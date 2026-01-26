Asociațiile de pacienți îi cer ministrului Sănătății ca o parte dintre bolnavi să aibă plătită și prima zi de concediu medical. Varianta luată în calcul

Reprezentanții asociațiilor de pacienți cronici au participat, luni, la o întâlnire cu ministrul Sănătății, căruia i-au cerut soluții pentru ca o parte dintre bolnavii cronici, care au nevoie de internări periodice, să aibă plătită prima zi de concediu medical.

O Ordonanță de Urgență aprobată în ultima ședință de guvern de anul trecut, ce urmează să intre în vigoare la 1 februarie, prevede că prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită pentru angajații din România.

Contactată de HotNews, Rozalina Lăpădatu, vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici, care a participat la întâlnirea de luni de la Ministerul Sănătății, spune că se caută o soluție pentru ca, în cazul afecțiunilor cronice cu internări periodice, prima zi de concediu medical să fie plătită.

„Soluția propusă de noi”, spune Rozalina Lăpădatu, „este modificarea codului 01 de boală obișnuită și separarea codului 01 de boală acută de bolile cronice. Să existe un cod distinct de boală pentru bolile cronice, care să fie exceptat, astfel încât cei care necesită internări periodice pentru afecțiunea cronică de care suferă să aibă prima zi de concediu medical plătită.”

Ministerul Sănătății nu a luat o decizie după întâlnirea de astăzi, dar le-a transmis reprezentanților pacienților că analizează această variantă, mai spune vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici.

O decizie ar putea fi luată însă săptămâna aceasta, în condițiile în care începând de duminică, 1 februarie, Ordonanța de Urgență ce prevede neplata primei zile de concediu medical intră în vigoare.

Hotnews a încercat, luni, să îl contacteze și pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dar acesta nu a răspuns, până la momentul publicării acestui articol.

Măsura vizează „concediile fictive”, spunea Rogobete

Măsura adoptată de Guvern la finalul anului trecut vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.

Angajatorii vor suporta costurile concediilor medicale începând din a doua și până în a șasea zi a perioadei de incapacitate temporară de muncă, urmând ca, începând din a șaptea zi, costurile să fie suportate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Până acum, primele cinci zile de concediu medical erau plătite de angajator, iar începând din a șasea zi, costurile erau suportate de CNAS.

Contactat de HotNews, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vorbea, la momentul adoptării Ordonanței de Urgență, despre o măsură „tranzitorie, inițial gândită pentru 2 ani. Dar, dacă fenomenul concediilor medicale fictive scade semnificativ, ea se poate reduce și se poate anula oricând, nu este o măsură definitivă.”

„Sigur că este menit să scadă numărul de concedii medicale, în special al celor scurte, de 2-3 zile, care, de obicei, au fost identificate atunci când se făceau punți sau, în urma controalelor, s-au identificat că sunt concedii fictive”, spunea atunci ministrul Sănătății.