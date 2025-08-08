Sindicaliștii din educație strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri introduse de guvernul Bolojan: „Școala românească și salariații săi au fost tratați ca cenușăreasa sistemului bugetar”

Reprezentanți ai mai multor sindicate protesteaza in parcul Izvor din Capitala inaintea asumarii raspunderii de catre guvernul Bolojan pe pachetul de măsuri fiscale, in Bucuresti, 7 iulie 2025. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Majorararea numărului de elevi din clase, mărirea normei didactice sau schimbările introduse la plata cu ora se numără printre măsurile pe care sindicatele din educație vor să le anuleze printr-o inițiativă legislativă, potrivit unui comunicat de presă emis de cele mai mari trei sindicate din învățământ.

Pentru a putea depune această inițiativă legislativă, sindicatele au declanșat procesul de strângere a 100.000 de semnături, numărul prevăzut de Constituție pentru ca cetățenii să poată utiliza dreptul de inițiativă legislativă. Măsurile contestate de sindicaliști au fost adoptate prin pachetul pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în luna iulie.

„Recurgem la acest demers de strângere de semnături pentru promovarea de către cetățenii cu drept de vot a unui proiect de lege”.

După ce proiectul de lege cu toate solicitările sindicaliștilor va obține avizul Consiliului Legislativ și va fi publicat în Monitorul Oficia, sindicaliștii vor avea o perioadă de maximum 6 luni pentru a strânge cele 100.0000 de semnături și a înregistra proiectul la Camera Deputaților.

Care sunt solicitările sindicatelor

„Prin acest proiect de lege propunem abrogarea prevederilor privind majorarea efectivelor de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari, a celor privitoare la mărirea normei didactice de predare, a celor care reglementează un tarif la plata cu ora la un nivel mult inferior celui care s-a aplicat 28 de ani (de la data intrării în vigoare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și până în prezent) și a celor referitoare la modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare și control”, transmit sindicaliștii.

De asemenea, ei solicită creșterea la 3 salarii de bază ale persoanei, a cuantumului primei de instalare neimpozabilă ce se acordă, începând cu anul școlar 2026-2027, personalului didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unități de învățământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate.

„Prin promovarea acestui proiect de inițiativă legislativă, F.S.L.I., F.S.E. „SPIRU HARET” și F.N.S. „Alma Mater” lansează „o provocare” întregii clase politice din România care, în mod demagogic, declară că învățământul românesc este o „prioritate națională”, dar, în realitate, an de an, școala românească și salariații săi au fost tratați ca „cenușăreasa” sistemului bugetar și primii sacrificați ori de câte ori s-au dispus măsuri de reducere a deficitului bugetar”, subliniază sindicaliștii.

Demersurile sindicatelor

Sindicatele au mers luni la Guvern unde au avut o întrevedere cu ministrul Educației Daniel David. După această întrevedere, liderii de sindicat le-au transmis colegilor din teritoriu că în timpul discuției de luni ministrul Educației „s-a angajat că va solicita o discuție cu prim-ministrul, pentru a-i prezenta situația și pentru a-i propune să se renunțe la aceste măsuri”. Anunțul a fost făcut de liderii de sindicate marți, într-un mesaj transmis colegilor lor din țară, obținut de HotNews.

Tot marți, sindicaliștii au fost primiți la Cotroceni de către consilierul prezidențial Radu Burnete și au depus un memoriu prin care îi cer președintelui Nicușor Dan să-și folosească rolul de mediator pentru anularea „măsurilor aberante luate împotriva sistemului de învățământ”.