pierde pentru prima zi a concediului medical suma de:

59 lei net (101 lei brut) în cazul unui concediu de până la 7 zile, plătit cu 55% din baza de calcul;

70 lei net (119 lei brut) în cazul unui concediu cu durata de 8-14 zile, plătit cu 65% din baza de calcul;

80 lei net (137 lei brut) în cazul unui concediu de peste 14 zile, plătit cu 75% din baza de calcul.

Cazul 2: Salariu de 3.000 de lei net

O persoană care primește un salariu de 3.000 de lei net (aproximativ 5.000 de lei brut) va pierde pentru prima zi a concediului medical:

78 lei net (134 lei brut) în cazul unui concediu de până la 7 zile;

93 lei net (159 lei brut) în cazul unui concediu de 8-14 zile;

107 lei net (183 lei brut) în cazul unui concediu de peste 15 zile.

Cazul 3: Salariul mediu pe economie

În ultimele luni ale anului 2025, salariul mediu net în România a urcat până în jurul valorii de 5.500 de lei (aproximativ 9.000 de lei brut).

O persoană plătită cu salariul mediu pe economie va pierde pentru prima zi a concediului medical:

141 lei net (241 lei brut) în cazul unui concediu de până la 7 zile;

167 lei net (285 lei brut) în cazul unui concediu de 8-14 zile;

193 lei net (329 lei brut) în cazul unui concediu de peste 15 zile.

Cazul 4: Salariu de 10.000 de lei net

Pentru ca un angajat din România să primească un salariu net de 10.000 de lei, salariul brut suportat de angajator este de aproximativ 17.000 de lei.

Un angajat care câștigă lunar 10.000 de lei net va pierde pentru prima zi a concediului medical:

267 lei net (456 lei brut) în cazul unui concediu de până la 7 zile;

315 lei net (539 lei brut) în cazul unui concediu de 8-14 zile;

364 lei net (622 lei brut) în cazul unui concediu de peste 15 zile.

Este pregătită o modificare pentru bolnavii cronici

În urma criticilor, ministrul Alexandru Rogobete a spus pentru HotNews că instituția pe care o conduce lucrează la o modificare pentru ca pacienților cu afecțiuni cronice și internări periodice să li se plătească și prima zi a concediului medical.

Ministrul Sănătății mai spune, în dialogul cu Hotnews, că modificarea legislativă se poate face până la finalul lunii februarie, fără ca pacienții cronici să fie afectați.

Decizia lui vine după întâlniri cu reprezentanții asociațiilor de pacienți cronici.

Luminița Vâlcea, directorul executiv al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, care a participat la întâlnirea de săptămâna aceasta a asociațiilor de pacienți cu ministrul Sănătății, spune că ONG-urile care apără drepturile pacienților au cerut „să se găsească o soluție pentru pacienții cronici, pentru că ei sunt cei mai afectați: o dată pe lună merg în spitalizare de zi pentru a își lua tratamentul, ceea ce înseamnă cel puțin 12 zile pe an”.

În plus, bolnavii cronici nu își doresc neapărat concediu medical, mai spune director executiv al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice: ei au cerut, la întâlnirea cu ministrul, și simplificarea procedurilor și a modului în care le sunt acordate tratamentele, astfel încât acestea să fie oferite în ambulatoriu, fără a mai fi nevoiți să își ia o zi de concediu medical.

Reprezentanții pacienților au cerut ca spitalizarea de zi să nu mai fie necesară lunar, pentru acordarea tratamentelor, ci o dată la 3-6 luni, pentru monitorizarea bolii.

Măsura vizează „concediile fictive”, susține ministrul Sănătății. Unde apar însă probleme

Guvernul a decis, printr-o Ordonanță de Urgență aprobată în ultima ședință de anul trecut, că prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită.

Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, iar ministrul Sănătății susținea, la acea vreme, într-o declarație pentru HotNews, că scopul este „descurajarea concediilor fictive”.

Dar această măsură, atrage atenția consultantul fiscal Luminița Obaciu, nu se aplică doar pentru concediile medicale pentru boli obișnuite, ci pentru toate tipurile de concedii medicale reglementate de OUG 158/2005, ceea ce înseamnă și indemnizatiile de maternitate sau îngrijire copil bolnav.

Angajatorii vor suporta costurile concediilor medicale începând din a doua și până în a șasea zi a perioadei de incapacitate temporară de muncă, urmând ca, începând din a șaptea zi, costurile să fie suportate de Casa de Asigurări de Sănătate, prevede Ordonanța de Urgență aprobată pe 30 decembrie 2025.

Până acum, primele cinci zile de concediu medical erau plătite de angajator, iar începând din a șasea zi, costurile erau suportate de CNAS.

Pentru concediile medicale pentru care întreaga perioadă este suportată de Casa de Asigurări de Sănătate, indemnizațiile vor fi plătite tot începând din a doua zi a episodului de boală. Este vorba despre concediul de risc maternal, concediul de maternitate, concediul pentru carantină (boli infectocontagioase), concediul pentru îngrijirea copilului bolnav sau a pacientului oncologic.

Ce prevede Ordonanța de Urgență care intră în vigoare la 1 februarie: